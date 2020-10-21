美司法部对谷歌提起反垄断诉讼 斥巨资“收买”运营商

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美司法部对谷歌提起反垄断诉讼 斥巨资“收买”运营商

2020-10-21 10:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:根据美国司法部对谷歌发起的反垄断诉讼文件显示，去年谷歌向美国移动移动运营商发放了超过10亿美元的资金，以默认使用谷歌搜索引擎。

司法部周二提起的诉讼详细说明了谷歌让浏览器、智能手机和其他设备上的默认使用谷歌搜索服务的几种方法。这包括与苹果公司和三星电子等安卓手机制造商达成的协议。

司法部称，谷歌还与主要移动运营商达成巨额收入分成协议，其手段主要是屏蔽与之竞争的搜索引擎和浏览器。作为将谷歌搜索设置为手机默认搜索功能，运营商获得了部分搜索广告收入。

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美国司法部在诉讼中表示:“如果运营商或制造商不与谷歌续签收入分成协议，经销商不仅会在新移动设备上失去收入分成，还会在之前销售的手机和平板电脑上也是如此。”

司法部指出，去年谷歌向美国主要运营商支付了总计超过10亿美元的费用。诉讼中一份2014年谷歌文件显示，谷歌为这些交易支付了4.6亿美元，交易期限通常为两到三年。

该文件没有具体说明哪些运营商参与了这些交易，美国最大的提供商是Verizon 、AT&T和T-Mobile。

在这起诉讼发生后不久，谷歌的全球事务主管肯特·沃克（Kent Walker）就否认了这一指控。沃克在一篇博客中写道:“我们与苹果以及其他设备制造商和运营商达成的协议，这与许多其他公司传统上用于分发软件的协议没有什么不同。”

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