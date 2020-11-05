这两个小伙搞了个轻量级网站分析工具，轻松月入2万

Plausible是一款Google Analytics替代方案网站分析工具，最大的特点就是隐私友好和并且是开源的。

Marko和Uku是Plausible 的联合创始人，他们是在寻找比谷歌更合乎道德的替代工具时想到这个主意的。通过内容营销和社区参与，目前Plausible月收入已经达到4000美元（约合人民币2.6万元）。

那么Marko和Uku是怎么做到从谷歌这个巨头手里抢食到一小块蛋糕呢?在本文的采访中，Marko将分享自己的创业经验，希望能给你带来启发。

你好!你目前在做什么工作?

我是Marko Saric，是 Plausible Analytics公司的联合创始人，这是一款简单、开源、轻量级（小于1KB）和隐私友好的网站分析工具，是谷歌分析的替代品。

我们公司总部设在欧盟，是一家完全独立、自筹资金初创企业，正通过远程协作灵活地工作

我的工作职责是市场营销和沟通方面的事务，包括负责博客内容、社会媒体、社区参与、客户支持等诸如此类的事情。

Plausible Analytics的商业模式是基于订阅付费。我们是一家注重隐私的初创公司，不会通过监控个人数据并从中牟利。

当然，我们并非提供免费服务，而是要收取订阅费。Plausible Analytics还提供一个免费试用功能，如果用户想继续使用产品，就需要支付4美元/月费用。

你的背景是什么?怎么想到这个主意的?

我的专业背景是市场营销，拥有市场营销管理学士学位，一毕业就就从事数字营销工作。我曾在大型上市公司和小型风投初创公司工作过，涉及的领域包括联盟营销、社交媒体营销和内容营销。

我的联合创始人Uku在去年创办了Plausible ，我也在今年早些时候加入了。我们的产品和谷歌分析是相似的。几年前，我是谷歌分析的超级粉丝，每天花好几个小时使用他们的一些工具，并推荐给我的家人和朋友。

在过去的几年里，我对谷歌的规模、商业模式以及他们的主导地位以及负面影响有了更多的了解。我开始寻找更好用且隐私友好的替代工具，并在我的网站上写博客，这就是Uku找到我并与我取得联系的方式。

Plausible Analytics的理念是提供一个独立的基于尊重和隐私的网络分析工具。我们的目标是为站长提供一些有用的信息，让他们了解自己努力的成果，同时遵守所有隐私法规，不会干涉和侵犯访问者的隐私方面信息。

我们已经尽可能建立了一个合理的隐私友好平台，承诺不使用任何cookie，不收集任何个人数据（如IP地址），不跟踪人们设备信息等等。

你是如何将想法变成产品的?

在2019年初的几个月时间里，Uku自己创建和设计了这款产品。一切都是公开进行的，因为他在博客上分享了自己的思考过程，并与Indie hacker等不同社区进行了互动和接触。

我们开放了产品的源代码、开发过程，征求公众的反馈和功能要求，同时也公开了产品路线图。

我们没有进行大的发布，产品通过社区的参与自然搜索成长起来。

另外，Plausible Analytics价格结构尽可能保持简单和直接。没有额外的功能，账户是根据他们所获得的流量来收费的，我们尽可能保持价格合理，以便即使是小网站也能使用隐私友好的分析产品。

谷歌告诉人们，网络分析（和其他任何产品）的价格应该是免费的。但我们认为，你不应该用自己的隐私、数据和客户的数据来“付费”。

你的营销策略是什么?

我们的市场营销常规的做法有些不同。

首先，不会付费做任何推广工作，也不会在网站访问者上做任何实验。

其次是，注重内容营销和社区参与。我们定期在博客发布文章，并参与到不同的社会媒体平台和小众社区网站。

我在今年3月中旬加入了Uku，并在4月8日发表了第一篇博客文章，标题是《为什么你应该停止在你的网站上使用谷歌分析》。从那以后，我们差不多每周都会发表一篇博文。

值得一提的是，我们博客文章并不是在推广产品，而是深入研究，涉及与我们的产品有关和受众关心的不同主题。内容主要包括:目标受众会遇到什么问题?他们试图解决什么问题?我们创造的内容就是为了帮助他们解决问题。

我发表的第一篇文章在Hacker News获得了很多关注，因此Plausible Analytics立即获得了关注。到目前为止，第一个帖子的阅读量已经达到6.5万人。

你们现在发展得如何?未来目标是什么?

自从上文提到的博客文章“病毒式传播”以来，我们的收入也增长了很多。截至9月份，我们的月经常性收入（MRR）已经达到4105美元，付费订阅用户为657名。

目前，已经有3638个网站上安装了Plausible 的软件，9月份我们统计了59351293个页面浏览量。

现在公司仍然只有我们两个人，短期目标是继续过去几个月所做的工作。由于我们是白手起家，所以还没有扩大团队、砸钱推广产品。接下来的重点仍是实现可持续增长。

注:文章由站长之家编译自failory，原文标题《Bootstrapping a privacy-first Google Analytics alternative to $4k/mo》。