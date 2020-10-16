OKEx暂停用户提币 称系私钥管理人个人问题

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OKEx暂停用户提币 称系私钥管理人个人问题

2020-10-16 13:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息：今天，数字货币交易平台OKEx官网发布公告宣布已于 2020 年 10 月 16 日11： 00 开始暂停用户提币，其他功能仍可正常使用。

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OKEx称近日该公司部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权，因此暂时停止用户提币。

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随后，数字货币交易平台OKex CEO在微博申明称，公司、业务、平台运营不受影响仍正常运行中，配合公安机关调查的系私钥管理人个人问题，暂时停止提币，后续安排会第一时间公告 。

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