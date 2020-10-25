亚马逊回应删除账号中苹果信用卡号码：并非故意 漏洞导致

据媒体报道，美国当地时间周五，许多些亚马逊用户发现，保存在亚马逊账户中的苹果信用卡（Apple Card）号码已被删除，而且不能再次添加。亚马逊表示，该公司并没有故意将苹果卡的支付选项删除，并将该问题归咎于漏洞。之后，官方回应已发现这一问题，并正在积极努力尽快解决。
据媒体报道，美国当地时间周五，许多些亚马逊用户发现，保存在亚马逊账户中的苹果信用卡（Apple Card）号码已被删除，而且不能再次添加。亚马逊表示，该公司并没有故意将苹果卡的支付选项删除，并将该问题归咎于漏洞。之后，官方回应已发现这一问题，并正在积极努力尽快解决。
今年初，疫情“黑天鹅”带来巨大冲击:“投资、消费、出口”一直被称为拉动经济增长的三驾马车，疫情后出口收紧，国家审时度势提出经济内循环，“消费”意义尤显重大，信用卡是促活消费的关键手段之一。因在激发消费潜能，释放“内循环”活力中的积极贡献， 10 月 15 日举行的 2020 中国金融发展论坛暨第 11 届金鼎奖颁奖礼上，招商银行信用卡再次荣膺“年度卓越信用卡”。“金鼎奖”是我国较有影响力的金融奖项之一，运用科学的模?
微软公司联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)周四表示，政客们同时审查多家大型科技公司是一件很糟糕的事情，因为企业在不同的市场运营，存在的问题也不同。上世纪90年代，盖茨曾经作为微软CEO应对了美国政府的审查压力。当时，美国司法部对微软提出了反垄断诉讼。微软最终避免被强制分拆，但同意改变长期做法，并因为司法部诉讼延伸出的其他反垄断案件中支付了数十亿美元罚款。现在，美国监
相当多的亚马逊卖家在 2020 年遭遇史上最难的「FBA 入库、接收流程」，没有最久，只有更久。这其中，最惨的莫过于我们卖家骑士卖家交流群里的一位新手卖家发货 8 件，亚马逊仓库只接收到了 1 件 ！！但，FBA索赔之难，难于上青天！李白听了都想流泪！因为亚马逊可以申请的FBA索赔，根据类型的不同，有不同的时效。有些的索赔时效是 60 天，有些是 90 天，最长的有 18 个月的时效，过了很久才发现这个问题，也就没法索赔了。那可是?
目前,国内信用卡市场面临的风险形势依旧严峻,除信用卡套现、伪卡欺诈、支付资金诈骗风险日益增加外,信用卡欺诈手段不断向高科技、集团化、专业化、规模化发展,案件实施过程更隐蔽,手法不断翻新,且欺诈风险逐渐向业务申请环节前移。这对银行和持卡人的资金安全构成严重威胁,成为制约信用卡产业长期健康发展的重要因素。目前来看,信用风险、操作风险和欺诈风险构成信用卡的主要风险。相比前两种风险,欺诈,尤其申请欺诈风险的追索难度
“有欠债还钱，就有拖欠老赖，于是就有了生意，有了江湖，有了游走在法律边缘的众生相。”2020年经济进入下行周期，股市进入漫长熊市，房价暴涨，人民币贬值，地方债危机重重，企业经营困难，而更多的金融机构则在进一步反映行业正在遭遇的问题——“反催收”产业链，大吐苦水，苦不堪言。在法制建设日益完善的今天，欠债还钱原本是天经地义的事情。但“反催收”团伙打着“帮助借款人成功维权，带你上岸”的旗号，声称能协助借款人
10月21日，美团官方宣布，经过两年发展，美团与青岛银行、上海银行、江苏银行等12家区域性银行合作发行的“美团联名信用卡”累计发卡量突破1000万张，成为国内首家迈入千万发卡量级的
今年年初一场突如其来的新冠病毒使不少企业和个人都面临经营和生活上的困难，与此相对应的是信用卡逾期现象也显著增加，不少人受疫情影响收入减少，无法按时还上信用卡欠款，当面临信用卡逾期时，怎么做才能平安放心呢？在发现自己手里的两张信用卡无法按时还款时，小张抱着试试看的想法在百度上进行了搜索，想着或许能有一个好的解决办法。这一搜便发现了不少信用卡“反催收”的中介群，小张加入了几个在里面潜水，他发现这些群都
DoNews10月16日消息（记者 翟继茹）16日，在Prime Day结束两天后，亚马逊便进入了假日购物季。亚马逊称，今天它推出了“Holiday Dash ”活动，每天都会推出专题假日购物商品，品类涵盖玩具、时装、电子产品和家居用品等。此前，亚马逊公布成绩显示，在Prime Day上，第三方卖家的销售额达到了35亿美元。因疫情的影响，亚马逊的Prime Day年庆和假日购物季连在了一起。为了缓解疫情所增加的网上购物的压力，以及缓解供应链压力，购物?
当我们退掉亚马逊上的订单会发生什么事情呢?根据加拿大电视台的消费者调查节目“ Marketplace”称：“完好的物品正被一卡车一卡车地被清理，甚至被销毁或送到垃圾填埋场。”
日前，亚马逊公布了旗下云游戏服务Luna，它将当然成为谷歌Stadia、微软Project xCloud、索尼PlayStation Now等的竞品存在。然而，亚马逊公布了后台硬件配置后，却遭到网友的一片质疑。按照亚
DoNews10月12日消息（记者 翟继茹）12日，据外媒报道，亚马逊与Rivian联合发布首款全自动电力货车。亚马逊预计，这一车型将在2022年交付。Rivian和亚马逊没有介绍这一车型的相关参数，但此前Rivian曾表示其一次充电可以行驶约650公里。不久前，刚刚有知情人士爆料称，亚马逊正在和通用汽车就投资美国电动车初创企业Rivian进行谈判。消息称，交易完成后Rivian的估值将达到10-20亿美元。（完）
当地 9 月 29 日，亚马逊宣布推出Amazon One掌纹识别技术。通过识别掌纹和静脉图案，专用阅读设备可创建独特的“手掌签名”。使用这项服务不需要先注册Amazon账户，只要一个手机号或信用卡。如果用户决定不再使用，可以要求删除其掌纹数据。
“只要不是老赖，黑户也能洗白！”“帮你消除征信污点，还你征信记录清白……”“只需 1500 元/条，帮你修复征信，消除你的人生污点。”近来，金融行业掀起了一股“征信修复”风，据说只要花钱就可以消除个人信用报告中的逾期记录，按照条数收费，少则几千元，多则几万元。听起来是不是有点美好？事实真是如此吗？信用卡用户李雪（化名）可以说是信用卡反催收“征信修复”套路下的受害者。 2019 年 9 月，由于心里一直担心自己会因
据外媒TechCrunch报道，亚马逊悄然推出了一款新的增强现实应用，它可以与该公司运输箱上的二维码配合，创造“互动、可分享”的AR体验。该应用简称为“亚马逊增强现实”(Amazon Augmented Reality)，这家零售商将这款应用描述为 “重复使用你的亚马逊包装盒的有趣方式，直到你准备把它们扔进回收站”。
高盛集团将以大约 25 亿美元的价格收购通用汽车的信用卡业务。高盛是击败巴克莱等竞购对手赢得这一交易的。据悉，通用汽车的信用卡发行商美国第一资本金融公司（Capital One Financial）与高盛就收购价格达成了一致，预计将在未来几周内敲定交易。
10 月 11 日消息，日前，亚马逊旗下游戏工作室Relentless Studios开发的免费网游《Crucible》正式宣布将于 11 月 9 日关闭，有效寿命仅为两个月。
据媒体报道，据报道，谷歌要把旗下视频网站YouTube变成一个主要的购物目的地，从而与亚马逊和阿里巴巴展开竞争。据称，YouTube目前正测试与电商公司Shopify的进一步整合，通过YouTube来销售商品，用户很快就能直接在该视频网站上购买商品
2017年，国内消费金融市场热闹非凡。12月，趣店在美上市，市值一度飙升到百亿美元;蚂蚁借呗当年为蚂蚁金服创造近60亿元利润;
10月21日消息，据国外媒体报道，微软将与马斯克(Elon Musk)旗下SpaceX及其它公司合作，该公司与亚马逊云业务竞争扩大到太空。微软微软将大量使用低轨道航天器、以及更多在更高轨道绕地球飞行的传统卫星，帮助连接和部署新的服务。3个月前，亚马逊的云业务部门Amazon Web Services（AWS）披露了进入太空业务的计划。微软云业务正在方方面面和亚马逊竞争。上月，外媒还报道，微软正在采用一种新策略，即通过承诺帮助初创
这是关于两位亚马逊前工程师创造了一个让亚马逊头疼不已的电商平台的故事。说起Flipkart大家可能有点陌生，这是印度最大电子商务零售商，由亚马逊的两名前员工Sachin Bansal和Binny Bansal于2007年创建。
25日，拼多多宣布将联合湖南卫视在11月10日晚举办“11.11超拼夜”晚会。拼多多介绍，将在晚会中送出10亿现金，“百亿补贴”将推出“必买清单”。拼..
日前，拼多多宣布将联合湖南卫视在11月10日晚黄金档举办“11.11超拼夜”晚会，携手数十位人气明星为消费者带来表演，并送出重磅福利。据介绍，晚会..
腾讯端游《英雄联盟》，依然稳坐PC网游第一位置，不过一直以来只能在Windows平台玩，让Mac小伙伴羡慕不已。现在，腾讯START云游戏已开启macOS不限..
据猫眼专业版数据显示，截止10月25日15:18:32，电影《金刚川》总票房破3亿。此前，《金刚川》上映首日票房便破亿，第二天破2亿，猫眼评分高达9.4分..
近日，中兴通讯发布《5G上行增强技术白皮书》，结合自身在5G领域的研究实践，对目前业界关注的几种上行增强技术提供了分析对比、性能介绍和应用场..
在杭州临平的绿城蓝庭养老院里，每天下午1点半到4点，是7楼几位老人“雷打不动”的麻将时间。养老院的工作人员都知道，这段时间，不管有什么事，都..
拼多多宣布将联合湖南卫视在 11 月 10 日晚黄金档举办“11. 11 超拼夜”晚会，据介绍，晚会将以提振消费信心为主题，现场送出 10 亿现金，还有新人..
iPhone12 连5G耗电快是怎么回事？苹果公司回应说了什么？据日前美国硬件网站Toms Guide在测试苹果公司新机iPhone12 时发现，在开启5G后iPhone12 的..
重阳节，农历九月初九，二九相重，故称“九九”、“重九”。重九亦叫“重阳”。民间在该日有登高的风俗，所以重阳节又称“登高节”。还有重九节、..
全国社保基金副理事长陈文辉在发言时说，社保基金是蚂蚁集团投资者，第一轮已经重仓了蚂蚁，现在也非常积极参与IPO，希望蚂蚁能多给社保一些战配额..
【韩国三星会长李健熙去世】 据韩联社报道，三星会长李健熙 10 月 25 日在首尔三星医院去世，享年 78 岁，留下的股票资产约为 18 万亿韩元（ 159 ..
蚂蚁集团（688688）发布了《首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》，公告称，首次公开发行股票并在科创板上市网上路演时间为2020年10月27..
蚂蚁集团发布公告，首次公开发行股票并在科创板上市网上路演时间为10月27日（T-2日）14:00-17:00。..
10月24日，陌陌宣布总裁兼首席运营官王力接替创始人唐岩担任首席执行官一职，该任命将于2020年11月1日起正式生效，唐岩将继续担任集团董事局主席..
“2020中国私域行业年度大奖”评选由“见实科技、运营深度精选、私域流量观察”三大行业权威媒体联合发起，旨在嘉奖推动企业私域流量建设的优秀技..
10月24日，由腾讯安全云鼎实验室联合GeekPwn发起的第二届云安全比赛在上海落下帷幕，包括Nu1L、r3kapig、NeSE、0ops、天枢 Dubhe等7支国内顶级安全..
今年上半年，突如其来的“新冠疫情”给世界经济带来了严峻的考验。这场战役是考验，同时也给人们的生活方式带来天翻地覆的变化，在很多行业陷入低..
中国有句古语叫做：福兮祸所伏，祸兮福所倚，其意思就是：一个人一生中所遇，有福事降临时，同时也有祸事相依从；有祸事降临时，福事也会随之降临..
在这个物欲横流的时代，用到信贷的地方实在是数不胜数，此次疫情让借款人的“共债”风险逐渐显现，个人借贷风险加速暴露。加上整体宏观环境的承压..
它，是全球高端电子零组件供应商它，经历了电子产业百年变革它，钽电容市占率全球第一没错，它就是本月的超级品牌——基美（KEMET）2020年10月9日..