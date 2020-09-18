iOS14时钟Bug 比系统时间慢了3小时

苹果今天推送了 iOS 14 的第五个测试版，距离上一个测试版本推出只相隔了两周。iOS 14 的第五个测试版主要是修复 BUG，更新了系统稳定性，同时也调整了一些基础功能。此外，Apple News 组件、原生闹钟应用、电池管理等界面设计也迎来了一些小变动。该版本对于用户来讲最明显的升级就是修复了《王者荣耀》游戏无法登录、闪退的问题。