D站创始人温博特获刑三年三个月 被处罚人民币100万元

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:据澎湃新闻报道，今日，D站相关人员涉嫌侵犯著作权案开庭审理。徐汇区人民法院认为，被告人温博特在本案中系主犯，未得到被害单位的谅解，不适用缓刑。一审判决温博特以侵犯著作权罪被法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币100万元，禁止三年内从事互联网视频网站职业。

今年7月，D站创始人因涉嫌侵犯著作权罪被批准逮捕。

当时，上海市闵行区人民检察院表示，D站创始人温某某雇佣犯罪嫌疑人郑某某、林某和黄某从事免费动漫视频播放和广告招商。在未经权利人许可的情况下，郑某某、林某从其他动漫网站拷贝动漫资源至D站进行免费播放并提供下载。截止案发，D站播放侵权动漫作品200余部（3000余集），其中包含《黑社会的超能力女儿》《龙王的工作!》《混沌之子》等热门日本动漫作品。

10月10日，上海市闵行区人民检察院以涉嫌侵犯著作权罪，对被告人D站创始人温某特等四人依法提起公诉。

上海市闵行区人民检察院称，经查，2015年6月至2019年初，被告人温某特以公司名义经营www.dilidili.com网站（简称D站）。被告人温某特等人在经营D站期间，未经著作权人许可，通过网站向公众传播上海童园文化传媒有限公司、北京爱奇艺科技有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、上海新创华文化发展有限公司等权利单位享有许可使用权的作品共计6000余集，并通过网站发布广告谋利。