2020中国企业500强榜单发布 华为排名十一

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日 消息：今天，中国企业联合会、中国企业家协会发布 2020 中国企业 500 强榜单。榜单显示，中国石油化工集团游戏公司、国家电网有限公司、中国石油天然气有限公司占据榜单前三，营业收入分别为2. 81 万亿元、2. 65 万亿元、2. 62 万亿元。华为、苏宁、阿里巴巴、恒大、腾讯、联想、小米、格力分别位列11、18、34、39、52、50、101、 107 名。
据了解， 2020 中国企业 500 强共计实现营业收入86. 02 万亿元，比上年增加了8.75%。收入超千亿元企业数量增至 217 家，净增 23 家。其中中国石化、国家电网、中国石油、中国建筑、工商银行、中国平安、建设银行、农业银行等八家企业进入万亿俱乐部。
500 强共实现55705. 76 亿元利润总额，比上年增长24.17%。中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行分别为净利润前三名企业。阿里巴巴集团净利润为1494. 33 亿元，位列第五。腾讯净利润933. 1 亿元，位列第七。
500 强企业合计投入研发费用10754. 06 亿元，同比增长17.04%。其中，华为位列第一，投入研发经费1316. 95 亿元。阿里巴巴位列第二，投入430. 8 亿元。
2020 年，中国企业 500 强发明专利数比重为39.08%，发明专利数达48. 43 万件，同比增长19.40%。其中，华为投资控股有限公司发明专利数量第一，达 76500 件，其次是国家电网和中兴通讯。比亚迪、TCL均进入排名前十。