小米研发伸缩相机技术 进光量提升300%

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:在今天的小米开发者大会上，小米副总裁曾学忠宣布小米成功自主开发全新伸缩式镜头技术。
据介绍，该技术借鉴专业相机，自主开发伸缩相机技术，可在有限的尺寸下，达到更好的光学效果。
该技术加持下，手机镜头可以拥有超大光圈，进光量提升300%;而且类似于运动相机，小米引入了全新防抖技术，画面更稳定，清晰度提升20%。
站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:在今天的小米开发者大会上，小米副总裁曾学忠宣布小米成功自主开发全新伸缩式镜头技术。
据介绍，该技术借鉴专业相机，自主开发伸缩相机技术，可在有限的尺寸下，达到更好的光学效果。
该技术加持下，手机镜头可以拥有超大光圈，进光量提升300%;而且类似于运动相机，小米引入了全新防抖技术，画面更稳定，清晰度提升20%。
近年来，小米手机的拍照进步大家有目共睹，背后则是小米对于相机部的不计成本的投入。今天上午的小米开发者大会上，雷军透露，小米相机部拥有近千人团队，在北京、东京、巴黎、圣地亚哥等九地
小米公司今年成立10周年了，以往给大家的印象就是性价比制胜，不过这两年来小米一直在转型技术领先。雷军今天在采访中更表态，要下决心突围硬核技术。小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军
10月20日晚，大疆创新正式发布全新口袋相机Pocket 2，这是大疆迄今为止体积最小的消费级手持云台相机，堪称VLOG神器。Pocket 2延续上一代小巧便携的外观设计，整机尺寸124.7X38.1X30mm，重量仅
10月12日消息，小米宣布推出UWB技术，是具备空间定位的新一代连接技术，手机指向设备即可定向操控。UWB全称Ultra Wide Band，也就是“超宽带通信”。小米UWB技术区别于现存的窄带
很多人，都在说无线充电、无线充电宝很鸡肋。但现在手机、电脑一大堆，还有耳机，那么多线材，放包里真的很麻烦。线材总是能少就少的，而且无线充电的体验真的非常好，基本用过一次就回不去了。更重要的是现在无线充电宝的价格和普通的充电宝差不多，为何不选择无线充电宝呢?多一种充电方式不好吗?1、Nank南卡无线充电宝POW2Nank南卡无线充电宝是最近最火爆的充电宝品牌，价格适中，但在质量方面严格把控，把每个看不到的细节都要?
酣战三天，今天上午，小米再发双11“喜报”。数据显示，11月1日至3日，天猫、京东、苏宁易购安卓手机累计销量，小米手机全第一。天猫安卓手机销量排行榜10席占6，京东手机销量排行榜
未来的万物互联到底是什么？或许用意念就能指挥一切。但这离我们还太遥远，但今天小米向前迈进了一大步，正式发布“一指连”小米UWB技术。UWB技术全称Ultra Wide Band，也就是超宽带
京东11.11全球热爱季正在如火如荼地进行中，各大手机品牌遍地开花，在开门红取得了亮眼的成绩。各位小伙伴们也早已在各手机大牌中徜徉，解锁手机的优惠，势要把心水已久的手机带回家。京东11.11手机竞速榜单排行风云变幻，足以证明了小伙伴们不容置疑的购机热情，手机品牌角逐激烈。竞速第二日，各大手机品牌依然互不相让誓要在销量上比拼高下！截至11月2日12：00，手机品牌角逐战况持续升级，小米手机强势霸榜品牌累计销量榜冠军?
嘲讽也罢，夸赞也罢，终究全新的iPhone 12系列新机以耀眼的销售成绩说明了一切。接来下大家得到目光就纷纷集中了在即将正式亮相的全新华为Mate40系列旗舰上，究竟它能带来什么样的表现呢？根据此前官宣的消息，华为将于北京时间10月22日晚8点举办全球发布会，届时全新的华为Mate40系列旗舰将正式亮相。而随着发布时间的日益临近，关于该机的外观和配置细节的爆料也日渐深入，尤其关于后置相机模组造型的爆料近来吸引了?
近日，雷军接受国内媒体采访时表示，小米会坚定不移地以中国市场为根，同时加快推动全球化。雷军透露，小米去年的营业额是2058亿元，位居世界500强的第422位。从区域看，中国市场占一半，国际
今日，雷军发微博称，在小米核心供应商大会上，收到一份来自高通公司祝贺小米十周年的生日礼物：由中国国家地理摄影师使用小米10 Pro拍摄的照片集，一共300张，非常惊艳。他还透露，截至目前，
日前，Redmi产品总监王腾、小米集团中国区总裁卢伟冰暗示本月将会发布全新的Redmi K30系列新机，而除此之外，此前早已开始得到曝光的Redmi Note 10系列新品也有望在近期与大家见面。现在有最新消息，近日就有知名数码博主再度带来了关于Redmi Note 10相机上的更多细节信息。根据知名数码博主@数码闲聊站 最新发布的消息显示，一款代号为“J17”的新机将搭载了一亿像素（108MP）主摄，同时拥有长焦、微距镜头。值得注意?
经过三天激战，今年双11的“开门红”已经落幕，小米官方也发布了11月1-3日的数据统计，其中小米手机一口气拿下了天猫、京东、苏宁易购三大平台安卓手机累积销量全第一。1-3日，除了
今日，小米正式公布了「一指连」小米UWB技术。据介绍，小米通过魔改小米 10 系列手机和一系列智能家居设备，加入「一指连」UWB技术，内置UWB芯片和阵列天线，借助小米自研天线排列及算法，让手机和智能设备之间具备空间感知能力，手机对准智能设备即可一指操控、一指投送。
今日，小米正式公布了「一指连」小米UWB技术。小米UWB能精准感知智能设备的空间位置，让手机指向智能设备，就能对应呼出控制卡片。小米称，结合小米自研的天线排列及算法，通过魔改小米10系列手机及一系列智能设备，已经实现厘米级定位和±3°的角度测量精度，并推出了「一指操控」和「一指投送」两大创新功能。
10月23日晚间，小米官方宣布，小米妙享跨屏协作功能已经正式上线，首发支持小米10至尊纪念版手机，系统需要时稳定版的MIUI v12.0.13.0。小米妙享跨屏协作可以将MIUI系统手机、Windows系统电脑
随着iPhone 12的发布，苹果第一次不在包装内附送充电器和耳机，美其名曰为了保护环境。对于这件事，消费者们恐怕爱憎分明，但在友商看来，似乎是吐槽苹果的好机会。这不，小米西班牙官方账号
手机时间竟然会莫名其妙变慢？这个还真的有，昨晚就有不少用户发现手机时间不准了，有的变慢了17分钟，非常诡异。对于手机变慢的问题，今天北京移动表示有个别基站出现了一定状况，目前相关情
京东11. 11 全球热爱季进行到第三日，手机各大品牌之间的“火拼”显得尤为激烈！ 11 月 3 日 10 点，京东11. 11 手机排行榜显示，“品牌实时销量榜”和“累计销量榜”TOP3 出现“巧合”！两个榜单中，全场至高 24 期免息的小米、iPhone12 强势上新的Apple以及拥有人气旗舰爆款Mate40 系列的华为依次占据前三的席位，小米成为了实时销量和累计销量榜单的双料冠军！截至 11 月 3 日 12 点，小米依然占据着“今日销量榜”当中一席。凭
今日，两大权威市调机构Canalys、IDC先后发布全球Q3智能手机出货量报告。其中，表现亮眼的莫过于小米，两家机构数据一致显示，小米今年第三季度重返全球智能手机出货量前三，力压苹果。IDC数
今日，国家市场监督管理总局公布《规范促销行为暂行规定》，自2020年12月1日起施行。其中，《规定》明确，经营者开展价格促销活动有附加条件的，应..
DoNews11月5日消息（记者 翟继茹）5日，京东宣布手京东到家，与沃尔玛、永辉、步步高、山姆、七鲜、京东便利店、见福等商超便利品牌推出商超便利超..
据彭博消息，字节跳动正在寻求进行一轮20亿美元的融资，计划将部分业务在香港上市。..
2020 年 11 月 2 日，iQOO2020 官方电竞纪录片《生而为赢》全网首映，谨以此片向新时代象征的电竞之音致敬!iQOO2020 官方电竞纪录片《生而为赢》全..
11月2日，国际控制系统网络安全协会（CS）2AI和毕马威（KPMG）发布了年度网络安全报告，重点关注工业控制系统（ICS）和运营技术（OT）。其中值得注..
近日，第五届全国119消防先进集体和先进个人评选落幕，共评选出147个先进集体和197名先进个人拟表彰并于应急管理部网站公示。11月是全国消防宣传月..
高培臻爱草饲奶粉，出身于全球乳业巨头新西兰恒天然集团，优越纯净的自有牧场，家族式传承的培育方式，奠定了高端品质典范的基础！如此优秀的草饲..
11月5日，第三届中国国际进口博览会正式拉开序幕，今年按照疫情防控要求，馆内人数不得超过最大承载量的30%。尽管人数受限，但规模并未缩小，今年..
2020年10月28日，国际汽联电动方程式锦标赛（FIA Formula E Championship，以下简称：FE电动方程式）与国内首款开放式自由探索赛车手游《一起来飞..
进入 11 月，随着各省市 10 月自考考期成绩的陆续公布，学慧网再次不断地收到学员的成绩报喜及好评。据学慧网教研团队统计，相对于 8 月自考来说，..
近日，知名家电品牌创维集团推出了全新品牌片《Be Your SKYWORTH》，短短的 2 分钟短片，巧妙地用全品类家电讲述了一个温情的品牌陪伴一代又一代人..
我们中标啦！拿下华中科技大学协和深圳医院(南山医院)自动发药终端设备项目。●中标概况●近日，广州巨米智能设备有限公司所授权经销商广东合壹汇..
蓝牙耳机在我们日常生活中已经十分常见了，听音乐，打电话，玩游戏时都用得着，佩戴蓝牙耳机可以提升我们的听觉体验，让我们沉浸式享受声音的美妙..
虽说耳机是手机的最佳搭配，不过随着技术的发展，不管是手机还是耳机都发生着翻天覆地的变化，到了现在，耳机与手机的最佳搭配应该是智能手机搭配..
苹果的蓝牙耳机可以说对整个蓝牙耳机行业的发展有着指导作用，之前的AirPods一发布便引领了真无线耳机的热潮，最近AirPods Pro的热卖，又让拥有降..
TWS真无线耳机可以说自诞生以来就是出尽了风头，在耳机无线化趋势越来越明显的现在，TWS真无线耳机作为完全摒弃了线材的耳机，自然是出道即巅峰，..
近几年来蓝牙耳机是日益火爆，以其摆脱线材、便捷自在的使用体验，赢得了越来越多用户的喜爱，成为了当下的人气潮流单品。但是每每谈及蓝牙耳机时..
近日，好未来旗下学而思网校的“停课不停学”和“希望在线”两个项目，入选了 2020 网络扶贫典型案例，成为扶贫样本。据悉，中国网络社会组织联合..
每年双十一我们从新闻媒体、社交平台、朋友圈等各种渠道，看到的绝大部分信息均与年轻人息息相关。双十一全民购物节几乎不见中老年人的身影，几近..
“AIoT产业快速发展，最重要的还是技术创新，每一次的创新革命也都伴随技术突破。”小米AIoT战略委员会主席、小米IoT平台部总经理范典在小米MIDC2..