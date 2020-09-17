iPad8无线局域网版本上架Apple天猫官方旗舰店

DoNews9月16日消息（记者 翟继茹）16日，在苹果新品发布会之后，Apple天猫官方直营旗舰店宣布也将在9月20日凌晨0点正式开卖。虽然iPhone12没有如约而至，最新的iPad和Apple Watch也刷屏了朋友圈。 截至记者发稿，目前天猫端已经上线苹果新品iPad 8线上预约界面，通过搜索“iPad”关键字即可直达。其他线上平台目前暂无。2014年Apple天猫官方直营旗舰店上线，成为苹果全球第一家官网外的官方店，与官网一样，由苹果团队官方直营，提