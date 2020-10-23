34款违法App被公布 涉嫌超范围采集个人隐私信息

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34款违法App被公布 涉嫌超范围采集个人隐私信息

2020-10-23 16:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月23日 消息:据新华社报道，今日，国家计算机病毒应急处理中心公布了多款购物类移动应用存在隐私不合规行为。

黑客，漏洞

其中，《聚多多优惠》（版本4.7.2）在App首次运行时未通过弹窗等明显方式提示用户阅读隐私政策等收集使用规则，或以默认选择同意隐私政策等非明示方式征求用户同意。

18款App未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规：

《哎哟有型》（版本3.4.13）、《必要》(版本5.42.0)、《楚楚街》(版本3.39)、《东方购物》(版本4.5.51)、《国美》 (版本7.1.1)、《好省》(版本4.0.0.4)、《红人装》(版本3.9.29)、《聚多多优惠》(版本4.7.2)、《聚美》(版本8.736)、《美图美妆》(版本3.7.7)、《蜜芽宝贝》(版本9.5.1)、《男衣邦穿衣搭配》(版本5.6.11)、《全民省钱购》(版本6.0.6210)、《省钱快报》(版本2.18.21)、《顺联动力》(版本3.1.5.3)、《亚马逊购物》(版本20.19.0.600)、《云集代言》(版本4.12.01081)、《掌上道聚城》(版本4.1.7.1)。

7款App未逐一列出收集使用个人信息的目的、方式、范围等，涉嫌隐私不合规：

当当》（版本10.9.1）、《红人装》(版本3.9.29)、《花生日记》(版本4.8.2)、《聚美》(版本8.736)、《券妈妈优惠券》(版本5.6.7)、《男衣邦穿衣搭配》(版本5.6.11)、《省钱快报》(版本2.18.21)。

4款App未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规：

《楚楚街》（版本3.39）、《聚多多优惠》(版本4.7.2)、《顺联动力》(版本3.1.5.3)、《寺库奢侈品》(版本8.0.8)。

4款App未建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道，或未在承诺时限内受理并处理，涉嫌隐私不合规：

《美图美妆》（版本3.7.7）、《男衣邦穿衣搭配》(版本5.6.11)、《省钱快报》(版本2.18.21)、《寺库奢侈品》(版本8.0.8)。

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