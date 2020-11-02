iPhone12跌破发行价 苹果12什么时候买划算

苹果iPhone12在10月23日正式发售上市，与往年出现的冷清门店不同的是，今年iPhone12吸引了大量用户的关注，在首发日当天苹果门店就排起了长队，可见今年iPhone12的关注度之高。

在首发日当天，iPhone12蓝色版出现了黄牛加价现象，一台手机加价500-1000元不等，而iPhone12Pro的加价最高甚至达到了3000元之多。但是几天之后，iPhone12就跌破了官网定价，此前被热炒的蓝色版本也低于官网的定价，反而是之前没有太大关注度的白色和绿色成为紧俏的颜色。

至于iPhone12Pro还是保持加价的状态，不少线下渠道都是加价出售，而且还要等待一段时间才有货。不过这样的场景可能维持不了太长时间，因为今年真旗舰iPhone12ProMax马上就要在11月6日预售，相信有更多人愿意多花800元，从iPhone12Pro加价到iPhone12promax，体验更好的屏幕、摄像头以及续航能力。

对于广大消费者来说，什么时候入手最好呢，这里看你要购买的机型，如果是iPhone12现在看来不会有太大的降价，如果线下有现货的话可以直接入手。如果是想购买iPhone12Pro，最好是选择官网下单，等待几天到2周左右时间就可以发货，且不用被黄牛加价。如果是打算购买iPhone12ProMax，那么最好的方式是在11月6日当天第一时间就预定这款手机，运气好的话，可以在发售日当天11月13日就取到手机。相信iPhone12ProMax在发售前几天也会出现黄牛加价的现象。