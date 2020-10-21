拼多多CEO陈磊：公司员工不到7000名 日均发送包裹数已超7000万个

10月9日消息，日前，拼多多CEO陈磊则向合作伙伴发布了一封公开信，称放在中国互联网的历史中看，五岁的拼多多还是个年轻人。他表示，拼多多的出现和发展，是得益于中国互联网和零售行业的发展演进，是得益于中国企业集体冲破垄断封锁的决心和勇气。有了更多合作伙伴的信任支持，拼多多这个年轻人才能在五年时间就拥有了服务近7亿消费者的机会和能力，并在剧烈的商业竞争和时代变革中存活迭代。陈磊指出，拼多多的下一?