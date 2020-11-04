RDNA2架构的RX6000系列显卡发布，将支持这几大功能

AMD公司在上周发布了基于RDNA2架构的RX6000系列显卡，这一代的显卡将会增加和强化多个新的功能，对于RX6000系列显卡的提升是巨大的，以下我们来看下RDNA2架构的主要功能。

1、RDNA2架构带来显著的每瓦性能提升，相比于上一代 RDNA 提升了54%，相较 GCN 提升了131%，同等功耗下带来强得多的性能。同时新架构提升了30% 的正常运行频率。

2、RDNA2架构支持完整DX12Ultimate的技术特性，包括DirectX 光线追踪、可变速率着色、网格着色器、取样反馈，还支持AMD FiedlityFX，可以真实还原随机采样抗锯齿 （TAA） 处理后丢失的细节，进一步提升视觉质量。

3、全新的Smart Access Memory（智能访问显存）技术，让 CPU 可与显存直连，也就是使用RX6000系列显卡与AMD Ryzen5000系列 CPU一起使用的时候可以支持该功能，让游戏性能获得5% 到11% 不等的性能提升

4、RDNA2架构的显卡目前有三款，分别是RX6800、RX6800XT、RX6900XT

5、以上提到的三款显卡发售价格及上市时间为:

AMD Radeon RX6800，4599元，11月18日发售

AMD Radeon RX6800XT，5099元，11月18日发售

AMD Radeon RX6900XT，7999元，12月8日发售