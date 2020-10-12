斗鱼虎牙宣布合并 陈少杰和董荣杰任联席CEO

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斗鱼虎牙宣布合并 陈少杰和董荣杰任联席CEO

2020-10-12 20:33 · 稿源：站长之家

今晚，斗鱼和虎牙宣布，正式接受大股东腾讯提出的合并邀约，进行战略合并。合并后新公司采取联席CEO制度，斗鱼CEO陈少杰和虎牙CEO董荣杰，将共同出任联席CEO，陈少杰加入合并后新公司董事会。斗鱼和虎牙的产品和品牌仍将保持相对独立运营，管理层保持稳定。

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