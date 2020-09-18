iOS14时钟Bug 比系统时间慢了3小时

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iOS14时钟Bug 比系统时间慢了3小时

2020-09-18 16:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息：昨日凌晨，苹果官方正式推送了IOS14 正式版。具体更新内容包括了：全新小组件、App 资源库、拟我表情、轻 App、翻译APP等功能。

但有细心的网友发现，IOS14存在指针显示不正确的情况，足足比系统时间慢了3小时。而调整之后该Bug仍然存在。

QQ截图20200918162224.jpg

不仅如此，还有网友反映IOS14 正式版存在掉电异常、屏幕花屏、软件闪退等问题。

据悉，一般苹果大版本更新后都会存在一些bug，不着急的用户可等到iOS14.1-14.3系统稳定之后再升级。

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