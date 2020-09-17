谷歌Play商店发布新规 “正式”禁止跟踪软件

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谷歌Play商店发布新规 “正式”禁止跟踪软件

2020-09-17 17:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月17日 消息:谷歌已经更新了其Play商店规则，“正式”禁止跟踪软件应用，但该公司留下了一个相当大的漏洞，因为儿童跟踪应用程序还是上传到官方商店。

Stalkerware(跟踪软件)指的是追踪用户活动、窥探电话和信息以及记录其他应用活动的应用程序。无论它们是用于智能手机还是笔记本电脑，所有跟踪程序的主要特点是可以在设备所有者不知情的情况下安装和运行，在操作系统的后台运行。

在过去的十年里，Play商店已经上架了数百个跟踪类别的应用程序。一般只有安全人员指出某款跟踪软件APP，谷歌才会干预下架。

谷歌a (2)

但谷歌在今针对开发者计划政策的  更新中表示，所有跟踪用户并将其数据发送到另一台设备的应用程序都必须包括“ 充分通知或同意 ”，并显示“ 持续性通知 ”应用程序正在跟踪用户的行为。

这项新规定将于 10 月 1 日生效，禁止未经同意在受害者设备上安装和运行跟踪软件。如果跟踪应用UI界面没有进行通知更改，将不无法通过在Play商店审核批准。

尽管新规则似乎朝着正确的方向迈出了一步，但谷歌也留下了漏洞，会被可疑的跟踪软件开发者滥用。

根据谷歌的说法，追踪儿童类的应用可以继续运行，而无需请求同意或在屏幕上显示持续的通知。

换句话说，一些跟踪软件开发者主要重新命名，伪装成追踪儿童类应用就可以继续运行。

实际上，该公告似乎更像是对可疑应用开发者的警告，而不是实际禁止跟踪软件，开发者有将近两个星期的时间来遵守规则。

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