Uber加入亚马逊支持的气候承诺 2040年实现零碳排放

站长之家（ChinaZ.com）12月3日 消息:为了应对气候变化，目前越来越多科技公司开始加入到“实现零碳排放”这一阵营中来，其中Uber是最新一家承诺实现这一目标的公司。

亚马逊公司周三表示，包括Uber 技术公司和捷蓝航空公司在内的五家公司已经加入了其气候承诺，承诺到2040年实现零碳排放。

去年，亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）承诺，要在2040年之前实现这家美国最大的电子商务公司“碳中和”。与此同时，世界各地的员工和消费者抗议要求采取更广泛的措施应对气候变化。

环保活动人士对这一举措表示欢迎，但表示，要削减与亚马逊有关的所有碳排放，是一个巨大的挑战。毕竟亚马逊每年运送100亿件物品，拥有庞大的运输和数据中心足迹。

贝佐斯在周三的一份声明中表示:“交通运输业在加速实现我们的碳减排目标方面发挥着关键作用。”

到目前为止，包括Best Buy和Verizon 在内的18家公司已经签署了2019年建立的气候承诺。

值得一提的是，今年7月份，苹果也宣布计划为未来十年内，在整个业务、生产供应链以及产品生命周期实现“碳中和”。目前苹果办公室和数据中心等全球企业运营已经实现了碳中和，但它将把努力扩大到为其产品提供服务的数千家供应商。

当时苹果公司称，其目标是2030年碳排放量减少75%，其余25%的排放将通过采取多项除碳措施如植物、恢复栖息地来抵消。苹果表示，其总碳排放量的74%来自产品制造。为了解决供应链带来的排放问题，苹果公司表示将帮助建立一个1亿美元的“中美绿色基金”，为能源效率项目的供应商提供资本投资。

另外，微软在今年1月份也承诺，未来将“减少并最终消除”其碳足迹。为了实现这一目标，到2030年，其运营将实现碳负排放