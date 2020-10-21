拼多多CEO陈磊：公司员工不到7000名 日均发送包裹数已超7000万个

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拼多多CEO陈磊：公司员工不到7000名 日均发送包裹数已超7000万个

2020-10-21 20:42 · 稿源：站长之家

近日，拼多多CEO陈磊在出席全国脱贫攻坚奖表彰大会的会后接受媒体采访时披露，目前拼多多有不到7000名员工，每天发送的日均包裹数已超7000万个，约占全国三分之一。

十一长假前后，受益于整体社会消费提速，拼多多日订单量峰值成功过亿单。增量需求中很大一部分与农产品相关，在此带动下，拼多多已成为全国最大的农产品上行平台。

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