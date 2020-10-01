猫眼电影：10月1日12:00:50，《姜子牙》总票房破2亿

DoNews9月8日消息（记者 程梦玲）9月8日，万达电影股份有限公司董事会秘书王会武在全景网举办的上市公司投资者集体接待日上透露。“《唐人街探案3》是春节档定制影片，它的类型比较综合，有探案和喜剧合家欢的元素，可以满足各类观众的观影需求，影片的品质也很好，公司希望仍能够在春节档上映。”王会武还表示：“《唐人街探案》系列作为万达影视的核心IP，未来将继续系列化并持续扩展IP的外延，包括系列网剧、衍生品、游戏等，最