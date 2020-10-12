斗鱼虎牙宣布合并 陈少杰和董荣杰任联席CEO

今晚，斗鱼和虎牙宣布，正式接受大股东腾讯提出的合并邀约，进行战略合并。合并后新公司采取联席CEO制度，斗鱼CEO陈少杰和虎牙CEO董荣杰，将共同出任联席CEO，陈少杰加入合并后新公司董事会。斗鱼和虎牙的产品和品牌仍将保持相对独立运营，管理层保持稳定。
今晚，斗鱼和虎牙宣布，正式接受大股东腾讯提出的合并邀约，进行战略合并。合并后新公司采取联席CEO制度，斗鱼CEO陈少杰和虎牙CEO董荣杰，将共同出任联席CEO，陈少杰加入合并后新公司董事会。斗鱼和虎牙的产品和品牌仍将保持相对独立运营，管理层保持稳定。
在腾讯的撮合下，中国最大的两家直播平台斗鱼、虎牙，正在化干戈为玉帛，商讨合并一事。今天下午，斗鱼官微发布致歉声明：我司于2018年8月在我司运营的官方微博账号与官方微信公众号中，转发
9月21日消息，斗鱼官微今日发布致歉声明，称此前在官方微博账号与官方微信公众号转发了《直播界黑公关事件曝光:虎牙再陷泥潭被指攻击斗鱼》、刊载《向黑公关SAYNO!》等失实文章，并向公众传播“虎牙公司是所谓黑公关”的虚假、误导性信息。上述虚假、误导性内容在网络上公开传播，直接侵害了广州虎牙信息科技有限公司及虎牙直播平台的商业信誉，产生了负面的影响。斗鱼的行为已被法院认定构成不正当竞争。据悉，2018年
虎鱼合并，又有新消息传来!近期腾讯对虎牙实现了全资控股、斗鱼消除被执行人影响，这些动作让许多看客们兴奋起来，年底完成合并的传闻也愈演愈烈。
9月21日，斗鱼官方发布了一则道歉声明，表示对于2018年8月斗鱼官方微博账号与官方微信公众号转发了多篇失实文章，并向公众传播“虎牙公司是所谓黑公关”的虚假、误导性信息，向虎牙直播平台进行道歉。
腾讯一直在推动中国两大直播平台虎牙和斗鱼的合并事宜，9月18日，腾讯已100%持股虎牙。现在看来，斗鱼与虎牙的合并已经毫无悬念了。腾讯对虎牙的投资早在2017年就已经开始布局，今年4月份，腾
今日下午，斗鱼在微博发布致歉声明称，对于此前在官方微博账号与官方微信公众号转发了《直播界黑公关事件曝光：虎牙再陷泥潭被指攻击斗鱼》、刊载《向黑公关SAYNO!》等失实文章，并向公众传播“虎牙公司是所谓黑公关”的虚假、误导性信息。
“麻城菊花，福泽万家”。九月的麻城是金色的，它是菊农朋友齐心弹奏的一首丰收乐章；九月的麻城是五彩的，它是党和政府共同绘就的一幅和谐画卷。 9 月 22 日上午，在湖北省农业农村厅的指导下，由中共麻城市委、麻城市人民政府主办，麻城市委宣传部、麻城市菊花产业发展领导小组、麻城市农业农村局、麻城市文化和旅游局、湖北长江垄上传媒集团、麻城市融媒体中心、湖北五脑山国家森林公园管理处承办的 2020 年中国农民丰收节庆?
10月12日晚，国内两大直播平台虎牙和斗鱼正式宣布进行合并，双方已签订“合并协议与计划”，斗鱼、虎牙按照市值进行1：1合并，合并后公司为腾讯控股公司。
腾讯将以总价 5 亿美元将“企鹅电竞”游戏直播业务转让给斗鱼，斗鱼与企鹅电竞合并后的整体再与虎牙合并。合并完成后，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，斗鱼将退市。其中，腾讯将购买 370 万股斗鱼股票，在合并后的企业的投票权将占67.5%。
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，腾讯日前已完成对虎牙运营主体的全资控股。换言之，斗鱼与虎牙的合并仍在急速推进中。
今日，虎牙、斗鱼正式官宣合并。腾讯将以 5 亿美元将企鹅电竞游戏直播业务转让给斗鱼，斗鱼与企鹅电竞合并后再与虎牙合并。根据合并协议，虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份，斗鱼在合并前已发行的股份及ADS将取消，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。
今日，斗鱼在微博对虎牙发布致歉声明称：“对于去年转载的失实文章侵害了广州虎牙信息科技有限公司及虎牙直播平台的商业信誉，产生了负面的影响。我司的行为已被法院认定构成不正当竞争。我司现向广州虎牙信息科技有限公司及虎牙直播平台郑重道歉。”
直播平台斗鱼在微博发布对虎牙的道歉声明，声明称斗鱼层在官方微博和微信号中转发了“虎牙公司是所谓的黑公关”的虚假信息，该行为被法院认定构成了不正当竞争。
据“21 世纪经济报道”消息，英雄联盟LPL赛区的RNG战队与斗鱼直播平台近一年的合同诉讼在近日终于有了结果，武汉市中级人民法院判决斗鱼胜诉，乐游公司（RNG运营主体）败诉，乐游公司需向斗鱼支付 3000 万元违约金，以及案件受理费、保全费等 237350 元均由乐游公司负担。
至少经过三次谈判后，斗鱼和虎牙的合并案终于迈出实质性一步。8 月 10 日，腾讯正式发出关于斗鱼与虎牙战略合并的初步无约束力提案。在 11 日，虎牙CEO董荣杰在对内发布公开信称：公司董事会尚未做出任何决定，将谨慎审阅和评估这一提议。斗鱼创始人陈少杰也在当天晚间举行的 2020 年Q2 财报分析师会议中回应称，目前刚刚收到腾讯的邀约，还没有来得及评估，也没有做出具体决定。
昨日，针对央视“大胃王吃播浪费严重”的报道，斗鱼方面回应称，将积极响应中央相关号召，加强对之后的美食类直播内容审核，杜绝餐饮浪费行为，共创风清气朗的直播氛围。
据企查查APP显示， 9 月 1 日，斗鱼经营主体武汉斗鱼网络科技有限公司被广州市南沙区人民法院列为被执行人，案号为(2020)粤 0115 执 5211 号，执行标的为 0 元(被执行人暂时无财产可以供法院强制执行)。
在很多直播平台，吃播都是很热门的存在，大胃王们吃下惊人的食物让不少人觉得神奇。不过今天央视报道称，部分吃播存在浪费食物的问题，斗鱼今晚公开回应称将加强审核，杜绝浪费。针对吃播浪费
在央视新闻8月12日报道了直播平台里的吃播浪费食物现象之后，斗鱼直播官方回应称：将积极响应号召，加强对之后的美食类直播内容审核，杜绝餐饮浪费行为，共创风清气朗的直播氛围。
根据企查查APP显示， 9 月 1 日，斗鱼直播平台的经营主体武汉斗鱼网络科技有限公司被广州市南沙区人民法院列为被执行人，案号为(2020)粤 0115 执 5211 号，执行标的为 0 元(被执行人暂时无财产可以供法院强制执行)。
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12日，虎牙直播和斗鱼直播联合宣布已经与Tiger Company和Nectarine Investment Limited签署最终的合并协议。合并完成后，虎牙、斗鱼将分别持有合并..
10月12日消息，斗鱼发布三季度财务指引，预计三季度净收入在25.2亿-25.5亿元之间，同比增长35.6%-37.2%。此前，斗鱼预计三季度营收在26.4亿-26.8亿..
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