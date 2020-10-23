34款违法App被公布 涉嫌超范围采集个人隐私信息

不久前Soul的崩溃事件登上了微博热搜，但围绕这一事件的讨论很快就不再局限于崩溃事件本身，闻声赶来的新老用户纷纷在微博上分享自己的使用体验，其中不少人表示“Soul变了”。虽然在国内陌生人社交APP中独树一帜，但Soul与其他家别无二致的是，从投身这条赛道起，“灵魂”与“荷尔蒙”的较量便不曾停止，甚至愈演愈烈。 在“荷尔蒙”的怂恿、刺激下，陌生人社交领域“牌桌之下的较量”也逐渐公开在大众视野中。 2019 年，Soul当?