他建了个网站，成功将名人信息变现，如今月入近20万！

那些影响力人士和公众人物联系方式自然是很有价值的，那么是否能够将这些信息变现呢?

国外有一个创业者通过创建一个名人联系网站，公司只有两名员工，月收入稳稳的在3万美元（近人民币20万元）左右。

这个网站就是——Contact Any Celebrity，这是一个名人在线数据库，提供了全球59，000多个名人、有影响力人士和公众人物的关键信息比如邮件、通信地址、电话号码等等。

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在下文的采访中，Contact Any Celebrity创始人乔丹·麦考利将跟大家分享自己创业经验，希望对你有所帮助

你好!你做过什么生意?

我叫乔丹·麦考利，是“ Contact Any Celebrity”的创始人。

的主要产品是会员专用的名人联系信息在线数据库。这包括全球59，000多名名人、公众人物等有影响力人的最佳电子邮件、地址、代理人、经理和公关人员。我们还出版了年度名人通讯录，以供粉丝、企业和非营利组织使用。

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你的背景是什么?怎么想到这个主意的?

为了能赚一些外快，我在就读电影学院就创办了Contact Any Celebrity。那是1997年，互联网才刚刚起步，我的宿舍里没有互联网。

23年后，这个网站成了我的全职工作，真是一个小小的奇迹。大多数企业都维持不了那么长时间，尤其是在互联网领域!

当我在1997年开始创业时，大多数朋友几乎没有听说过互联网，也没有电子邮件地址。这是在谷歌和Facebook之前!

我用微软FrontPage建立了我的第一个网站（不再存在）。当时花了75美元在Network Solutions买了个域名。起初，我经营自己的网站只是为了吸引签名收藏爱好者和电影学校的学生。2000年毕业前，我一直在电影学校读书。

我每周只能挣几美元。通常，顾客必须邮寄支票，有时是现金，甚至邮票。然后我会把我在Kinkos的名人地址列表打印出来，邮寄给他们。

虽然一开始我的生意是收集签名（这是80年代和90年代的一个爱好），后来我从电影学院的朋友那里得知，他们也想把自己的想法和剧本给名人。所以我开始有更多的想法。

在多个公司工作之后，我最终决定自己创业，并在好莱坞租了一间公寓，开始了创业生涯。

介绍一下产品设计、原型制作的过程。

我在公寓里全职为自己工作，并把网站转型成会员网站和在线数据库。

幸运的是，我不知怎么弄到了一个商业账户。当时，银行派人到你的“办公地点”拍张照片，以确保真实性。银行工作人员在我的公寓楼外面拍了张照片，然后被批准获得了商业账户!

我找到了第一个导师，来自互联网营销中心的Cory Rudl。他在自己备受欢迎的“互联网营销秘密”课程中介绍了我和Contact Any Celebrity，该课程教人们如何在网上销售。后来，他邀请我参加他在加州举办的互联网营销活动的一个小组讨论。

描述创业的过程。

我从未正式“启动”这项业务。随着时间的推移，我慢慢地建立了Contact Any Celebrity。起初，这只是一个爱好，与签名收藏家分享我的信息，学习如何建立一个网站。那时候要比现在难多了，每一个细节都必须手工编码。

很快，我意识到对它的需求不仅仅是签名收集者。我开始从非营利组织、作家、企业家和媒体人士那里了解到，他们也需要我的数据库。随着社交媒体的出现，签名收集逐渐消失（没人再写信了），我将网站转向专业人士。

自推出以来，靠什么有效地吸引和留住了客户?

我们有一个affiliate计划，每月支付50%的经常性佣金。这对于从推荐伙伴那里获取流量来说是非常有用的。

免费试用非常有效。我们提供7天免费试用，通过这种方式，会员可以尝试体验服务，而不用冒任何风险。就算他们在免费的7天内取消，至少我们会得到关于他们取消放弃使用的原因反馈。我们提供年度（197美元/年）和月度(39美元/月)计划。

一般企业家、作家、非营利组织和媒体长期使用我们的服务，他们知道能获得的价值。

有一天，我在飞机上阅读蒂姆·费里斯的《四小时工作制》，看到他提到了我的网站!

《每周4小时工作周》曾是《纽约时报》的畅销书，并在畅销书排行榜上停留了很长时间。我相信很多人都是因为这本书而找到我们的。

我一直很擅长公关和获得媒体关注。许多媒体CNN、福布斯、福克斯新闻、今日美国等媒体都报道了Contact Any Celebrity。

还有慈善机构和非营利组织会使用我们的名人数据库为他们的事业筹集资金。

非营利组织和筹款机构几乎不需要花钱。他们可以免费使用我们的名人数据库发送签名纪念品的请求。名人通常会给非营利性组织送签名物品，慈善机构也会收到一些令人惊叹的物品。

然后，他们会在组织的筹款活动中拍卖这些物品，为他们的事业筹集数千美元!他们的整个运作过程给了我们在非营利社区中的良好口碑。

另外，我们每年都会出版一本名人通讯录《名人黑名单》，并在在亚马逊、沃尔玛（Walmart）等网站出售。

你现在发展得怎么样?未来有什么打算?

目前，我正专注于写另一本书，这次是一本关于创业回忆录，同时也致力于创作内容。

我还推动举办全国宣传峰会（National Publicity Summit），在那里作者和企业家可以与电视制作人和在线编辑面对面(或通过Zoom虚拟)，获得全国曝光。

我不擅长社交媒体，所以我可能需要有人帮忙。然而，与SEO和内容相比，社交媒体在过去并没有为我们带来很好的转变。我宁愿专注于我擅长的事情，也就SEO优化、内容和电子邮件营销。

有这么多名人、有影响力的人和公众人物，所以可能性是无穷的!

流行文化总是在不断发展。当我开始创建网站时，真人秀明星并不存在，现在他们已经比电影明星影响力更大了。现在我们必须把影响者添加到我们的数据库中。

注：文章由站长之家编译自starterstory，原文标题《How I Turned My Teenage Hobby Into A6-Figure Full-Time Business》。

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