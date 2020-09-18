瑞幸咖啡任命麦楷博平为独立审计方 取代安永

如何令一家公司更温馨，具有凝聚力，员工架构更稳定?丰厚的收入、较多的假期、炫酷的办公场所都是必然加分项。咖乐美商用咖啡机则认为如果员工们能喝到触手可及的咖啡，开启一天的工作之前提神醒脑，午后最没精神的时候解决困倦，突然的加班也能抵抗疲劳，一台办公室咖啡机就可以做到，让员工和企业多一份“亲密”。茶水间有了办公室咖啡机的加入，不仅让员工之间的沟通变得顺畅，高效的交流也是思路迸发的源泉，也许一些很好的方?