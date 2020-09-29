阿里王磊：阿里本地生活年度交易用户规模达到2.9亿

饿了么宣布与网商银行共同推出400万的贷款利息补贴，补贴力度超过去年双十一。参与活动的平台商家，申请网商贷可享最低达7折的利率优惠。此外，饿了么将于明日启动917囤票节。饿了么金融负责人邵钰介绍，饿了么通过百亿补贴、线上造节等方式持续助力商家分享消费复苏带来的红利。而根据对于商家的调研，金融层面的扶持同样不可或缺，他们需要宽裕的资金来备货，以迎接来自线上的消费热情。9月10日至20日