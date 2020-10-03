苹果起诉回收公司违规转卖iPhone，数量超过10万部

苹果的iPhone、iPad、Macbook等设备一直都是二手交易市场上比较热门的产品，由于利润的吸引，不少人都加入到这一市场打算挣个盆满钵满。但是最近苹果起诉回收公司违规转卖iPhone，原因是这家回收公司将原本要拆解的二手设备违规出售。

事情经过是这样的，加拿大一家名叫Geep Canada的回收公司，是苹果公司的回收业务伙伴，负责将回收回来的iPhone、ipad等设备回收拆解，但是这家公司违规将10万部的iPhone、iPad等设备再次二手出售。

这家公司违规的操作最终被苹果公司发现，并且在今年的1月份正式起诉了该公司。这句诉讼书显示，Geep公司在 2015 年 1 月至 2017 年 12 月期间将 531966 部iPhone运到Geep加拿大公司进行回收拆解，同时还有 25673 部iPad，以及 19277 部Apple Watch。

苹果要求全额追回被转售设备的利润，以及 3100 万加元（约合 2270 万美元）的赔偿，不过这家公司在去年9月份与其他公司合并，新公司管理层表示不清楚具体的情况。

这件事情说明了，虽然二手苹果设备可能会很便宜，但是来源不明的设备最好还是不要入手。