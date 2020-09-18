瑞幸咖啡任命麦楷博平为独立审计方 取代安永

瑞幸咖啡今日宣布，任命麦楷博平会计师事务所(Marcum Bernstein&Pinchuk LLP)为该公司的独立注册会计师事务所，自 2020 年 9 月 17 日起生效。这一任命已得到瑞幸咖啡审计委员会和董事会的批准。麦楷博平会计师事务所接替的是安永华明律师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP )，后者此前为瑞幸咖啡的独立审计方。
瑞幸咖啡今日宣布，任命麦楷博平会计师事务所(Marcum Bernstein&Pinchuk LLP)为该公司的独立注册会计师事务所，自 2020 年 9 月 17 日起生效。这一任命已得到瑞幸咖啡审计委员会和董事会的批准。麦楷博平会计师事务所接替的是安永华明律师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP )，后者此前为瑞幸咖啡的独立审计方。
据天眼查显示，瑞幸咖啡（厦门）有限公司发生工商变更，冉浩（监事）从主要人员中退出，新增主要人员李志鹏（监事）。据查阅，瑞幸咖啡（厦门）有限公司成立于 2018 年 2 月，注册资本 3000 万，由瑞幸咖啡（中国）100%控股。
据媒体报道，瑞幸咖啡任命邵孝恒 (Sean Shao) 为独立董事。邵先生为董事会前董事及董事会成立的特别委员会前主席。
瑞幸咖啡官方微博宣布，luckin coffee旗舰店正式入驻拼多多。最新款LINE FRIENDS系列马克杯百亿补贴低至9. 9 元，将于 8 月 25 日 0 点准时开抢。
瑞幸咖啡造假而被纳斯达克摘牌，也让中国企业在海外的声誉严重受损，但是经过一番内外挣扎，瑞幸咖啡似乎并未元气大伤，如今又恢复了正常营业，股价还出现了上涨。在青岛举行的2020亚布力中国
谈到瑞幸咖啡，各位应该再熟悉不过了。大家之所以对瑞幸如此熟悉，少不了它推出的各种优惠措施以及铺天盖地的广告营销。
因为业绩造假22亿，前不久国家三大部门对瑞幸咖啡分别宣布了惩罚措施，美股也被摘牌了。不过瑞幸咖啡本身的业绩反而好转了，4000多家门店恢复正常，现金流也转正了。据中国证券报报道，有接近
据证券日报报道，接近瑞幸咖啡相关知情人士称，受疫情影响，目前仍有 300 多家大学店暂未营业。但除去未营业咖啡店，其他已恢复正常营业的瑞幸咖啡门店均已实现现金流转正。数据显示，截至 2019 年 12 月 31 日，瑞幸咖啡直营门店数量为 4507 家。
同仁堂开始卖养生咖啡，新式茶饮网红品牌喜茶、奈雪推出咖啡饮品，加拿大国民咖啡品牌Tim Hortons加速拓展门店。连原本不属于咖啡赛道的农夫山泉、可口可乐、维他奶，也纷纷“抢滩”咖啡领域推出相关产品。
有接近瑞幸咖啡的相关知情人士表示，受疫情影响，目前仍有300多家大学店暂未营业。但除去未营业咖啡店，其他已恢复正常营业的瑞幸咖啡门店均已实现现金流转正。
风雨飘摇 5 个月，瑞幸咖啡还活着。这家曾红极一时的明星企业，以自曝财务造假的方式制造了“中概股史上最大丑闻”，如落水狗般黯然退市。令人意外的是，原本被预测要凉透了的瑞幸咖啡，并未就此放弃挣扎求生，反而出现了触底反弹的迹象。
就像国外的茶生意很难做大一样，在国内，咖啡市场创业，总给人不靠谱的感觉。作为互联网咖啡创业的头一波品牌，连咖啡最近两年并不好过，即便7轮融资超4亿元，也不可避免遇到资金问题，后续的不断关店更是让其逐渐消失在大众视野之中。不过，9月3日来自官微的一篇10W+文章，又让连咖啡成为市场关注的焦点。只是，这次连咖啡的“硬重启”依旧是前途未知。消失100多天 连咖啡决定重新站起来瑞幸咖啡的财务造假，不仅让中
一人、一座、一咖啡，坐在城市中，看时光从眼前流过……美好不是永恒的，咖啡店，这门惬意的生意好像突然“不香”。今年以来，先是一度疯狂开店的瑞幸咖啡开始进行门店收缩;接着，COSTA宣布关闭中国区约10%的门店;最近，曾是风光无限的连咖啡也宣布关闭全部线下门店，就连咖啡巨头星巴克，也因为疫情影响宣布放缓继续开店的步伐。
讲真，中国商业简史里，大众最不喜欢的，就是拉长线、用力磕的故事。这或许是对长期以来成功学和鸡汤文侵淫太久的反抗，人们本能地拒绝疲惫的长战线备战，更期待一夜暴富的神话。
如何令一家公司更温馨，具有凝聚力，员工架构更稳定?丰厚的收入、较多的假期、炫酷的办公场所都是必然加分项。咖乐美商用咖啡机则认为如果员工们能喝到触手可及的咖啡，开启一天的工作之前提神醒脑，午后最没精神的时候解决困倦，突然的加班也能抵抗疲劳，一台办公室咖啡机就可以做到，让员工和企业多一份“亲密”。茶水间有了办公室咖啡机的加入，不仅让员工之间的沟通变得顺畅，高效的交流也是思路迸发的源泉，也许一些很好的方?
9月8日消息，连咖啡在官方微信公众号发文称，门店已经全部关闭了，暂时也没有再开的打算。连咖啡表示，未来连咖啡发布的都会是预包装产品，微信公众号和天猫旗舰店都是我们的主要货架，其他电商渠道也会陆续登陆。此前，连咖啡在消失白天之后宣布硬重启，不同于以往的品牌重启业务，这次回归，连咖啡在产品形态上和渠道上都做出了巨大的改变。其中，在产品上，连咖啡将包括但绝不限于胶囊、浓缩液、冻干粉、冷萃液、瓶
近几年，国人对咖啡的兴趣与日俱增，咖啡已经成为人们日常生活中最普遍的饮品之一，与此同时人们对于咖啡的口感、品质也提出更高的要求，认为咖啡不再是单一唤醒清晨、午后“回血”的提神饮品，而是悠闲生活的调和剂。作为能够彰显生活品质的百年咖啡品牌，百胜图Brasetto推陈出新，打造出兼具品质和性能的美式全自动咖啡机BAA122，让你轻松尽享品质咖啡生活。拥有 122 年历史的百胜图Brasetto咖啡源于意大利，历经五代咖啡经营的?
9月8日，今天连咖啡在官方微信公众号发文称，门店已经全部关闭了，暂时也没有再开的打算。未来连咖啡发布的都会是预包装产品，微信公众号和天猫旗舰店都是主要货架，其他电商渠道也会陆续登陆。
近日，麦当劳正计划进行一项可重复测试，称可以减少包装浪费。这家总部位于芝加哥的快餐连锁店表示，它已经与包装服务机构Loop合作，明年将在其英国的一些餐厅进行可重复使用的咖啡杯的试验。据麦当劳介绍，参与活动的顾客在购买热饮时，可以选择支付少量押金，购买一个可重复使用的杯子。喝完饮品后，顾客可以把杯子还回去，以赎回押金。这些杯子将由Loop负责清洗和消毒。麦当劳表示，这一试点项?
如果不是几天前连咖啡的回归推文再一次勾起了人们对这个创立于 2014 年的咖啡品牌的无限追忆，大多数人可能连想都不会想到这个曾经和星巴克、瑞幸一起掰手腕的公司也一度开了 400 多家线下咖啡店，连咖啡靠配送星巴克起家，最终推出自有的咖啡品牌 coffee Box，最终湮灭在和资本赛跑的路上。
今日，连咖啡通过公众号表示，所有门店已经全部关闭了，暂时没有再开的打算。未来连咖啡发布的都会是预包装产品，微信公众号和天猫旗舰店都是主要货架，其他电商渠道也会陆续登陆。
2020年9月18日消息：近日，天猫喜马拉雅FM旗舰店正在开展会员促销活动，官方售价218年的喜马拉雅FM会员卡，可领 120 元优惠券，实付 98 元到手，到..
长安汽车发布公告称，公司于2020年9月18日收到中国证监会出具的《关于核准重庆长安汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2256号..
据国内媒体报道，日前有网友爆料，内蒙古大学创业学院南校区现天价校园网费用，一个宿舍一个月高达1620元。网友称，该校新校区属于信号弱覆盖地带..
索尼PS5和微软Xbox Series主机的外形、配置、价格、发售细节、首波游戏等主要悬念都已悉数揭晓，甚至，PS5已经在限定市场开启了预购。不过，要说还..
据国外媒体报道，知情人士称，大众集团正在就向克罗地亚纯电超跑制造商Rimac Automobili（以下简称Rimac）出售其超跑品牌布加迪（Bugatti ）一事进..
AMD已经官方宣布，将在10月8日正式发布基于Zen 3新架构的下一代锐龙桌面处理器，但时至今日，仍然缺乏确切的架构细节、产品规格。软件工程师Patri..
临近十一假期，很多人都准备旅游出行。今日，央视财经公布的一组调查数据显示，今年国庆出游成本创下5年来新低。飞猪数据显示，今年国庆长假，全国..
据国外媒体报道，美国三大股指周四全线下挫，费城半导体指数基本收平。费城半导体指数表现周四收盘，道琼斯工业指数下跌130.4点，或0.47%，报2790..
据知情人士透露，京东健康已经聘请美国银行和瑞银集团作为香港上市的保荐人，预期最早会在本月提交上市申请。对此，京东健康方面向TechWeb回应称，..
对于索尼来说，即便他们准备有多么充分，PS5上市前首批货源一定是非常稀少的。按照索尼官方的说法，PS5将于11月12日在美国、加拿大、墨西哥、澳大..
海尔空调新品将于9月19日0点首发，新一级能效，1.5匹，适用面积为16-24平，原价5198元，限时5折，到手价为2599元。该空调采用国家新一级能效标准，..
要说当前卖的最火的电动车型，肯定要数特斯拉Model 3。不过，卖得好并不一定代表就不会出现质量问题。而杭州的方先生，就遭遇了这样的烦心事，自己..
红星美凯龙对外发布公告称，公司拟开展商业物业资产证券化业务。公告内容显示，本次拟设立的浙商-红星美凯龙商业物业资产支持专项计划（名称以实际..
上交所科创板上市委发布公告称，蚂蚁科技集团股份有限公司首发获通过。同时，公告称，请发行人补充披露“助力数字经济升级”、“加强全球合作 并助..
刚刚与NVIDIA达成400亿美元出售ARM的交易协议后，孙正义马不停蹄，再度回到资本市场清理资产。据外媒报道，软银2014年收购的子公司Brightstar也卖..
据多家外媒报道，字节跳动将在12个月内提交TikTok的上市申请，TikTok的首次公开募股（IPO）地定为纽约。TikTok是字节跳动的子公司，负责运营字节跳..
中颖电子对外发布公告称，公司计划为控股子公司芯颖科技引入投资者进行增资。增资完成后，公司仍为其控股股东，仍纳入合并报表范围。资料显示，芯..
据国外媒体报道，当地时间周五，瑞典电信设备制造商爱立信表示，它已同意以11亿美元的价格收购美国5G方案提供商Cradlepoint。被收购后，Cradlepoi..
据国内媒体报道，9月18日，上交所发布公告，同意蚂蚁集团科创板上市申请。此前，上交所于9月9日表示，科创板上市委将于9月18日召开2020年第77次审..
从今年4月份开始，锤子科技CEO罗永浩开始了人生的直播带货之路。不止罗永浩，搜狐CEO张朝阳、小米CEO雷军、Redmi总经理卢伟冰、携程创始人梁建章等..