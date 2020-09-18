iOS14时钟Bug 比系统时间慢了3小时

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息：昨日凌晨，苹果官方正式推送了IOS14 正式版。具体更新内容包括了：全新小组件、App 资源库、拟我表情、轻 App、翻译APP等功能。
但有细心的网友发现，IOS14存在指针显示不正确的情况，足足比系统时间慢了3小时。而调整之后该Bug仍然存在。
不仅如此，还有网友反映IOS14 正式版存在掉电异常、屏幕花屏、软件闪退等问题。
据悉，一般苹果大版本更新后都会存在一些bug，不着急的用户可等到iOS14.1-14.3系统稳定之后再升级。
站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息：昨日凌晨，苹果官方正式推送了IOS14 正式版。具体更新内容包括了：全新小组件、App 资源库、拟我表情、轻 App、翻译APP等功能。
但有细心的网友发现，IOS14存在指针显示不正确的情况，足足比系统时间慢了3小时。而调整之后该Bug仍然存在。
不仅如此，还有网友反映IOS14 正式版存在掉电异常、屏幕花屏、软件闪退等问题。
据悉，一般苹果大版本更新后都会存在一些bug，不着急的用户可等到iOS14.1-14.3系统稳定之后再升级。
9月17日凌晨苹果iOS14正式版发布，不少用户都升级了iOS14、iPadOS14、watchOS 7系统，由于这次是大版本更新，因此有不少用户表示出现了一些bug等问题，以下我们来汇总下今天用户升级iOS14正式版后遇到的bug现象。
苹果每一年都会升级一次iOS系统，今年的iOS14系统也如期将在9月份开始推送更新，在iOS14系统中加入了很多新的功能，对于一些用户来说，新功能和稳定性是否值得大家升级使用呢，以下我们来看下iOS14系统的升级建议。
9月17日凌晨苹果iOS14正式发布，这次的iOS14正式版加入了很多全新功能，但有一部分用户在升级之后发现手机续航、软件等方面不太理想，因此想要降级到原本的iOS13.7，那么iOS14降级的具体操作步骤是什么样的呢，我们来一起看下具体的操作教程。
苹果秋季发布会没有带来大家期待很久的iPhone12系列手机，不过却首发了A14芯片以及公布了iOS14正式版的推送时间，其中iOS14可以让不少手上有旧机型的用户开始好好折腾下，体验苹果新一代的系统。
苹果iOS14正式版发布后不少用户就打算升级到这个最新的版本，体验画中画、app资源库、轻app、小组件等新功能。那要怎么将系统升级到iOS14呢，这里我们来一起看下具体的升级步骤以及描述文件下载地址。
今天凌晨iPhone用户们十分期待的苹果iOS14正式版发布，这一系统对手机的续航有没有提升，会不会出现软件、游戏app闪退的情况呢，以下我们来看下网友们反馈的iOS14正式版升级之后的体验情况。
2020年9月16日，苹果正式推送了iOS14GM版本的更新，此次的版本跟正式版差不多，很多朋友想第一时间对此进行更新，下面就来为大家分享一下iOS14GM版在哪下载。
【苹果iOS14 正式版发布】北京时间昨日凌晨，2020 年苹果秋季发布会正式举行，虽然这一次求过发布会没有iPhone12 的到来但是iOS14 正式版却来了，iOS14 正式版发布新功能引入了App资源库、桌面小部件，还有来电浮窗、全新的翻译功能、改进的地图、汽车数字钥匙等诸多升级，那么你更新了吗跟着小编一起来看看苹果ios14 值不值得更新?以下是iOS14 主要更新内容：
苹果的iOS14测试版系统可以通过安装描述文件来升级，但是毕竟是测试版本，会出现很多bug等问题，因此不少用户在尝试之后会选择退回到正式版本，那么要怎么将测试版iOS14退回到正式版呢，以下我们来看下具体的操作方法。
9月17日，苹果公司推送了iOS14正式版系统，支持iPhone6s以及之后的手机更新这一系统。iOS14加入了很多全新功能，包括视频画中画、小组件、app资源库等功能，以下我们来看下本次iOS14正式版更新的全部内容介绍。
苹果公司正式公布了iOS14正式版的更新推送时间为美国当地时间9月16日，在此之前苹果率先更新了iOS14 GM版(Golden Master)，供开发者使用，这个版本与正式版几乎没有区别，以下我们来提前了解iOS14正式版更新的内容。
在苹果iOS14正式版里加入了一个轻App的功能，正如该功能的名称一样，这是一个占用空间比较小的功能，但可以为用户带来该软件程序的核心功能，因此有用户将轻App和小程序进行了对比，以下我们来详细介绍。
北京时间 8 月 26 日凌晨，苹果发布了 iOS 14 和 iPadOS 14 第六个开发者测试版，距离上个测试版相隔一周的时间。此前已经参与 Beta 测试的用户可以通过设置>通用>软件更新方式获得 OTA 更新。
苹果今天推送了 iOS 14 的第五个测试版，距离上一个测试版本推出只相隔了两周。iOS 14 的第五个测试版主要是修复 BUG，更新了系统稳定性，同时也调整了一些基础功能。此外，Apple News 组件、原生闹钟应用、电池管理等界面设计也迎来了一些小变动。该版本对于用户来讲最明显的升级就是修复了《王者荣耀》游戏无法登录、闪退的问题。
苹果今日向开发者推送了 iOS 14 的第 7 个 beta 版本，以进一步测试、更新和完善该软件中包含的功能。简单来看，该版本主要是修复一些Bug并提升系统稳定性。现在，iOS14 测试版已经趋于稳定，苹果也正式开启一周一更新的节奏，目测很快我们就能见到正式版的iOS14 系统。
苹果即将发布iOS14正式版，而上一个版本是iOS13.7，也是iOS13最后一个稳定版本，那么这个版本是否值得大家来升级，有哪些手机型号比较值得升级这个版本呢，以下我们来看下具体的分析建议。
昨天 iOS 14 正式版刚上线，苹果在今天凌晨就推出了 iOS 14.2 和 iPadOS 14.2 的第一个测试版。在 iOS 14.2 中 ，AirPlay 采用了全新设计，其他主要为例行的稳定性更新。此外，苹果还发布了 tvOS 14.2 和 watchOS 7.1 的第一个测试版以及 macOS Big Sur Beta 7 。
iOS14正式版系统加入了剪贴板功能提醒，如果软件使用了剪贴板那么就会有提示，但是用户在进行复制粘贴的时候，却经常有弹窗提示，很多用户对这个提示不太喜欢，那么可以关闭复制粘贴提示吗，这里我们来了解下具体的关闭操作。
今天，苹果正式向全球用户推送了全新的iOS14 正式版系统更新。一直想要体验新系统的朋友们，这次终于可以放心大胆的升级了，记得要做好数据备份。iOS14 作为又一大版本的升级，可谓是改变颇多，功能和交互上有了新的提升。
2020年8月20日，苹果推送了iOS14 公测版Beta5，这个版本有非常多内容的更新，其中比较重要的就是修复了王者荣耀的相关登录和闪退的bug，下面就来为大家分享一下此次iOS14公测版Beta5描述文件的下载。
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