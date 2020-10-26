蚂蚁IPO投资阵容首次披露 交通银行参与战投

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:10月26日晚，上交所官网刊登的蚂蚁IPO初步询价公告显示，在近万个机构账户询价后，蚂蚁A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元，较此前市场预测有大幅折让。蚂蚁也兑现了让全国人民再赚一笔养老金的承诺，全国社保基金追加投资70亿元，认购超1亿股蚂蚁新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。

昨天，全国社保基金副理事长陈文辉在外滩金融峰会喊话蚂蚁集团:希望多给一些战配额度，为全国人民多赚点养老钱。蚂蚁集团董事长井贤栋在随后的发言中回应，“非常欢迎社保基金继续投资蚂蚁，做蚂蚁的长期股东”。

2015年，在马云的邀请下，社保基金以75亿元人民币入股蚂蚁，认购近7亿股。按蚂蚁A股发行价计算，这笔投资目前价值超过480亿元，五年时间增长近7倍。

图/蚂蚁集团董事长井贤栋

公告中首次披露了蚂蚁在科创板IPO的战略投资者阵容，覆盖国内外29家顶级投资者，包括顶级主权基金，国内顶尖保险公司、银行、大型国企以及民营企业等，将为A股带来稳定的长线资金。

具体看，除了此前披露的阿里巴巴之外，蚂蚁在科创板的战略投资者包括:全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金;国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。此外，交行下属交银国际也是战略投资者。

据一位资深投行人士分析，蚂蚁在科创板上市引入增量投资者，有利于扩大科创板的投资者基础。而更多的合格投资者进场，将吸引更多的优质标的在科创板上市，再由成熟机构投资者主导发行定价，最终形成良性循环。

中南财经政法大学数字经济研究院高级研究员莫开伟表示，蚂蚁集团在科创板上市将会给A股带来更多的遐想空间，极大地增强了国内上市公司对国外资本的吸纳力，有效拓宽了资源来源，更利于活跃和繁荣中国市场。

值得注意的是，蚂蚁在发行安排中为战略投资者设置了比监管要求的12个月更严格的禁售期。除保荐跟投及生态圈战配公募基金以外的战略投资者，需承诺获得的配售股票中，50%股份限售期限为12个月，50%股份限售期限为24个月。这也意味着，上述战略投资者包括全球顶级主权基金和阿里巴巴等都要受到该禁售期的约束。