亚马逊回应删除账号中苹果信用卡号码：并非故意 漏洞导致

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亚马逊回应删除账号中苹果信用卡号码：并非故意 漏洞导致

2020-10-25 13:14 · 稿源：站长之家

据媒体报道，美国当地时间周五，许多些亚马逊用户发现，保存在亚马逊账户中的苹果信用卡（Apple Card）号码已被删除，而且不能再次添加。亚马逊表示，该公司并没有故意将苹果卡的支付选项删除，并将该问题归咎于漏洞。之后，官方回应已发现这一问题，并正在积极努力尽快解决。

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