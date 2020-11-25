阿里健康发布 2020 年中期业绩公告：同比增长 74%

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 25 日消息：阿里健康今天发布 2020 年中期业绩，根据公告显示，阿里健康截止至 9 月 30 日 6 个月营收达 71.62 亿元，同比增长 74%。

据官方介绍，阿里健康（00241.HK）是阿里巴巴集团“Double H”战略(Health and Happiness 健康与快乐)在大健康领域的旗舰平台，是阿里巴巴集团投资控股的公司之一。凭借阿里巴巴集团在电子商务、互联网金融、物流、大数据和云计算等领域的优势，阿里健康以用户为核心，全渠道推进医药电商及新零售业务，并为大健康行业提供线上线下一体化的全面解决方案，以期对现有社会医药健康资源实现跨区域的共享配置，同时在保障专业安全的基础上，大幅提高患者就医购药的便捷性，满足消费者对健康生活方式的追求。

目前，阿里健康开展的业务主要集中在医药电商及新零售、互联网医疗、消费医疗、智慧医疗等领域。

阿里健康 2020 年中期业绩显示，阿里健康医药自营业务收入达 60.36 亿元，同比增长 75.7%。医药电商平台业务收入达 9.25 亿元，同比增长 71.4%。医疗健康服务业务收入达到 1.76 亿元，同比增长 43.3%。追溯及数字医疗业务达到 2469.5 万元，同比增长 30.3%。

阿里健康半年净利润达 2.79 亿元，经调整后净利润 4.36 亿元，同比增长 286.4%。报告期内，天猫医药平台所产生的商品交易总额超过 554 亿元，同比增长 49.7%。截止至 9 月 30 日，天猫医药平台年活跃消费者超过 2.5 亿。