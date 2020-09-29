阿里王磊：阿里本地生活年度交易用户规模达到2.9亿

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阿里王磊：阿里本地生活年度交易用户规模达到2.9亿

2020-09-29 16:30 · 稿源：站长之家

在今日的阿里全球投资者大会上，阿里本地生活服务公司总裁、饿了么CEO王磊公布数据称，阿里本地生活年度交易用户规模达到2. 9 亿，本地生活年度活跃商户数已达 250 万。阿里巴巴数字物流平台一年处理包裹量超 400 亿件。截至目前，阿里巴巴贸易平台上已有 6800 万活跃中小企业，交易场景遍布全球超过 200 个国家和地区。

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