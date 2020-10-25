亚马逊回应删除账号中苹果信用卡号码：并非故意 漏洞导致

今年年初一场突如其来的新冠病毒使不少企业和个人都面临经营和生活上的困难，与此相对应的是信用卡逾期现象也显著增加，不少人受疫情影响收入减少，无法按时还上信用卡欠款，当面临信用卡逾期时，怎么做才能平安放心呢？在发现自己手里的两张信用卡无法按时还款时，小张抱着试试看的想法在百度上进行了搜索，想着或许能有一个好的解决办法。这一搜便发现了不少信用卡“反催收”的中介群，小张加入了几个在里面潜水，他发现这些群都