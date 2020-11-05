小米研发伸缩相机技术 进光量提升300%

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小米研发伸缩相机技术 进光量提升300%

2020-11-05 16:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:在今天的小米开发者大会上，小米副总裁曾学忠宣布小米成功自主开发全新伸缩式镜头技术。

据介绍，该技术借鉴专业相机，自主开发伸缩相机技术，可在有限的尺寸下，达到更好的光学效果。 

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该技术加持下，手机镜头可以拥有超大光圈，进光量提升300%;而且类似于运动相机，小米引入了全新防抖技术，画面更稳定，清晰度提升20%。

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