猫眼电影：10月1日12:00:50，《姜子牙》总票房破2亿

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猫眼电影：10月1日12:00:50，《姜子牙》总票房破2亿

2020-10-01 12:55 · 稿源：站长之家

猫眼电影微博，截止 10 月 1 日12：00：50，电影《姜子牙》总票房破 2 亿，成为首部首日票房破 2 亿的动画电影。

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