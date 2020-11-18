微信新表情上线 包括裂开、666等六个新表情包

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微信新表情上线 包括裂开、666等六个新表情包

2020-11-18 20:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今日，微信宣布将新增六个新表情包。它们分别是翻白眼、666、让我看一眼、叹气、苦涩、裂开。

微信表示，以上表情都将在今晚上线。

QQ截图20201118201120.jpg

据悉，微信上一次新增表情还是在今年一月。

今年一月，微信上线了新一批默认表情，包括了[吃瓜][汗][加油] [天啊] [Emm] [社会社会] [旺柴] [好的] [哇] 等。

1月9日，微信发布了《2019微信数据报告》。报告显示，目前，用户最爱用的表情为:捂脸、呲牙、偷笑、强、玫瑰。

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