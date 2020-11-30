蚂蚁集团IPO推迟至2022年 员工财富梦搁浅

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:据彭博社报道，知情人士透露，随着中国对金融行业的监管规则进行大幅调整，蚂蚁集团IPO明年重启的可能性较小，预计或将推迟至2022年。

据透露，蚂蚁集团仍处于改进的初期阶段，监管机构要求其遵守一系列新的拟议指导方针，涵盖消费者借贷等领域。

根据11月初发布的小额贷款机构规则草案，蚂蚁集团预计需要补充120亿美元资金才能符合要求。此外，蚂蚁集团还需要为花呗和借呗这两个小额贷款平台向中国银保监会申请新牌照。

目前，银保监会真在限制全国范围内运营的小额贷款平台数量。按照目前的政策形势看，蚂蚁集团的两个牌照到手估计十分困难。

鉴于还有诸多工作要做，其首次IPO可能在2022年前无法完成。

银河证券首席经济学家刘锋表示:“蚂蚁集团是一家具备创新能力的好公司，支付宝提供的贷款模式惠及了更多人。但与此同时，它的网贷业务风险也确实需要防范。目前监管层出台的网贷新规正是为了防范网贷行业爆发大的金融风险。”

据悉，蚂蚁集团上市计划启动于2020年7月20日，并于2020年8月25日提交IPO申请，2020年9月18日成功过会。

9月25日，蚂蚁集团战略配售基金开售，仅1小时，5只基金卖出102亿元。

2020年10月26日晚间，蚂蚁集团公布定价，A股发行价确定为每股68.8元，香港发行价格确定为每股80.00港元。

11月3日，上交所发文宣布暂缓蚂蚁集团上市，晨星等研究机构的分析师将蚂蚁集团的估值最高下调一半。

蚂蚁集团上市暂缓不但让蚂蚁员工的财富梦想搁浅，也让华平投资、银湖和淡马锡等早期投资者的潜在收益有所削弱。