iPhone 12系列正式发布：A14芯片+5G双卡双待，激光雷达超猛

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息:今日凌晨，苹果正式发布了让人期待已久的全新的iPhone12 系列手机，及平价版智能音箱HomePod mini。苹果CEO库克在发布会现场称：这是iPhone新时代的开端。

那么本次发布会有哪些值得关注的呢，站长之家为大家总结了主要看点。

机型

iPhone 12 mini （6. 4 英寸）

iPhone 12 （6. 1 英寸）

iPhone 12 Pro （6. 1 英寸）

iPhone 12 Pro Max （6. 7 英寸 ）

iPhone 12 系列 4 款手机共同点包括：

全系搭载最新一代 5nm制作工艺 A14 仿生芯片

全系支持 5G

全系使用 OLED 超视网膜 XDR 屏幕

支持实体双SIM卡功能(不包括iPhone 12 Mini)

其它的主要差异在于摄像头、边框材质、屏幕等方面。发布会详情如下：

回归直角边框设计

外观上，iPhone12 系列改变此前使用多年的圆弧形中框，回归iPhone4 时代的直角边框外形。据悉，此次iPhone12 采用的是康宁公司最新的超晶瓷面板，抗摔性能比iPhone11 提升了 4 倍。

iPhone12 系列在颜色上也更加丰富，iPhone12 和12 mini有黑、白、红、绿、蓝五种颜色;iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max则有金、银、石墨色、蓝色四种颜色。

全系搭载OLED超视网膜XDR屏幕

iPhone12 全系搭载OLED超视网膜XDR屏幕，延续刘海屏的全面屏解决方案，继续支持 Face ID 人脸解锁。

这块OLED屏幕像素密度达到了460 PPI，分辨率比 iPhone 11 翻了一番，峰值亮度为 1200 nits，图像显示更清晰，支持杜比视效、HLG、HDR10 等显示特性。

搭载A14 仿生芯片

iPhone12 系列全系搭载5nm 制程的A14 仿生芯片，这是全球首个5nm智能手机芯片，集成 118 亿个晶体管，搭载 6 核 CPU + 4 核 GPU ，神经引擎也比前代翻倍至 16 核，每秒可进行 11 万亿次运算，提速最高达80%。速度更快，同时更省电。

得益于A14 强大的性能，可以在 iPhone 12 上实现主机游戏的体验。苹果宣布晚些时候《英雄联盟》手游将登录iPhone，在A14 仿生芯片支持下，iPhone12 能带来更棒的细节和丝毫不卡顿的游戏体验，下载速度相比现有网络最快可提升 25 倍。

支持5G

而iPhone12 还有一个被期待已久的性能就是5G。这是iPhone史上第一次支持5G超宽频网络，其 5G 研发高度集成，可以做到从芯片到软件的全系统整合。

激光雷达扫描仪让相机实力大增

相机配置上：

iPhone 12：超广角（1200 万像素、f2.4 光圈）+广角（1200 万像素、f1.6 光圈）

iPhone 12mini：超广角+广角后置双摄

iPhone 12 Pro：后置三摄（广角+超广角+长焦）+LiDAR激光雷达

iPhone 12 Pro Max：后置三摄（广角+超广角+长焦）+LiDAR激光雷达。

新的广角摄像头进光量增加了27%，将此前受到好评的深度融合（Deep Fusion）技术和智能HDR（Smart HDR）功能再次做了升级，突出更多照片细节。

所有iPhone12 均支持夜景模式，还增加了夜间模式延时摄影功能，曝光时间更长，画面亮度更高。

iPhone 12 Pro和Pro Max相较于iPhone12 和mini增加了一个长焦镜头和LiDAR激光雷达。其中，12 Pro为52mm长焦镜头，支持 4 倍光学变焦；Pro Max是65mm长焦镜头，支持 5 倍光学变焦，比12 Pro多了底更大单像素尺寸达1. 7 微米的图像传感器，低光拍摄效果提升87%，创造更好的增强现实（AR）体验。

LiDAR激光雷的加入让iPhone 12 Pro低光下的自动对焦速度最高提升至 6 倍，可辅助夜间模式拍摄人像。其光学图像防抖功能（OIS）每秒可对广角摄像头进行 5000 次防抖调整，拍照不再怕手抖。

此外，苹果还将推出Apple ProRAW格式，附带苹果图形管线数据，能保留所见即所得的拍照体验。

续航降低，抵消5G 组件成本上升

续航方面，iPhone 12 为 2775 mAh，相比iPhone 11 有所缩水，据分析师郭明錤的说法，苹果这么做是为了抵消5G 组件成本的上升。好的一面是，虽然电池缩水，但5nm 芯片相比上一代功耗能降低 30%，因此使用起来续航能力和iPhone11 差不多。

而iPhone 12 mini 的电池容量仅有 2227 mAh，并且不支持双卡双待。

支持15W无线充电，不再附赠耳机和充电器

iPhone12 支持15W MagSafe 磁吸无线充电技术，设备通过磁铁的吸引力与无线充电器准确定位、配对，提升充电效率。同时苹果还推出了一种新磁铁吸附的保护壳。

坏消息是苹果不再随机附赠充电器和有线耳机 EarPods，正式告别了「五福一安」，USB-C 到 Lightning 电缆照常配送。

售价

国行 iPhone 12 mini：

64GB 售价 5499 元

128GB 售价 5999 元

256GB 售价 6799 元

国行 iPhone 12：

64GB 售价 6299 元

128GB 售价 6799 元

256GB 售价 7599 元

iPhone 12 Pro：

128GB 8499 元起

iPhone 12 Pro Max：

128GB 9299 元起

iPhone 12 和 iPhone 12 mini 的区别仅体现在大小(也就是体积、屏幕尺寸、电池容量)和双卡。其中，iPhone 12 mini将于 11 月 6 日开启预购。iPhone12 将于 10 月 16 日开启预购。

HomePod mini

除了全新的iPhone12 系列，还发布了HomePod mini，除了能播放 Apple Music、播客等音频内容外，在不同房间放置多个 HomePod mini 扬声器，它们会互相配合同步发声。在同一个房间放置两个 HomePod mini 扬声器，可组建立体声，HomePod mini非常小巧，高度仅约为 9 厘米，搭配 Apple S5 芯片，支持嘿Siri、智能家居控制等，音质也很出色，提供白色和深空灰色外观，售价为 749 元。