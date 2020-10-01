猫眼电影：10月1日12:00:50，《姜子牙》总票房破2亿

据猫眼电影微博，截止 10 月 1 日12：00：50，电影《姜子牙》总票房破 2 亿，成为首部首日票房破 2 亿的动画电影。
据猫眼电影微博，截止 10 月 1 日12：00：50，电影《姜子牙》总票房破 2 亿，成为首部首日票房破 2 亿的动画电影。
猫眼电影宣布，今日 19 时，全国电影院复工以来累计票房达突破50 亿，排名前三为《八佰》《我在时间尽头等你》《信条》。其中《八佰》单片超 26 亿贡献半数票房，此外《我在时间尽头等你》《信条》《花木兰》《多力特的奇幻冒险》四部新片票房破亿。
今日，猫眼专业版公布数据称，截至今日14.30分，10月1日国庆假期预售票房破亿。其中，《我和我的家乡》《姜子牙》《急先锋》《夺冠》票房排名前四。
9月27日消息，近日，便利蜂与猫眼宣布达成合作，携手为国庆档大片《姜子牙》提供在便利蜂门店的线下宣发服务。据悉，9月26日，电影《姜子牙》预告片开始登陆便利蜂，全国上千块便利蜂大屏同时播放《姜子牙》预告片。双方表示，此后还将针对电影宣发达成更多项目合作，共同助力中国电影市场高速复苏。对于此次合作，便利蜂执行董事薛恩远表示，“对我们本土便利店来说，这都是一种借鉴。门店除了传统印象中的卖东西，也
2020年国庆节的电影将会迎来多部重磅电影作品，比如《姜子牙》、《夺冠》等，都是很多影迷期待中的电影，那么在今年的国庆节具体有哪些电影可以观看呢，我们来一起看下国庆节电影的完整名单。
【诺兰新片《信条》评分】据媒体报道，科幻间谍巨制《信条》于 9 月 4 日开启全国公映。据猫眼专业版数据显示，《信条》想看人数已达6. 1 万人，累计票房更是达到了 3303 万。
近日，国家电影局发出通知，明确低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可有序恢复开放营业，中高风险地区暂不开放营业。由于疫情的发生，导致电影院无法开放，现在电影院开放的消息，可谓使人激动欢喜。消息一出，在网络上炸开了锅，讨论之余，也有一些“单身狗”惆怅起来，别人都有对象一起看电影，难道我看电影的时候还要吃“狗粮”吗？这时，相亲软件——伊对app，派上了用场。看似自我调侃，其实是对爱情的渴
今日凌晨，猫眼专业版公布数据称，截至9月29日00：00：00，《夺冠》总票房破2亿!
想要完全杜绝盗版，显然是一件不太可能完成的事情。本月早些时候，美国等国家突然出手，针对SPARKS组织及其分支机构的大规模执法行动，随后这促使18个地区的至少29个网站被关闭，而相当多的盗
致敬英雄,聆听逆行英雄分享抗疫故事;歌颂英雄,台铃抗疫报告微电影《摆渡英雄》全球首映;表彰英雄,向抗疫进程中做出贡献的个人及团队颁发奖杯。9月29日,以“在一起 ?跑得更远”为主题的台铃致敬逆行英雄暨抗疫报告微电影《摆渡英雄》首映盛典圆满落幕。台铃集团董事长孙木钳、台铃集团总裁姚立、台铃集团副总裁孙木钗、武汉市汉阳医院医生颜菁、台铃武汉经销商代噶、武汉外卖骑手黄凯等嘉宾出席了本次盛典。生死时刻在一起台铃勇担?
黑豹扮演者查德维克·博斯曼的意外离世，打乱了迪士尼的计划，也让漫威的一众英雄电影被迫延期。据外媒报道称，迪士尼在如何继续拍摄《黑豹2》方面的选择有限，博斯曼的突然病逝将影响到
对于不少漫威电影的粉丝和钢铁侠的粉丝来说，一定还记得2019年上映的《复仇者联盟4》电影中，那一句“爱你三千次”的台词，对于电影中主角钢铁侠主演小罗伯特唐尼能否重返漫威电影这一讨论，也一直没有停歇。
今天Redmi官方预告，Redmi合作的电影《我和我的家乡》将于10月1日首映。《我和我的家乡》是由张艺谋担任总监制，宁浩担任总导演，张一白担任总策划，Redmi是这部电影的官方合作伙伴。这部电
9月25日上午，动画电影《姜子牙》放出终极海报，同时宣布预售已全面开启。官方微博发文称：“封神战后，究竟又为何而战？无论是神、人、妖，都该有坚守的信念：或不舍一人，誓为苍生而战
武侠，是成年人的童话或梦想。“沧海一声笑，滔滔两岸潮……”年少时，《叶问》《黄飞鸿》《功夫梦》等武打片传遍大家小巷，少年们便在心中种下一颗梦想，想象着自己像成龙、李连杰、甑子丹一样，拥有武功，个个都能以一打十。长大后，国内的武侠片不知道何时掀起了特效风，多数电影电视剧的武术制作，都是特效满天飞，本该让人热血沸腾的武打片变成了偶像剧，硬汉侠士变成白面书生。有人顺应了当下电视剧发展的潮流，自然也会有人
9月28日消息，据国家版权局官方微信公号消息，按照国家版权局《关于进一步加强互联网传播作品版权监管工作的意见》及版权重点监管工作计划，根据相关权利人上报的作品授权情况，现公布2020年度第六批重点作品版权保护预警名单。《夺冠》《急先锋》《我和我的家乡》《姜子牙》《一点到家》5部影片入选此次重点作品版权保护预警名单。根据公告，相关网络服务商应对版权保护预警名单内的重点院线电影采取以下保护措施：直
今日晚间，国家版权局公布了《 2020 年度第六批重点作品版权保护预警名单》，其中，《夺冠》、《急先锋》、《我和我的家乡》、《姜子牙》、《一点就到家》5部电影入选重点作品版权保护预警名单。
DoNews9月8日消息（记者 程梦玲）9月8日，万达电影股份有限公司董事会秘书王会武在全景网举办的上市公司投资者集体接待日上透露。“《唐人街探案3》是春节档定制影片，它的类型比较综合，有探案和喜剧合家欢的元素，可以满足各类观众的观影需求，影片的品质也很好，公司希望仍能够在春节档上映。”王会武还表示：“《唐人街探案》系列作为万达影视的核心IP，未来将继续系列化并持续扩展IP的外延，包括系列网剧、衍生品、游戏等，最
9月27日消息，日前，扬州市中级人民法院官方微信公众号发文称，被告人马振予、马青松、文劲杰、鲁明犯侵犯著作权罪一案，依法当庭作出判决，该四人复制发行盗版影片 400 余部，非法经营数额共计人民币 777 万余元。其中还包括2019年初春节档十分火爆的《流落地球》也被侵权。2019年春节档，《流浪地球》《疯狂的外星人》等8部国产电影先后上映，而就在电影上映的同时，高清盗版电影资源也在网上泛滥，随后公安部迅速部
9月25日，扬州市中级人民法院在其微信公众号上发文，被告人马振予、马青松、文劲杰、鲁明犯侵犯著作权罪一案，依法当庭作出判决，该四人复制发行盗版影片 400 余部，非法经营数额共计人民币 777 万余元，其中还包括2019年初春节档十分火爆的《流落地球》也被侵权。
锤子科技CEO罗永浩在《脱口秀大会》第三季最后一期奉献了自己的脱口秀首秀。在这场脱口秀表演中，罗永浩透露6亿债务差不多还了4亿了，剩余债务未来一年差不多会还完。罗永浩同时表示，等债务
今日交通北京发博称：9月30日下午，北京市交通委员会紧急约谈青桔单车运营企业，责令其于10月底前将违规投放青桔单车运出北京。今年以来，青桔单车..
10月1日消息，外媒此前曾多次报道，存储芯片制造商下半年的处境并不乐观，存储芯片的价格将持续下滑。但在最新的报道中，外媒援引产业链消息人士的..
10月1日消息，相关媒体此前曾报道，今年众多行业的企业都受到了影响，出货量减少，营收降低，但在5G、居家办公及学习、数据中心、云计算等的推动下..
10月1日消息，据国外媒体报道，法国5G频谱拍卖在当地时间周三继续进行，每段频谱的竞拍价已经达到了1.11亿欧元，拍卖将继续进行。从法国电子通信、..
北京时间10月1日，秦淮数据成功在美挂牌上市，开盘价14.5美元，首日收于16.23美元，股价上涨20.22%。这是继万国数据、世纪互联后，第三家赴美上市..
美国时间9月30日，谓有“中东小腾讯”之称的语音社交平台Yalla Group敲开了纽交所的大门。作为Yalla Group的上市承销商，此次老虎证券协助发行人向..
10月1日消息，据国外媒体报道，在每一个季度开始的第二天或者第三天，特斯拉就会公布上一季度电动汽车的产量和交付量，三季度的产量和交付量，在随..
作为 6 年的网络机顶盒老用户+从业者，对各大网络机顶盒品牌都已经是非常熟悉了，经常受到私信问网络机顶盒哪个好的问题。其实在小编自己看来，选..
随着快节奏的生活，现在我都会在工作闲暇之余听听音乐放松。作为一个爱音乐的商务人士，我比较注重方便携带，当然音质方面我也不会忽视，所以自从..
电视盒子最怕遇到的问题就是播放越用越卡，常常卡顿，信号差等问题。当然作为踩了很多次雷的电视盒子老用户来说，现在挑选电视盒子已经得心应手了..
今年秋季新学期开学已经有段时间了，随着孩子们再次回归校园开始新学期的学习，许多学习知识上的漏洞和盲区也逐渐暴露出来。为了提升孩子的成绩，..
近日，顶级电竞品牌ROG与机能风潮牌ACRONYM?跨界合作，共同推出ROG幻14-ACRNM限定版笔记本电脑。这款产品集机能风、硬核硬件、精致设计于一身，拥..
10 月 1 日，双节同庆之际，华硕京东自营官方旗舰店正式上架飞行堡垒 8 龙珠限定版笔记本电脑，以“独具热血情怀，更懂你的心”为名，配送“觉醒!..
最近，房琪kiki、沈佳昕baby、秦鹏P的话三位抖音百万级粉丝达人，为粉丝送出了一个超大福利，那就是在自己百万粉丝当中，抽取一位幸运粉丝，作为自..
9月25日，由中国汽车维修行业协会技术和标准化委员会主办、万高(上海)汽车科技有限公司等单位承办的关于中国汽车维修行业《汽车维修配件认证管理规..
投资类直播应该到哪里看呢?不少投资者曾经默认的第一答案是：金十交易发发!作为国内商业、金融信息和财经资讯的知名提供商，金十数据网站的大名想..
更高效的散热解决方案现在是全球顶尖实验室研究的方向，而这家中国的初创企业已经拿出了成熟的商用方案。当设备的性能强大到了一定的程度的时候，..
10月1日消息，相关媒体此前曾报道，特斯拉最快在周四就会推出售价在25万元以内的国产Model 3，但实际情况却比相关媒体报道的要快，特斯拉已在官网..
国庆节首日，特斯拉官网悄悄上架史上最便宜的国产Model 3——标准续航版升级版，NEDC里程468公里，售价24.99万元！没错！整整降了3万元。不仅如此..
特斯拉中国官网显示，中国制造Model 3标准续航升级版补贴后售价为24.99万元 ,中国制造Model 3长续航后轮驱动版补贴后售价30.99万元..