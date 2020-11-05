小米研发伸缩相机技术 进光量提升300%

很多人，都在说无线充电、无线充电宝很鸡肋。但现在手机、电脑一大堆，还有耳机，那么多线材，放包里真的很麻烦。线材总是能少就少的，而且无线充电的体验真的非常好，基本用过一次就回不去了。更重要的是现在无线充电宝的价格和普通的充电宝差不多，为何不选择无线充电宝呢?多一种充电方式不好吗?1、Nank南卡无线充电宝POW2Nank南卡无线充电宝是最近最火爆的充电宝品牌，价格适中，但在质量方面严格把控，把每个看不到的细节都要?