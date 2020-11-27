红米Note9和Note9Pro区别是什么 两款机型参数不同之处汇总

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红米Note9和Note9Pro区别是什么 两款机型参数不同之处汇总

2020-11-27 10:32 · 稿源：站长之家

红米Note9系列手机在11月26日正式发布，这次一共发布了三款型号，其中比较受关注的Note9和Note9Pro区别是什么，参数配置有哪些不同呢，以下我们来一起对比参考下。

小米.jpg

1、处理器:Note9使用的是天玑800U，7nm 工艺制程，CPU:八核处理器，2*A762.4GHz +6*A552.0GHz，GPU:Mali-G57MC3。Note9pro使用的是骁龙750G，CPU 架构工艺:Kryo560架构，8nm 工艺制程，CPU 主频:八核处理器，2*A772.2GHz +6*A551.8GHz，GPU :Adreno619图形处理器

2、屏幕:Note9使用的是6.53″ 小孔全面屏，分辨率2340x1080FHD+。Note9pro屏幕为6.67″ 小孔全面屏，120Hz 刷新率，240Hz 采样率，分辨率2400x1080FHD+

3、充电和电池:Note9是5000mAh（typ）18W 快充，Note9Pro电池为4820mAh（typ）标配33W 闪充

4、后置摄像头:Note9是三颗摄像头，4800万像素主摄，1/2" 感光元件 |1.6μm 融合像素，4in1像素融合技术 | f/1.79大光圈，118° 超广角镜头，800万像素 | f/2.2大光圈，微距镜头，200万像素 |1.75μm 大像素。Note9pro是四颗摄像头，一亿像素主摄，1/1.52" 超大感光元件 |9in1像素融合，2.1μm 融合大像素，双原生 ISO | f/1.75超大光圈 |7P 镜头，120°超广角镜头，800万像素 | f/2.2大光圈，微距镜头，200万像素 |1.75μm 大像素，人像景深镜头，200万像素 |1.75μm 大像素

5、前置摄像头:Note9是1300万前置相机，Note9pro是1600万前置相机

6、价格：Note9 6GB+128GB——1299元，Note9Pro，6GB+128GB——1599元

7、此外手机背壳的手感也有一些不太一样的地方，以上就是红米Note9和红米Note9Pro的主要参数配置区别，整体来看两者的差距并不是很大，在选购的时候要看自己是否看重12Hz刷新率的屏幕以及1亿像素的主摄

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