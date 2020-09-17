iOS14正式版发布 手机淘宝采用新淘口令样式

站长之家(ChinaZ.com) 9月17日 消息:今日凌晨，苹果iOS14正式版发布，除了新增的小组件、App 资源库、翻译、CarPlay车载等功能之外，苹果还加强了iOS14的隐私政策。针对APP访问剪贴板行为等信息安全隐患，iOS 14都做出了一系列的加强。

对此，淘宝方面表示，将针对ios14 及以上版本的设备调整淘口令识别内容的规则：通过数字+羊角符(原先的淘口令样式)+url识别淘口令。例如( 8 緮置内容￥hxlgccEumBB￥达开τao寶或掂击炼接 https：//m.tb.cn/h.eeeeSm至浏.览览.器)

据悉 ，在9月15日之后，淘宝将针对iOS14以上版本的设备开启新的口令识别规则，复制到手淘的淘口令将采用新的淘口令样式。

FAQ：

1、那我可以怎么推广淘口令呢?

答：建议用户可以给消费者发两条淘口令，短的羊角符淘口令和完整版淘口令，提示ios14 及以上手机或pad的用户复制完整版淘口令到手淘打开!

2、完整版淘口令里的数字、文案、url链接都可以自定义吗?

答：数字、文案、url链接都可以自定义，且具体url不限定为淘宝的url，但是整体格式中，数字开头这个格式不可变更。内容变更后，请务必自行验证在手机淘宝可被识别打开。

3、￥lmeeeeee￥里的羊角符￥符号可以变更吗?

答：¥这个符号可以变更，但变更后，请务必自行验证在手机淘宝可被识别打开。

4、改过一个完整版淘口令的内容后，其他的淘口令可以复用吗?

答：只要验证过按照修改的逻辑变更的淘口令，可以在手机淘宝正常打开，那么其他的淘口令基本是可以的复制同样的修改规则的，但建议随机抽样多验证一下!