iPad8无线局域网版本上架Apple天猫官方旗舰店

目前，iPad8 已经上架Apple天猫官方旗舰店，售价 2499 元起，支持 6 期分期免息及 24 期分期等服务。今日早些时候，iPad 8 无线局域网的版本已经在苹果官网开售， 售价 2499 元起，预计发货日期5- 7 个工作日。
目前，iPad8 已经上架Apple天猫官方旗舰店，售价 2499 元起，支持 6 期分期免息及 24 期分期等服务。今日早些时候，iPad 8 无线局域网的版本已经在苹果官网开售， 售价 2499 元起，预计发货日期5- 7 个工作日。
iPad8平板电脑在9月16日凌晨正式发布，这是一款定位入门级的平板，与上一代相比，处理器升级到了A12芯片，外观上沿用了iPad7的设计，指纹识别解锁，另外还支持第一代 Apple Pencil。
2020苹果秋季发布会上除了发布iPad Air4之外，还发布了一款入门级的iPad8代，这款平板电脑使用了A12仿生芯片，外观与上一代没有太大区别，那么iPad8代是否值得购买呢，以下我们来为大家带来购买分析。
苹果公司的硬件产品中，除了iPhone手机之外，还获得很多用户关注的一款产品当属iPad，第一代iPad一经发布就得到了用户十分的欢迎，在即将举行的苹果秋季发布会上，还可能发布iPad Air4和iPad8两款新产品。
有关苹果秋季发布会的消息不断出炉，近日就有爆料消息称在9月份苹果会发布2020款的iPad，也就是iPad8，作为一款入门级的iPad产品，它的处理器是什么，具体性能怎么样呢，以下我们来看下具体的介绍。
9月16日凌晨1点，苹果举办了线上发布会，这次发布的新硬件是Apple Watch Series 6、SE、iPad 8和iPad Air 4，而这些产品国行的价格也公布了。先来说Apple Watch Series 6的，GPS版3199 元起，
北京时间16日凌晨1点（可以理解为今晚），苹果将召开新品发布会。从分析师郭明錤、Bloomberg以及爆料大神evleaks三方的爆料来看，此次活动大概率没有iPhone 12，取而代之的主角是iPad和Apple
9月17日下午，苹果iPad8代平板正式上线国行官网，国行版售价为2499元起，官网显示最快发货时间为9月20日，即在本周末即可拿到新款的iPad8。
DoNews9月16日消息（记者 翟继茹）16日，在苹果新品发布会之后，Apple天猫官方直营旗舰店宣布也将在9月20日凌晨0点正式开卖。虽然iPhone12没有如约而至，最新的iPad和Apple Watch也刷屏了朋友圈。 截至记者发稿，目前天猫端已经上线苹果新品iPad 8线上预约界面，通过搜索“iPad”关键字即可直达。其他线上平台目前暂无。2014年Apple天猫官方直营旗舰店上线，成为苹果全球第一家官网外的官方店，与官网一样，由苹果团队官方直营，提
今天凌晨 1 点，苹果秋季发布会如期举行。比较特殊的是，今年的发布会并没有发布iPhone新品，而是以iPad和手表产品为主。
预计苹果将在明年 3 月发布第四代iPad Air。日前，推特用户 @apple_idesigner 的曝光了一组 iPad Air 4 的渲染图，看起来和当下的 iPad Pro 有很多相似之处。
9月16日，苹果秋季新品发布会如期举行，虽然少了iPhone 12令人遗憾，但是苹果发布了两款全新的iPad： iPad Air 4和iPad 8。作为本次发布会的C位，iPad的业绩当然会被拿出来赞誉一番。苹果CE
有消息称，苹果将在明日凌晨发布包括新款iPad、新款Apple Watch等设备。而在发布会召开前夕，又有海外爆料博主给出有关于iPad Air4 的新料。据悉，新一代iPad Air4 将采用iPad Pro同款设计，同时底部采用USB-C接口，通用现有的iPad Pro配件。
多方消息指出，苹果在今年秋季将带来新款iPad产品，其中打头阵的应该是iPad Air 4或者更入门的iPad 8。日前，设计师North’s Globe Concepts依照最新爆料绘制了iPad Air 4渲染图，并于现
苹果公司在9月16日凌晨发布了iPad Air4平板电脑，这次的平板的外观设计与iPad Pro产品线十分相似，都采用了全面屏设计，没有使用Face ID，取而代之的是电源指纹识别，同时还首发了A14芯片，性能也十分强劲，以下我们来看下iPad Air4的参数性能。
此前外媒爆出了苹果新款的iPad Air4 渲染图，并表示该机可能将会采用iPad Pro同款的全面屏设计。近日又有国外大神制作了iPad Air4 的进阶版渲染图，似曾相识的圆角全面屏设计颜值还是很不错的。
据《科创板日报》消息，比亚迪电子已经成为即将发布的iPad新品的代工方。据悉，此次苹果将不会发布iPhone 12，主要发布产品为iPad和iWatch。
9月16日凌晨1点，苹果将举行新品发布会，如果不出意外，这次不会看到iPhone 12。据最新消息称，本周的这场发布会，其中一个主角会是新iPad，而这会包含iPad 8，作为iPad入门新品，苹果早已准备
9月8日晚间，苹果正式宣布秋季新品发布会的消息。2020年苹果秋季新品发布会将于当地时间9月15日早10点（北京时间9月16日凌晨1点）在Apple Park举行。另外，今年的秋季发布会也将成为首场以线上形式举办的新品发布会。
曾经的 iPad 产品线非常简单，消费者可以根据屏幕尺寸、存储空间、颜色快速选择适合自己的型号。不过自从 2016 年引入妙控键盘以及 9.7 英寸的 iPad Pro 之后，iPad 的产品线就显得有点混乱。而伴随着今天凌晨 iPad Air 4 的发布，iPad 的产品线变得更加复杂，或者说臃肿了。
苹果今天果然带来了两款新的iPad平板机，一个是第四代iPad Air，一个是第八代iPad。iPad 8外观设计完全延续上代产品，10.2英寸屏幕，金色、银色、深空灰色，内置A12处理器，官方号称比上代性能
今日，有网友发微博称“罗永浩。求求你千万别干自媒体”。并且将罗永浩此前宣布要做脱口秀的截图和近日文旅部对脱口秀等节目审核要求截图作为微博..
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9月17日消息，据媒体报道，南京陈女士委托第三方检测机构对租住的自如房子进行检测，发现小卧室的甲醛和总挥发性有机物TVOC超出国家标准，陈女士遂..
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北京时间9月15日，苹果如期召开秋季新品发布会，结束后却被大多数人吐槽是近几年质量最差的科技界春晚。当晚，iPhone 12无缘亮相后，苹果仅推出四..
随着iPad Air 4的亮相，5nm处理器苹果A14开始量产商用，这是业界第一款5nm制程的手机处理器。可以预见，A14之后还会有新款5nm芯片将登场，包括麒麟..
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距离中秋不足半月，据便利蜂统计，自8月31日门店上架月饼以来，高颜值、小规格月饼更受欢迎，不同地域的消费者对月饼的口味喜好也截然不同。便利蜂..
9月17日，腾讯体育宣布与英超联盟达成协议，成为英超联赛大陆地区独家新媒体转播平台，全程转播英超2020-21赛季剩余全部场次比赛（372场）。据了解..