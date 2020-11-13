iOS 14 测试版意外泄露未发布苹果全新头戴式耳机图标

站长之家（ChinaZ.com）11月13日 消息:多年来，一直有传言称苹果正在开发一款全新的耳机，而9to5Mac从iOS14.3的第一个开发者测试版发现的图标，让外界对这款新耳机的外观有了模糊的概念。如下图:

另外，来自MacRumors特约撰稿人SteveMoser在iOS14.3beta1版本的“查找我的应用”中的一段视频也出现了一个苹果耳机的图标。

视频显示一个放大镜悬停在耳机图标上。据报道，这段视频可以在“查找我的应用”（Find My app）中找到，这表明支持可以帮助你找到耳机的功能。

早在今年3月，9to5Mac在iOS14的早期版本中发现了另外两个罩耳式耳机的图标，但这些图标的设计与现在发现的不同，似乎暗示耳机将会有黑白两种颜色，如下图:

iOS14.3测试版包含了新图标，这意味着这款耳机可能会与软件更新一起发布，但尚不清楚更新什么时候会发布。由于该系统还处于测试阶段，苹果也可能会在正式发布更新之前删除其中的信息，所以新图标的出现并不能保证耳机很快就推出。

今年4月，彭博社报道称，苹果新款耳机可能有可互换的部件，包括可互换的耳垫和同磁铁连接的头带。不过，据彭博社10月26日报道，部分模块化功能可能被剔除了——耳机可能没有可更换的头带，但仍可以更换耳垫。这款耳机原定于“几周前”投入生产，但由于头带的问题，时间被推迟了。