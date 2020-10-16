OKEx暂停用户提币 称系私钥管理人个人问题

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息：今天，数字货币交易平台OKEx官网发布公告宣布已于 2020 年 10 月 16 日11： 00 开始暂停用户提币，其他功能仍可正常使用。
OKEx称近日该公司部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权，因此暂时停止用户提币。
随后，数字货币交易平台OKex CEO在微博申明称，公司、业务、平台运营不受影响仍正常运行中，配合公安机关调查的系私钥管理人个人问题，暂时停止提币，后续安排会第一时间公告 。
站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息：今天，数字货币交易平台OKEx官网发布公告宣布已于 2020 年 10 月 16 日11： 00 开始暂停用户提币，其他功能仍可正常使用。
OKEx称近日该公司部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权，因此暂时停止用户提币。
随后，数字货币交易平台OKex CEO在微博申明称，公司、业务、平台运营不受影响仍正常运行中，配合公安机关调查的系私钥管理人个人问题，暂时停止提币，后续安排会第一时间公告 。
2020 年 10 月 10 日下午，由深圳市信息服务业区块链协会及陀螺研究院联合主办的“央行数字货币研讨会”在深圳前海召开。本次会议采用线下研讨，线上同步直播的模式进行。金蝶区块链受邀参与本次会议，并且就“深圳罗湖千万数字人民币红包的热点引发社会各界广泛关注”的话题同来自不同企业、科研院校、机构学会的专家及区块链从业者们展开探讨。会议伊始，深圳市信息服务业区块链协会会长郑定向致辞中表示，DCEP触摸到了下一个时?
OKEx早报将在每日早间为您带来最新的行情，以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解夜间的动态消息，更好的握把每日行情。行情速递9月24日讯，昨天BTC收跌，跌幅0.01%，尾盘在10450美元附近调整。通过OKEx平台交易数据可以看出，今日早间行情下行，BTC开盘报10452.3美元，短时拉升后震荡回落，最低跌至10138.1美元，当前略有反弹，暂报10298.39美元。据OKEx交易大数据显示，BTC合约多空持仓人数比为0.79，市场做空人数占优
OKEx晚报将在每日晚间为您带来最新的行情，以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解当日动态消息，更好的握把每日行情。行情速递9月21日讯，BTC今日由涨转跌，日内跌幅1.76%。通过OKEx平台交易数据可以看出，BTC早间开盘缓慢上行并在午间触及10988.3美元高点，随后震荡回落，最低跌至10636.9美元，当前在11650美元附近盘整。截止发稿，BTC暂报10649.26美元。据OKEx交易大数据显示，BTC合约多空持仓人数比为0.73，市场做空?
本月早些时候，中国人民银行副行长范一飞撰文指出，数字人民币定位M0，是法定货币的数字化形态。数字人民币即人民币的电子版，是以国家信用为担保的一种法定货币，因此，其与现金具有同样效力
10月16日消息，数字货币交易平台OKEx官网今日发布暂停提币公告，称近日我司部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。根据《服务条款》8.1条“服务变更和中断”，OKEx可能在任何时间或不经提前通知，改变服务内容和/或中断、暂停或终止服务。为了保证客户的利益，OKEx决定于2020年10月16日11:00开始，暂停用户提币。随后，数字货币交易平台OKex CEO在个人微博表示，“请大家放心，公?
用多了移动支付，很多人都没注意到新版人民币的变化了，未来可能连纸币都难得一见了，因为数字人民币很快就要来了，央行主管媒体已经表态，数字货币具备落地条件。9月19日，中国人民银行主管金
加密货币市场总是充满了机会和挑战，在机会来临的时候你抓住一次也许就足够改写你的人生。同样的，如果你错误的判断机会，也会让你损失惨重。在投资过程中理性判断，才能够在起起伏伏的波段中波澜不惊。除了自己对于加密货币币种的选择外，选择交易平台也是一门很大的学问。目前加密货币交易平台众多，一些一线交易平台的安全性更高，所以建议新用户在选择平台的时候选择头部平台。因为头部平台有抗击风险的能力，在遇到黑客攻击和
近日，世界银行首席安全架构师张志军在接受采访时表示，数字人民币最基本的支付载体是手机的App。但这并不意味着不使用智能手机就不能使用数字货币。
日前Facebook数字货币项目“天秤座（libra）”和Facebook内部的Navi支付项目的联合创始人摩根·贝勒(Morgan Beller)已经从公司辞职。
加密货币市场总是充满了机会和挑战，在机会来临的时候你抓住一次也许就足够改写你的人生。同样的，如果你错误的判断机会，也会让你损失惨重。在投资过程中理性判断，才能够在起起伏伏的波段中波澜不惊。除了自己对于加密货币币种的选择外，选择交易平台也是一门很大的学问。目前加密货币交易平台众多，一些一线交易平台的安全性更高，所以建议新用户在选择平台的时候选择头部平台。因为头部平台有抗击风险的能力，在遇到黑客攻击和
自从蚂蚁金服更名成蚂蚁集团时，就已经显露出这只“蚂蚁”正在布局成长为“大象”。这只大象最近放出了战略级产品“Trusple平台”。作为蚂蚁集团战略级的产品布局，Trusple是Trust和Simple这两个英文单词的合称，目的是想依托于区块链技术让信任变得更加简单，减少人与人之间的沟通成本和信任问题，让世界没有难做的生意。众所周知，传统的国际贸易企业之间的信任是很难被证实的，拖欠货款情况更是时有发生，而且整个交易周期十分?
根据京东数科官方微信号发布的消息，近日，中国人民银行数字货币研究所与京东数科正式达成战略合作，双方以数字人民币项目为基础，共同推动移动基础技术平台、区块链技术平台等研发建设。同时，双方还将结合京东集团现有场景，共同促进数字人民币的移动应用功能创新及线上、线下场景的落地应用，推进数字人民币钱包生态建设。资料显示，我国央行数字货币是由央行发行、与纸币、硬币具备同等效力的法定货?
最近因为DeFi带来的市场热度正在褪去，DeFi市场也开始陆续回归理性，很多之前年化率达到1000%以上的夸张收益也变得少见。大多数DeFi流动性挖矿收益率均在100%以内。同时，与前阶段大量锁仓涌入的情况不同，目前锁仓量的增幅已经放缓。这意味着用户对于DeFi的热情在冷却，从而更加理性地选择投资。同时，随着参与的用户群体变得越来越大，当DeFi收益不如预期时，流动性挖矿也将退居二线，为新模式让路。对于这种现象，均是市场规律?
LaNd是一家区块链游戏平台，已经获得共识资本、智链资本和分布资本合计 3000 万美元的天使轮投资，目前LaNd已成功推出 3 款区块链游戏，并积累了数百万真实用户。DeFi是去中心化金融(Decentralized Finance)的简称，其通过去中心化提供了金融最需要的信任，DeFi目前已成为区块链投资领域的核心主题，代表项目YFI短短 42 天之内上涨 1 万倍，成为今年首个万倍币，也是整个区块链历史上用时最短的万倍币。LaNd的使命，是通过区块链让
2020 年 4 月，刷屏的新基建明确范围，作为新兴技术代表的区块链首次被国家层面明确为新型基础设施，在市场需求、国家政策和资本等多种要素的驱动下，区块链自身的体系标准正在进一步丰富、发展和完善。近日，国家区块链漏洞库联合行业领先企业共同编制的《区块链漏洞定级细则》终于面世。长亭科技区块链安全专家团队牵头并深度参与了本次的定级细则编制工作，负责公链板块定级细则编写及整体技术、划分标准的把关。《细则》涵盖?
借助蚂蚁集团区块链和多方隐私安全计算技术，及其多年沉淀的反洗钱管理机制，参考FATF指引和国际实践案例，能实现两方或多方数据在不出域的前提下进行加密计算、合规共享，达成数据“可用不可见”，保证原始数据不被任何对方或者第三方获取，在可信环境下发挥反洗钱协同效应，降低合规成本。
2020 年 9 月 17 日，第二十三届中国北京国际科技产业博览会中国区块链发展论坛在北京隆重召开，腾讯区块链技术负责人王宗友、中国政法大学教授胡继晔、国际数字经济研究中心亚洲负责人陆平，围绕区块链在新基建及产业发展中的机遇进行了解读与展望。 新基建下，区块链的机遇有哪些? 腾讯区块链技术负责人王宗友：腾讯区块链定位为企业间价值链接器，我们目前构建企业上链的基础设施，我觉得这就是新基建的一部分，这也是企业的实
OKEx晚报将在每日晚间为您带来最新的行情，以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解当日动态消息，更好的握把每日行情。行情速递9月24日讯，BTC今日窄幅震荡，日内跌幅1.22%。通过OKEx平台交易数据可以看出，BTC早间开盘下挫，最低跌至10138.1美元，此后缓慢拉升并在10200—10300美元区间调整。截止发稿，BTC暂报10326.79美元。据OKEx交易大数据显示，BTC合约多空持仓人数比为0.75，市场做空人数占多；BTC合约持仓总量8.28
看病难、看病贵，是国计民生的难题。同时，医疗信息不对称、药品质量监管困难、患者信息泄漏等问题，造成医疗行业许多灰色领域。 RTFChain 利用区块链与分布式储存技术，解决医疗行业的沉疴宿疾。 RTFChain 在医疗机构、医药平台、第三方机构、政府监管单位之间创建联盟链。使医疗行业中的病人、病例、药品生产、药品溯源等关键信息在区块链底层网络中实现数据流转，进而形成完整的、有效的医疗数据库。藉由区块链公开透明且不可?
作为公有链良好的成功运行，行业内也针对比特币的某些缺点进行了改进，涌现出了不少的比特币衍生以及改进版数字货币以及各类的区块链。此外，业界在肯定比特币的同时，也对其共识算法对能源的大量消耗所垢病。因此，完全抛弃了初始取得惊人成功的工作量证明共识机制，开创性地提出了权益证明共识算法，以此来避免在记账中所产生的“不必要的”，能源消耗。进一步地，采用委托股权证明共识算法，通过投票选举代理节点作为区块链网络
2019 年 10 月底，映客用 8500 万美元收购了陌生人社交软件“积木”; 11 月，百度推出了匿名社交app“听筒”，而腾讯则低调上线了视频美颜社交APP..
根据彭博社最新报道，市场分析人士已经将蚂蚁集团估值提升至2800亿美元，再创新高。彭博援引知情人士表示，尽管有来自美国的不利因素，当蚂蚁依然..
英雄联盟的云顶之弈10.21版本中，新版的夜影忍者阵容可谓是上分利器，很多玩玩家还不清楚怎么玩夜影忍者，下面就来为大家分享一下LOL云顶之弈10.2..
今日，有网友在微博上反映称，自己在福州用花小猪APP约车前往市区办事，结果司机恶意更换路线，还对自己百般辱骂，让自己滚下车，不经同意直接取消..
今天，京东对外宣布，京东PLUS会员数已经超过了 2000 万，不到一年就新增了 500 万，同比增长33%。据悉，今年双 11 期间，京东将投入价值 10 亿..
在智能网联功能开发与应用方面，国内的造车新势力相较于传统汽车厂商，普遍拥有更强的创新能力和更多的使用场景。不过，智能网联功能，也有出现故..
10月16日消息，近日，字节跳动扶贫发布成果，三年时间里，今日头条、抖音等平台依托多个扶贫项目，通过品牌打造、人才培训、流量扶持等方式，累计..
DoNews 10月16日消息（记者 刘文轩）苹果 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 将在今晚开启预售，另外两款 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 则要再等..
苹果iPhone12mini是今年推出的一款小屏幕旗舰，屏幕尺寸5.4英寸，机身甚至比iPhone8还要小，因此有不少小屏幕用户十分关注这款手机的上市时间，这..
据云鸿电商悉知，回顾过去 20 年我国电商发展之路，可以发现，我国的电商产业已经非常强大，今天仍然是电商的世界，实体产业没有竞争资本。对于想..
10月16日(周五)晚上8:00点整开始，天猫正式接受用户全款预购全新iPhone 12 与 iPhone 12 Pro机型。iPhone 12 有蓝色、绿色、黑色、白色和红色五款..
日前，腾讯滨海大厦楼下搭建了一个集装箱，名叫“腾讯云5G边缘计算中心”。所谓“边缘计算中心”就是远离大型数据中心的数据..
前几天苹果发布了4款iPhone 12手机，新机依旧是常规配置升级，不过一大改变就是不再赠送耳机、充电器。这个问题被小米、一加、努比亚等公司调侃几..
10月15日，由中孚信息主办，成都市保密协会、四川信息应用创新技术产业联盟共同协办的“聚势谋远 智御未来”——2020中孚信息“安全赋能”中国行成..
随着网络的日益发达，人们现在已经是“足不出户”便可买到自己喜欢的东西，上到家电家具下到衣服彩妆食品，统统都可以通过互联网电商购买。当然作..
受到COVID- 19 持续影响，愈来愈多用户以数字工作者和数字消费者的身份维持日常工作与基础生活需求，对于可提供在线产品与服务的企业而言，这也给..
人们的生活都离不开各式家电，他们既方便了我们的生活，同时也提高了我们的生活质量，家电的产生不仅让生活变得极具品质感，最主要是满足了人们越..
14 日凌晨 1 点，苹果发布会如约而至，终终终终终于推出了自己的 5G 手机，如果没记错，从放出消息到现在距离快一年了。iPhone 12 Pro 毫无悬念地..
微信如何恢复删除的聊天记录?微信作为我们生活工作的常用沟通工具之一,我们对其的依赖程度非常大,很多事情或计划都是通过微信来进行沟通和安排的..
新冠疫情打乱了许多学生的留学计划，使许多学生原本的出国、暑期学校（Summer School）等计划搁浅。不过，近期，知名在线教育机构7EDU Impact Aca..