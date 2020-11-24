​Mate40系列可优先升级鸿蒙系统 12月16日手机Beta版将发布

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:据财联社报道，华为软件部副总裁毛玉敏预告称，12月16日鸿蒙手机开发者Beta版将采用全新设计语言，Mate40系列优先升级。此外，华为消费者业务软件部总裁王成录透露，市面上90%以上的华为机型，未来都会升级鸿蒙。
9月7日，华为消费者业务CEO余承东表示，鸿蒙系统已经投入上亿，体验一直在改善，能达到安卓70-80%水平。
在9月10日的华为开发者大会上，余承东宣布，鸿蒙2.0面向开发者发布beta版本，开发者将获得模拟器、SDK包以及IDE工具。今年12月份将会发布鸿蒙手机版本，明年华为手机将全面升级支持鸿蒙2.0。从9月10日起，HarmonyOS将面向大屏、手表、车机等128KB-128MB终端设备开源，2021年4月将面向内存128MB-4GB终端设备开源，2021年10月以后将面向4GB以上所有设备开源。
10月29日，王成录表示，HarmonyOS开发者Beta版本研发已经准备就绪，预计会如约在12月进行发布。OpenHarmony项目开源一个多月以来，应用合作伙伴超过120家，硬件伙伴超过20家，开发者已经超过10万，共同参与HarmonyOS的开源建设。