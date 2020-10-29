文章目录 义乌快递量全球第一

小米国际总部将落户深圳

腾讯正版图库上线

义乌快递量全球第一

据交通运输部数据显示，中国快递业务量年均增速超过30%，快递业务总量和增速连续五年稳居世界第一。其中中国义乌的快递量已位居世界第一。

据悉2020年全国人均快递包裹量近60件，约为全球平均水平2倍。

昨日，菜鸟宣布全新升级启动义乌超级进出口中心，通过智能化的散货拼整，最高可为商家降低20%的物流成本。峰值时期每天可以将超过200万包裹发往全球200多个国家和地区。

同在昨日，交通运输部公布数据称，今年的旺季范围自11月初至2021年春节（2月12日）前夕，共计103天。其中，“双11”期间(11月11日至16日)将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。

小米国际总部将落户深圳

昨日，深圳小米信息技术有限公司以5.31亿元的价格摘得深圳T107-0092地块。出让文件显示，本次出让宗地项目中办公28700平方米、商业2200平方米、食堂1400平方米及物业管理用房100平方米全年期内不得转让。

今年6月，深圳市人民政府与小米通讯技术有限公司在深圳举行总部经济发展合作协议签约仪式，小米国际总部正式落户深圳。

据悉，小米集团计划在深圳投资77.6亿元打造小米国际总部，预计2020年到2024年累计营业收入约510亿元。

腾讯正版图库上线

昨日，腾讯云宣布，正式推出“正版图库直通车”产品，到11月底将有1.2亿张图片入库可以使用。

价格方面，单张付费、包年包月会员购买都支持，包月、包年会员费为69元和699元，可以不限量使用会员库图片。

同时，腾讯云还推出“松竹行动”，打通正版图库直通车、正版曲库直通车等产品，降低正版素材使用门槛。同时利用腾讯云“至信链”能力，解决原创内容保护难题。



