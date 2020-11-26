继微信之后 微博上线新表情裂开了

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继微信之后 微博上线新表情裂开了

2020-11-26 17:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:今日，有网友发现，就在微信上线裂开了表情之后，微博也上线了裂开了的表情。

据悉，“我裂开了”一词起源于CS:GO主播冬瓜强，后被PDD广泛传播。该词的大概意思为我心态崩了或者我炸了。

QQ截图20201126173518.jpg

11月18日，微信宣布新增六个新表情包。它们分别是翻白眼、666、让我看一眼、叹气、苦涩、裂开。

QQ截图20201118201120.jpg

同时，7月23日，“我裂开了”被申请注册为商标，申请人名称为林明海，涉及国际分类为广告销售、设计研究、饲料种籽、科学仪器等，目前商标状态为“注册申请中”。

QQ截图20201124164701.jpg

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