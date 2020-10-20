美国熊猫快餐从未授权在中国开店 云南熊猫快餐非官方门店

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美国熊猫快餐从未授权在中国开店 云南熊猫快餐非官方门店

2020-10-20 16:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日 消息：昨日，美国熊猫快餐发布声明称，云南熊猫快餐并非熊猫集团开设，熊猫集团也从未授权国内任何企业或个人开展加盟业务。

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昨日早些时候，有媒体报道称，全球最大中式快餐连锁“熊猫快餐”进入中国，在云南昆明开出首店。

当时，熊猫快餐官方表示，目前没有任何在云南昆明开店的计划。

资料显示，熊猫快餐成立于1983年，是熊猫餐饮集团的子公司。熊猫快餐的总部设于加州洛杉矶县的柔似蜜市。旗下食品包括了橙子鸡、东方鸡、炒米饭、炒面等。

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