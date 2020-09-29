阿里王磊：阿里本地生活年度交易用户规模达到2.9亿

在今日的阿里全球投资者大会上，阿里本地生活服务公司总裁、饿了么CEO王磊公布数据称，阿里本地生活年度交易用户规模达到2. 9 亿，本地生活年度活跃商户数已达 250 万。阿里巴巴数字物流平台一年处理包裹量超 400 亿件。截至目前，阿里巴巴贸易平台上已有 6800 万活跃中小企业，交易场景遍布全球超过 200 个国家和地区。
在今日的阿里全球投资者大会上，阿里本地生活服务公司总裁、饿了么CEO王磊公布数据称，阿里本地生活年度交易用户规模达到2. 9 亿，本地生活年度活跃商户数已达 250 万。阿里巴巴数字物流平台一年处理包裹量超 400 亿件。截至目前，阿里巴巴贸易平台上已有 6800 万活跃中小企业，交易场景遍布全球超过 200 个国家和地区。
据财经涂鸦消息， 9 月第一周，前饿了么CTO张雪峰已经正式从阿里巴巴离职，任本地生活服务公司CEO助理仅 1 个月。
今日，饿了么宣布目前全国已有 100 座城市的超 500 家高校食堂上线饿了么。同时，饿了么还推出“开学礼”活动，高校用户可以领取最高减 15 元的红包，享受特价水果 1 元起等优惠。9月1日到9月30日期间，高校用户可以参与互动领取开学红包。
28日，饿了么宣布推出吃货豆狂欢节“豆豆节”。饿了么介绍，星巴克、乐乐茶、棒约翰等优质商家的爆款商品，都可以使用饿了么积分“吃货豆”免费获取。据了解，这是7月饿了么会员体系升级后，饿了么首场基于会员的营销节日。与此前童工付费会员享受积分的形式相比，吃货豆可辐射更多普通会员，拉动复购；在付费会员方面则给出更多福利组合。饿了么用户运营负责人表示，这次会员体系的升级选择推出吃?
近日，饿了么宣布将联合北京商报、北京华天、永和大王、呷哺呷哺、宏状元等，共同制定“外卖小份菜团体标准”。饿了么数据显示，长期以来，平台上线“小份菜”的商户数量一直处于增长的状态，“小份菜”的外卖订单量也保持了同步增长。
今天，天猫超市宣布正式接入饿了么，借助同城零售体系，让商品像“送外卖”一样抵达消费者手中。据了解，天猫超市和饿了么将进行深入合作，为消费者提供“一小时达”和“半日达”服务，覆盖超过 2 万件商品。
近日，北京市市场监管局召集美团、饿了么、京东、微店、抖音、快手等 6 家互联网企业负责人，召开落实“长江禁捕打非断链”工作电商平台行政约谈会。
饿了么发布的鲜奶外卖报告显示，过去一年，低温鲜奶渗透率已超30%。这意味着，每售出10盒牛奶，就有3盒是低温鲜奶。报告显示，低脂鲜奶市场正在快速增长，目前，全国300城消费者可享受鲜奶外卖半小时达服务，截至2020年8月，低脂鲜奶市场同比增幅达155%。其中，上海、北京、杭州是鲜奶外卖订单量排名前三的城市。但底线城市鲜奶外卖市场同样在快速扩大，四线城市鲜奶外卖同比增幅达106%。鲜奶单价上，沈
今日，针对“推出多等 5 分钟功能”的报道，饿了么相关负责人表示，对于提出延长等待时间的方案，饿了么原本想要找到对送餐配送时间要求不高的用户，或者对时效要求不高的非餐商品订单的用户，让他们通过平台提供的会员权益等方式来给骑手争取时间。但后来发现这个需求很临时，并不能区分用户，所以只能把选择权给用户。这些功能目前还没有上线。
9月9日凌晨，外卖配送平台饿了么发文官宣会尽快发布新功能：在结算付款时增加一个“我愿意多等5分钟/10分钟”的小按钮。如果你不是很着急，可以点一下，多给骑手一点点时间。
近日，一篇题为《外卖骑手，困在系统里》的文章在网上刷屏，引发热议，而在今天凌晨，饿了么宣布增加“多等5/10分钟”新功能，但引发更大争议。有网友认为饿了么此举体现了对快递员的
饿了么宣布与网商银行共同推出400万的贷款利息补贴，补贴力度超过去年双十一。参与活动的平台商家，申请网商贷可享最低达7折的利率优惠。此外，饿了么将于明日启动917囤票节。饿了么金融负责人邵钰介绍，饿了么通过百亿补贴、线上造节等方式持续助力商家分享消费复苏带来的红利。而根据对于商家的调研，金融层面的扶持同样不可或缺，他们需要宽裕的资金来备货，以迎接来自线上的消费热情。9月10日至20日
苹果新品即将发售，饿了么宣布将于苹果新品开售时间同步发售，联合平台商户在全国范围内上线新品预售服务，并在正式发售当天提供小时达上门配送。
【上海消保委评饿了么多等5分钟】 9 月 8 日，有公众号发布文章题为《外卖骑手，困在系统里》刷屏网络，文章指出：在外卖系统的算法与数据驱动下，外卖骑手疲于奔命，导致他们违反交规、与死神赛跑，外卖员成了高危职业。
据零售老板内参消息，近日，天猫超市将正式接入饿了么，涉及“一小时达”和“半日达”服务，覆盖超过 2 万商品。9月22日，天猫超市宣布，将联合淘鲜达、饿了么与福临门升级战略合作，重点布局“小时达”服务，在未来 3 年内创造 50 亿交易规模。
在9月9日凌晨，外卖配送平台饿了么发布声明称，将尽快推出“我愿意多等5分钟/10分钟”功能，如果在点外卖时不是很着急，可以按下此按钮多给骑手一些时间。今天下午，上海市消保委通报线上生鲜平台消费评价情况，上海市消保委副秘书长唐健盛分析认为：饿了么的声明实际上在逻辑上是有问题的。
凤凰网科技讯 9月4日消息，饿了么宣布联合支付宝推出信用支付产品“次次省”，用户可享受零预付、免充值的优惠，以期解决线美容美发、亲子、健身等线下行业中存在的预付费难题。饿了么称，这一产品已经在全国超过2万个商家试点开放。饿了么介绍，“次次省”是一款多次卡产品，信用好的消费者可以享受“0预付”，消费者无需花钱充值及缴纳押金，即可享受优惠价格。饿了么称，“次次省”优惠力度比日常团购价格更低。饿了么副总裁张?
今日，天猫超市宣布，将联合淘鲜达、饿了么与福临门升级战略合作，双方将在全渠道用户运营、品牌营销及供应链等多方面深化合作，重点布局“小时达”服务，在未来 3 年内创造 50 亿交易规模。
这是滴滴登陆社区团购战场的第 110 天，随后的美团、饿了么也将战火烧到自家门前，黄峥再也坐不住了。
【上海每2.5天就有1名外卖员伤亡】据央视报道，数据显示， 2019 年中国全行业外卖订单配送时长，比过去 3 年减少了 10 分钟。 2017 年上半年，仅上海市公安局交警总队提供的数据显示，在上海，平均每2. 5 天，就有 1 名外卖骑手伤亡。 2018 年 9 月，广州交警查处外卖骑手交通违法，也有近 2000 宗。
【饿了么称希望把选择权交给用户】日前一篇《外卖骑手，困在系统里》的文章刷屏网络引发全民关注。 9 月 9 日，饿了么发布官方声明宣布将尽快发布「多等 5 分钟」新功能，在结算付款时增加自愿延长等待时间。但这一声明进一步引发全民针对外卖小哥的讨论。
现在的儿童们，从小就接触各种电子赛车游戏，不知不觉中，也学习到了一些开车的技能，甚至一些儿童就敢开上真车，开出去“兜风”。而浙..
今日，女艺人关晓彤cos姜子牙的话题登上微博热搜，热度一度超过40万。照片中，关晓彤头上放了发簪，左手摆在嘴唇前方做施法状，和电影《姜子牙》主..
高能手办团中英雄有非常多，自然有的实力强有的实力弱不好用了，那么什么英雄角色比较强呢？下面就来为大家分享一下高能手办团全部英雄角色排行榜..
今日，港交所港交所公告称，李小加先生于今天通知香港交易所董事会有关其意欲提早退任香港交易所集团行政总裁职务。在董事会全面支持及同意下，李..
面对外界对特斯拉新型4680电池的质疑，埃隆·马斯克还是一如既往的自信：卖掉你们的股票吧，我不在乎。9月28日，马斯克在接受纽约时报《Swa..
【约2成网民月收入在1000元及以下】中国互联网络信息中心发布第 46 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2020 年 6 月，我国网民规模为..
9月29日消息，苹果供应商鸿海和国巨日前表示，将结合双方集团资源，合作研发关键零组件。国巨国巨集团在合并美国基美(KEMET)、普思(Pulse)后，除了..
李小加先生于今天通知香港交易所董事会有关其意欲提早退任香港交易所集团行政总裁职务。在董事会全面支持及同意下，李先生将继续担任香港交易所集..
在考虑去日本留学时，很多同学会担心日本的学历在国内能否被认可。万一回国后不被认可，没法应聘自己理想的工作岗位，那留学这一大趟可就打水漂儿..
连续两日来，李诞、罗永浩随着《脱口秀大会3》总决赛的播出，频频登上热搜。继“罗永浩脱口秀首秀”后，李诞挑战“直播带货首秀”也引爆热点话题。..
今天下午，在 2020 中国绿公司年会上，复星国际董事长郭广昌“大吐苦水”，调侃称同样是企业家，别人活得像苦行僧，但有人(马云)却玩的很嗨。..
“十一”长假将近，近期抖音上直播间都在推广哪些商品?什么类型的帐号直播间转化率比较高呢?..
王者荣耀五虎集结活动怎么样?王者荣耀在 9 月 30 日上架最后一款五虎将皮肤关羽-武圣，因此推出了特别活动五虎集结，玩家们参与活动可以活动各种..
S10全球总决赛入围赛9月30日将会进行最后一天入围赛比赛，LPL赛区的LGD将会出阵对战LGC战队，以下是9月30日入围赛的比赛时间安排。..
今日，高德地图宣布，为更好满足用户出行需求，平台合作的 50 余家网约车平台共同推出“高峰日全天免佣金”活动， 9 月 30 日和 10 月 1 日全天，..
当代女性在社会中往往承担多重角色，母亲、妻子、女儿、公司职员......每日为了工作奔波忙碌，为照顾家庭付诸心力，却时常忘记留给自己喘息间隙，..
9 月 28 日，iQOO手机携vivo WATCH智能手表为粉丝们带来一场主题为“乐队新声代 中秋评鉴大赏”的线上直播活动。期间，黑马乐队Mandarin体验了viv..
2020 年 9 月，西门子家电隆重推出“洗、消、烘”三重除菌级洁净的全新紧凑型洗碗机。该款产品传承德系高品质基因，将建筑美学融入设计理念中，机..
洗手是一种重要的卫生清洁方式，手部皮肤除了会附着灰尘、污渍以外，还有很多肉眼看不见的细菌和病毒会躲藏在里面，威胁着人的身体健康。特别是小..
千呼万唤始出来，经过了漫长的等待，荣耀猎人游戏本V700首销日终于来临，不仅销量破万，而且仅仅开售3分钟就已经售罄，经过笔者坚持不懈的努力，总..