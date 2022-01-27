斗鱼美股盘前涨超10% 消息称腾讯或将斗鱼私有化

站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息:据新浪财经援引消息人士报道，腾讯希望对斗鱼进行私有化交易。截至发稿，斗鱼美股盘前涨超10%。

对此，斗鱼、腾讯均表示，对于市场传言，不予置评。

2020年10月，腾讯曾计划将虎牙、斗鱼合并。届时，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。

不过就在去年 7 月，市场监管总局宣布，将禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司经营者集中案。

市场监管总局称，虎牙和斗鱼是市场上前两大游戏直播平台，市场力量远超其他竞争者。交易前，腾讯已具有虎牙单独控制权和斗鱼共同控制权，但虎牙和斗鱼之间尚存在一定的竞争，本项集中将彻底消除这种竞争，进一步强化其市场支配地位。

当时，腾讯回应称，收到国家市场监督管理总局作出的《关于禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并案反垄断审查决定的公告》。将认真遵守审查决定，积极配合监管要求，依法合规经营，切实履行社会责任。

资料显示，斗鱼TV于 2014 年 1 月 1 日上线，以游戏直播为主，涵盖了娱乐、综艺、体育、户外等多种直播内容。美国东部时间2019年 7 月 17 日，斗鱼直播正式在纳斯达克交易所上市，股票代码“DOYU”。