iPad8无线局域网版本上架Apple天猫官方旗舰店

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iPad8无线局域网版本上架Apple天猫官方旗舰店

2020-09-17 17:03 · 稿源：站长之家

目前，iPad8 已经上架Apple天猫官方旗舰店，售价 2499 元起，支持 6 期分期免息及 24 期分期等服务。今日早些时候，iPad  8 无线局域网的版本已经在苹果官网开售， 售价 2499 元起，预计发货日期5- 7 个工作日。

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