2020中国企业500强榜单发布 华为排名十一

9月4日,苏宁小店两家加盟店同开,分别位于南京市江宁区和鼓楼区,值得一提的是这两家加盟店老板都是500强企业的中高层管理者。究竟是什么吸引他们加盟苏宁小店,我们来看看他们怎么说…(图:苏宁小店加盟店开业现场)“苏宁小店的商业模式是它最吸引我的地方,它不同于传统的便利店而是针对社区居民需求,在全链路上输出了一套可复制的社区门店解决方案。再加上本身就对零售行业比较感兴趣,加盟苏宁小店不仅可以让我在工作之余有一份额外?