最贵iPhone诞生 网友：iPhone17 Pro长得像充电宝

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:今日凌晨，苹果正式发布iPhone17Pro与iPhone17Pro Max，以颠覆性设计语言与技术创新引发行业震动。这款被称作"苹果近五年最大外观革新"的旗舰机型，首次采用航空级铝合金一体成型机身，通过多道锻造工艺与精密阳极氧化处理，在实现轻量化的同时确保结构强度，彻底告别前代钛金属方案。

机身设计呈现显著功能导向特征:背部配备横向矩阵式金属凸台，集成VC均热板散热系统与环绕式天线阵列。这一创新结构不仅使信号接收能力提升30%，更通过高效导热设计支持A19Pro芯片持续满血运行。官方数据显示，其持续性能输出较iPhone16Pro提升40%，可稳定运行硬件加速光线追踪游戏及本地大语言模型。

材质工艺迎来双重升级:背部下方采用超薄陶瓷盾玻璃，抗摔性能提升4倍;正面搭载新一代超瓷晶面板，抗刮性增强3倍并配备7层抗反射涂层。针对不同市场，苹果首次实施结构差异化策略——eSIM版本机型彻底取消物理卡槽，使电池容量增加12%，视频续航达41小时创iPhone历史纪录。

影像系统实现全焦段4800万像素覆盖，三摄均支持Fusion多帧合成技术。其中Pro Max专属搭载的4800万像素融合长焦镜头，通过增大56%的传感器面积与3D位移防抖技术，实现4倍/8倍光学变焦及40倍数字变焦。前置1800万像素"Sensor Stage"摄像头支持120°广角拍摄，配合前后同步录制功能，为Vlog创作者提供专业级解决方案。

性能核心搭载A19Pro芯片（6核CPU+6核GPU），配合iOS深度优化的散热架构，可长时间维持高性能输出。该系列全系标配256GB存储起步，Pro Max首次推出2TB版本，定价17999元刷新iPhone售价纪录。具体定价如下:

iPhone17Pro:256GB8999元/512GB10999元/1TB12999元

iPhone17Pro Max:256GB9999元/512GB11999元/1TB13999元/2TB17999元

行业分析师指出，iPhone17Pro系列通过材料科学突破与热管理革新，重新定义了智能手机性能释放的标准。其结构化功能分区设计，或将成为未来高端设备的发展范式，而苹果在影像与AI算力领域的持续投入，则进一步巩固了其在专业创作领域的领先地位。

