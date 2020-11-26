继微信之后 微博上线新表情裂开了

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:今日，有网友发现，就在微信上线裂开了表情之后，微博也上线了裂开了的表情。
据悉，“我裂开了”一词起源于CS:GO主播冬瓜强，后被PDD广泛传播。该词的大概意思为我心态崩了或者我炸了。
11月18日，微信宣布新增六个新表情包。它们分别是翻白眼、666、让我看一眼、叹气、苦涩、裂开。
同时，7月23日，“我裂开了”被申请注册为商标，申请人名称为林明海，涉及国际分类为广告销售、设计研究、饲料种籽、科学仪器等，目前商标状态为“注册申请中”。
站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:今日，有网友发现，就在微信上线裂开了表情之后，微博也上线了裂开了的表情。
据悉，“我裂开了”一词起源于CS:GO主播冬瓜强，后被PDD广泛传播。该词的大概意思为我心态崩了或者我炸了。
11月18日，微信宣布新增六个新表情包。它们分别是翻白眼、666、让我看一眼、叹气、苦涩、裂开。
同时，7月23日，“我裂开了”被申请注册为商标，申请人名称为林明海，涉及国际分类为广告销售、设计研究、饲料种籽、科学仪器等，目前商标状态为“注册申请中”。
今日，微信宣布将新增六个新表情包。它们分别是翻白眼、666、让我看一眼、叹气、苦涩、裂开。微信表示，以上表情都将在今晚上线。
2020年11月18日，在今天微信更新了最新的表情包，这次新增了6个，都是非常有特色的，上线了就得到很多用户的关注，一些小伙伴更新了微信但是找不到微信的新的表情在哪，下面就来为大家分享一下设置的方法。
微信新表情怎么更新添加？作为国民级别聊天软件，微信每一次功能更新都会掀起轩然大波，哪怕是表情更新也不例外。 11 月 18 日晚，微信新表情上线，共计 6 个，分别是翻白眼、666、让我看看、叹气、苦涩、裂开。值得注意的是，微信新表情上线后登上微博热搜，成为网友热议的微博话题。
2020年11月18日，在这天腾讯上线了最新的表情，一共是六种，很多朋友还不清楚微信到底怎么更新使用这些最新的表情包，下面就来为大家详细的介绍一下。
微信最近在聊天中非常流行一个微信表情翻译——你是不是喜欢我，这个表情翻译很多朋友还不清楚到底要怎么弄，下面就来为大家详细的介绍一下教程。
7月23日，“我裂开了”被申请注册为商标，申请人名称为林明海，涉及国际分类为广告销售、设计研究、饲料种籽、科学仪器等，目前商标状态为“注册申请中”。
上周，微信正式新增六个新表情包，分别为:翻白眼、666、让我看一眼、叹气、苦涩、裂开。这波新表情一上线，就引发了网友使用的热潮。有趣的是，有网友将这六个新表情玩出了新花样，今天“微信新表情的正确打开方式”更是上了微博热搜。
LOL手游最近很多人都在玩，不少朋友想知道在游戏中怎么跟端游一样可以使用表情，下面就来为大家分享一下LOL手游使用表情的方法教程。
10 月 28 日，腾讯音乐娱乐集团（下称TME）「新赏」特别企划之“如初之光”携手VOGUEme再度出发，用初心之光点亮新声代歌手的音乐梦想。作为全新阵容的首发歌手， 11 月 3 日SNH48 成员孙芮夺冠后的首支单曲《Keep Fighting》登陆TME旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌四大平台，用歌声展现着自己对待人生和事业的态度。早在 2013 年就成为SNH48 二期生成员的孙芮，一直以来都在音乐这条路上努力前行。从上半年在《青你2》中
微信表情包上新快一周了，除了各个聊天对话框、朋友圈，蔓延到了其它社交平台。小黄脸表情伴随着微信的诞生和升级，迄今在微信上已经四次更新。每一次几乎有一个出圈的表情:第一次是“笑哭”;第二次则是“捂脸”;第三次则是“Doge”;第四次就是如今上热搜的“我裂开了”。
作为SEO人员，我们曾经想过各种办法去拓展自己的外链，几乎我们每天都在寻找有效的途径，而随着搜索引擎算法的调整，在计算链接影响权重的时候，在逐步的增加社交媒体网站的链接统计。
今日，哔哩哔哩发布了2020第三季度财报。财报显示，哔哩哔哩第三季度营收达32.257亿元，同比增长长74%;
微信从2017年开始，就陆续对个人营销号持续的大封号。后来一路扶持自己的亲儿子企业微信上了正位。现在大家一谈到私域流量的载体和工具，自然就会想到企业微信。
今年除夕，当邓大头提着吃的去探望姥爷时，被老人家毅然决然地关在门外，“别进来，赶紧走”，而后姥爷将几个口罩和过年红包从窗口投掷出来，没等大头多说话，又迅速关上了窗户。
近日,微博正式宣布推出 “直播红人微博影响力榜”,基于社交媒体舆论数据,对全网直播红人进行综合性指标评判,打造直播行业“明星势力榜”,树立最具影响力直播红人榜单。此举旨在更好地体现直播红人影响力水平,推动行业正向、积极发展,树立头部正能量典型红人的示范效应。据了解,“直播红人微博影响力榜”是在微博原有“直播话题榜”基础上的一次大幅度升级。今年6月,微博推出“直播话题榜”,打造基于直播领域的“微博热搜”,截至目?
11月初，微信进行了一次重大更新，微信视频号直播获得朋友圈置顶位，这是微信将社交流量转化为视频内容流量最大的一次动作，引起了一些用户体验上的争议。
微信怎么发送大文件？微信已经是国民级聊天软件，而以往微信传输文件时不能超过100MB，视频只能发送25MB以下的，远远不能满足我们的需求，不过现在这种情况有了改变。今天腾讯微信团队宣布，微信现已支持向朋友发送大文件、高清视频和图片，并且不会被压缩。
昨日晚间，针对“存在个人信息收集使用问题”一事，微博方面回应称，感谢App违法违规收集使用个人信息治理工作组以及社会公众对微博的管理和监督，微博将立即着手改正问题。
前些天听白鸦说了些关于视频号的产品推演，算是继潘乱那天之后我在一个直播间里停留时间最久的了，哈哈，没有颜值的中年大叔要想留住直播观众，拿出肚子里的干货也还是可行的。
微信新功能话题标签怎么发？日前微信团队宣布，即日起可在微信中发布 “超链接”——也就是 # 话题标签。在聊天界面输入 #内容 ，可带上新闻、天气、公交、医院、股价、明星、影视综艺、星座、油价、快递等各类话题信息，点击即可直达内容聚合页。据悉，微信内测的聊天框带话题功能，和此前朋友圈话题标签功能类似。
今天中午，白敬亭孙怡主演的电视剧《与晨同光》终于官宣定档了!官方消息显示:该剧将于 11 月 27 日晚上 7 点半登陆江苏卫视首播。这部剧真的是由很..
随着经济全球化化的不断加强，越来越多的人参与到国际交易中，外汇行业也越来越受广大用户的关注。而在众多的外汇交易商中， 2011 年创立的富拓集..
都说双11是女生们的狂欢节，那么对于男生来讲，每年11月底开启的黑色星期五便是男生们的狂欢日了。作为游戏界最大的特惠节，优惠力度可谓非常大，..
11月23日，以“聚焦科技最前沿、智领警务新时代”为主题的第十届中国国际警用装备博览会（以下简称警博会）在北京国家会议中心隆重开幕，国家“互..
11 月 26 日上午，松灵机器人联手北京理工大学（下称“北理工”）无人平台与动力学生创新基地设立的“地面无人车辆智能感知与控制实验室”正式揭牌..
临近年底，各类网络诈骗频发。近日，网络平台上又出现多起不法分子假借“刷单兼职”名义实施诈骗的案件，目前已有用户上当受骗。据了解，在此类案..
2021 年度厦门农商行新员工招聘 厦门农商银行 厦门市历史最为悠久的金融机构之一 拥有 63 家本地支行， 1 家异地支行， 1 家分行级同业业务专营机..
Redmi Note9发布会直播在哪看?Redmi Note9系列将于11月26日晚上8点正式发布。Redmi Note9发布会可能是Redmi在今年末最后一场重要的手机发布会了。..
作为拉动经济发展的“三驾马车”之一，消费经济的重要性越来越明显。每个时代各有每个时代的消费者，不同时代环境下成长起来的消费者，总会呈现出..
剑与远征马上就要推出一个全新的英雄莫塔斯了，很多玩家还不了解这个莫塔斯的英雄技能是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。..
马保国大家应该都知道了吧?这位自称是“浑元形意太极拳掌门人”的69岁男人，在一夜之间以势不可挡的态势席卷全网，“耗子尾汁”、“年轻人不讲武..
2020年以来，今日头条共有9359位创作者实现月薪过万，其中45人收入超过1000万。在这个平台上，创作者这一年共收获了76亿营收，比去年增长了60%。..
此次，iOS共更新了62个全新的表情，如 珍珠奶茶、忍者、小强、跨性别旗、流泪微笑等上百种新Emoji。其中，iOS蟑螂表情由于太过逼真，很多网友表示..
2020年的LPL全明星周末将在12月11日至12月12日于四川成都五粮液成都金融城演艺中心举行，这次活动将有全明星赛、元老赛、新秀赛等比赛以及各种奖项..
今日，有网友发现，就在微信上线裂开了表情之后，微博也上线了裂开了的表情。据悉，“我裂开了”一词起源于CS:GO主播冬瓜强，后被PDD广泛传播。该..
今日，D站相关人员涉嫌侵犯著作权案开庭审理。徐汇区人民法院认为，被告人温博特在本案中系主犯，未得到被害单位的谅解，不适用缓刑。一审判决温博..
韩国LG集团周四表示，其董事会已决定重组旗下LG集团，将剥离部分子公司，如芯片制造商硅芯片有限公司（Silicon Works Co . Ltd），在明年组建一个..
在今日的美团外卖七周年发布会上，美团正式推出“同舟计划”，从工作保障、体验提升、职业发展、生活关怀四个层面提升骑手体验与生态建设。其中，..
苹果M1版MacBook能兼容哪些软件?基于 ARM 架构的 M1版 MacBook 已经发布一段时间，但很多朋友依然在犹豫要不要入手。从当前的评测来看，M1版 Mac..
苹果针对大学生、在校教职工推出了教育优惠活动，可以用比较优惠的价格购买iPad、Mac等产品，那么教育优惠版和普通版本区别是什么，有什么不同之处..