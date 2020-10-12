斗鱼虎牙宣布合并 陈少杰和董荣杰任联席CEO

9月21日消息，斗鱼官微今日发布致歉声明，称此前在官方微博账号与官方微信公众号转发了《直播界黑公关事件曝光:虎牙再陷泥潭被指攻击斗鱼》、刊载《向黑公关SAYNO!》等失实文章，并向公众传播“虎牙公司是所谓黑公关”的虚假、误导性信息。上述虚假、误导性内容在网络上公开传播，直接侵害了广州虎牙信息科技有限公司及虎牙直播平台的商业信誉，产生了负面的影响。斗鱼的行为已被法院认定构成不正当竞争。据悉，2018年