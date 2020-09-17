苹果iOS14正式版发布 新增小组件、App资源库等功能

站长之家(ChinaZ.com) 9月17日 消息:今日凌晨，苹果官方正式推送了IOS14 正式版。

据官方介绍，ios14 更新了iPhone的核心使用体验，其中包括：重新设计后可在主屏幕上使用的小组件、“App 资源库”这一自动整理App的新方式，以及采用紧凑设计的通话和Siri界面。“信息”带来了置顶对话并改进了群聊和拟我表情。“地图”新增骑车路线，还可让您通过“指南”更轻松找到心仪地点。轻 App可让您快速发现并使用轻巧版 App。新的“隐私”功能提高了App 访问位置、照片、麦克风和相机的方式对用户的透明度，并让用户可更好地控制。

以下为具体更新内容：

全新小组件

重新设计的小组件可直接置于主屏幕上 小、中、大三种尺寸的小组件，可让您挑选要显示的信息量 小组件叠放可充分利用主屏幕空间，而 “智能叠放”利用设备端智能技术，适时显示适当的小组件 小组件库包括所有可用的小组件，供您浏览和选择 重新设计的 Apple 小组件包括：天气、时钟、日历、新闻、地图、健身、照片、提醒事项、股市、音乐、视频、提示、备忘录、快捷指令、电池、屏幕使用时间、文件、播客和 Siri 建议

App 资源库

“App 资源库”自动将您的所有 App 按类别整理 “建议”类别利用设备端智能技术，基于一天中的不同时间或位置等因素，显示您可能正在找的 App “最近添加”类别显示最近从 App Store 下载的 App，以及最近启动过的轻 App 主屏幕页面可隐藏，只需在抖动模式中轻点屏幕底部的圆点即可，隐藏后可更快速直达 “App 资源库”

紧凑设计

手机来电和 FaceTime 通话来电以横幅方式显示在屏幕顶部 采用紧凑设计的 Siri 可让您查看屏幕上信息的同时无缝开启下一个任务 “画中画”可让您一边看视频或进行 FaceTime 通话，一边使用另一个 App

信息

置顶对话可让您在列表顶部保留多达九个最爱信息对话 “提到”可让您直接向群聊中的个人发信息 “单线回复”可让您回复特定信息，并在单独视图中查看所有相关信息 群组照片可自定，打造共同的群组外观

拟我表情

新增 11 款发型和 19 种头饰风格，供您自定拟我表情 新的拟我表情贴纸，可发送击拳、拥抱或脸红表情 新增六个年龄选项 新增口罩选项

地图

骑车路线提供沿自行车专用车道、自行车专用道和适合自行车道路骑行的路线，高度变化或街道拥堵程度也考虑在内 “指南”为您推荐餐饮、聚会或探索地点，由精选的可信品牌精挑细选 电动汽车路线可为支持的电动汽车规划行程，并自动添加沿途的充电站 交通拥堵区可帮助您在伦敦或巴黎等城市绕开或穿过拥堵区域 限速摄像头可在您接近路线上的限速和闯红灯摄像头时提示您 “细化位置”可在 GPS 信号弱的城市区域提供高精确度的位置和方向信息 适用于中国的车牌限行将您的车牌安全地储存在设备上，“地图”会基于您车辆的通行资格在城市中为您导航

轻 App

轻 App 是 App 的轻巧版，在您需要时出现并专注于特定任务;开发者可创建轻 App 轻 App 设计小巧，几秒钟内即可使用 可轻点 NFC 标签、扫描二维码，或者从 “信息”、“地图”和 Safari 浏览器中发现轻 App 最近使用的轻 App 显示在 App 资源库的 “最近添加”类别中，您可下载完整版 App 以长期使用

翻译

全新 “翻译” App 专为对话而设计，可完全离线工作，让您的对话保持私密 采用分屏设计的对话模式中包含一个麦克风按钮，可自动检测所说语言是已选择语言中的哪一种，并将转录后的原文和译文显示在屏幕的正确一侧 醒目模式以较大文本显示翻译，便于引起他人注意 语音和文本翻译支持 11 种语言的任意组合

Siri

全新紧凑的设计可让您查看屏幕上信息的同时无缝开启下一个任务 扩充后的知识库容纳的信息量比三年前多 20 倍 网络答案通过利用互联网信息，为更大范围的问题提供答案 可通过 iOS 和 CarPlay 车载上的 Siri 发送音频信息 新的 Siri 声音和 Siri 翻译支持更多语言

搜索

集中一处查找任何内容：搜索 App、联系人、文件、天气和股市等快捷信息、关于人物或地点的常识问题，甚至快速开始网页搜索 “最常点选”结果显示最相关的信息，包括 App、联系人、知识、兴趣点和网站 “快速启动器”让您仅键入几个字便可开启 App 或网站 “随输即搜”建议可在您开始打字时立即显示更相关的结果 网页搜索建议可开启 Safari 浏览器并获取最相关的网页结果 可搜索 “邮件”、“信息”和 “文件”等 App 中的内容

家庭

建议的自动化助您轻点一下，便可设置自动化操作 “家庭” App 顶部的可视化状态显示需要您注意的配件摘要 最相关配件和场景的动态建议显示在 “控制中心”的 “家庭”控制中 “自适应照明”在一天中自动调整智能灯泡的色温，最大化舒适度和生产力 视频摄像头和门铃的 “面部识别”利用设备端智能技术，根据您 “照片” App 中标记的人物和 “家庭” App 中您识别的最近访客，让您获知是谁到访 视频摄像头和门铃的 “活动区域”仅当在所定义区域内检测到动作时，才拍摄视频或给您发送通知

Safari 浏览器

采用速度更快的 JavaScript 引擎，性能得到提升 “隐私报告”可显示被 “智能防跟踪”阻止的跨站跟踪器 密码监控可安全筛查您已存储的密码是否在数据泄漏中出现过

天气

下一小时降水图按分钟显示美国下一小时的雨雪强度天气预报 极端天气信息显示政府发布的某些极端天气事件警报，包括龙卷风、冬季暴雪和洪水等(适用于美国、欧洲、日本、加拿大和澳大利亚)

AirPods

AirPods Pro 上的空间音频利用动态头部跟踪让声音遍布空间，创造沉浸式环绕声体验 自动设备切换可在 iPhone、iPad、iPod touch 和 Mac 间传输音频 电池通知可让您了解是否要给 AirPods 充电

隐私

录制指示器会在 App 访问麦克风或摄像头时显示 现可与 App 共享您的大致位置而非精确位置 “照片”图库的受限访问可在 App 请求访问权限时，让您选择仅与 App 共享所选照片 App 和网站开发者现可让您选择将现有帐户升级为 “通过 Apple 登录”

辅助功能

“轻点背面”让您轻点 iPhone 背面即可快速触发辅助功能 耳机调节可放大柔和的声音并调整特定频率，定制个人聆听体验 FaceTime 通话中的手语突显可检测到参与者正使用手语，并在 FaceTime 群聊中突显此人 “声音识别”利用设备端智能技术检测和识别警报等重要声音，并通过通知提醒您 “旁白识别”利用设备端智能技术识别屏幕上的元素，以改进 App 和网站的旁白支持体验 图像描述可朗读 App 中和网站上图像和照片的完整句子描述 文本识别可朗读图像和照片内识别到的文本 “屏幕识别”可自动检测界面控制以帮助在 App 内导航 本更新还包括其他功能和改进。

App Store

每个 App 的重要详细信息显示在一个可速览的滚动视图中，并可在其中查看朋友正在玩的游戏

Apple Arcade

“即将推出”让您可一窥即将推出的 Apple Arcade 游戏，还可在发布后立即自动下载 “查看所有游戏”现已优化，可按发布日期、更新、类别、手柄支持情况等排序和过滤 “成就”可直接在 Apple Arcade 标签页中浏览 “继续游戏”可让您在不同设备上轻松继续玩最近玩过的游戏 Game Center 仪表盘显示您的个人资料、好友、成就、排行榜等，所有信息均源自您的游戏

增强现实

ARKit 4 中的 “定位锚点”可让 App 将 AR 体验置于特定地理坐标点 扩展的面部跟踪现支持新款 iPhone SE RealityKit 中的视频纹理可让 App 将视频应用到场景或虚拟对象的任意部分

相机

逐张拍摄性能得到提升，首张照片的拍摄速度加快，多张照片拍摄也更迅速 快录视频现在还可在 iPhone XS 和 iPhone XR 的 “照片”模式中拍摄 “视频”模式中支持快速切换，可从 “相机” App 更改视频分辨率和帧速率 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 上的夜间模式拍摄体验得以更新，指导您在整个拍摄过程中保持镜头稳定，同时还提供了可取消拍摄的选项 曝光补偿控制可让您锁定整个相机拍摄期间的曝光值 镜像前置摄像头可让您拍摄与前置摄像头预览一致的自拍 改进了二维码读取，即使二维码较小或在物体上弯曲也可扫描

CarPlay 车载

支持的 App 中新增停车、电动汽车充电和快速订餐类别 新增墙纸选项 可通过 Siri 共享到达时间和发送音频信息 为配有竖屏的汽车提供水平状态栏 支持中文和日文键盘，丰富了用户搜索兴趣点的选择

FaceTime 通话

改进了视频质量，在 iPhone X 及后续机型上分辨率可高达 1080p 全新眼神接触功能利用机器学习微调您眼睛和面部的位置，让视频通话更自然，即使您正看向屏幕而不是摄像头

文件

支持使用 APFS 加密的外置驱动器

健康

“助眠”通过 App 和快捷指令帮您创建助眠排程，如聆听放松播放列表 自定睡眠定时通过就寝提醒和起床闹钟，助您达成睡眠目标 睡眠模式通过打开 “勿扰模式”和简化锁屏内容，最小化 “助眠”和 “就寝”期间的干扰 “健康核对清单”可帮助您于一处跟踪和管理健康和安全功能 “健康” App 中的新 “活动能力”类别包括步行速度、双足支撑时间、步长和步伐不对称等指标

键盘和国际功能

设备端听写通过完全离线处理所有内容，帮助保护您的隐私。搜索中的听写使用基于服务器的听写，以通过互联网识别您可能要搜索的词汇 可通过字词或短语在表情符号键盘中搜索 键盘可显示来自 “通讯录”的自动填充建议，可在 App 中建议电子邮件地址、电话号码等信息 新增法文 - 德文、印尼文 - 英文、日文 - 简体中文和波兰文 - 英文词典 简体中文新增五笔输入法 爱尔兰盖尔文和挪威尼诺斯克文支持自动改正 重新设计的日文假名键盘，可更轻松输入数字 “邮件”支持非拉丁语言的电子邮件地址

音乐

在新的 “现在收听”标签页中播放和发现最爱音乐、艺人、播放列表和精选 “自动播放”可查找类似歌曲，在歌曲或播放列表播放结束时保持音乐持续播放 “搜索”现可展示您最爱类型和活动的音乐，并在您键入时显示有用的建议 资料库过滤可帮助您更快地在资料库中查找艺人、专辑、播放列表和其他项目

备忘录

增强的操作菜单，可让您轻松进行锁定、扫描、置顶和删除 搜索中的 “最常点选”显示最相关的搜索结果 “置顶备忘录”列表可收起或展开 形状识别可让您绘制完美线条、弧线和其他形状 增强的扫描捕捉使扫描件更清晰，自动裁剪更精确

照片

可过滤和排序精选集，让您更轻松查找和整理照片和视频 双指开合缩放可快速在 “个人收藏”和 “共享相簿”等更多位置查找照片和视频 支持为照片和视频添加说明 iOS 14 或 iPadOS 14 中拍摄的实况照片可在 “年”、“月”和 “日”视图中更稳定地自动播放 增强的 “回忆”为 “回忆”影片提供更相关的精选照片和视频，还有更多音乐可选 App 内重新设计的图像选择器使用与 “照片” App 中相同的智能搜索，可帮您轻松查找要共享的内容

播客

“现在收听”更加智能，并包括您的个人单集队列和为您挑选的新单集

提醒事项

可将提醒事项分配给您的列表共享用户 可直接从列表屏幕创建新提醒事项，无需进入特定列表 智能建议让您轻点一下，即可添加日期、时间和位置 可通过表情符号和新增的符号创建个性化列表 可重新排列或隐藏智能列表

设置

增加了设定默认电子邮件和网页浏览器的选项

快捷指令

“入门快捷指令”可让您从专为您定制的内建快捷指令文件夹开始入手 可基于您的使用习惯建议快捷指令自动化操作 文件夹可让您整理快捷指令，并可作为小组件添加到主屏幕 紧凑设计的全新快捷指令运行界面可让您在使用另一个 App 时掌握关联内容 新的自动化触发条件可基于您收到电子邮件或信息、电池电量和关闭 App 等运行快捷指令 “助眠快捷指令”提供一系列让您放松的快捷指令，助您为整夜好眠做睡前准备

语音备忘录

文件夹可帮助您整理 “语音备忘录”录音 “个人收藏”可让您标记最佳录音，供稍后快速访问 “智能文件夹”将 Apple Watch 录音、最近删除录音和标记为 “个人收藏”的录音自动分组 “增强录音”可减少背景噪音和房间回声 某些功能并非在所有地区都可用，也并非适用于所有 Apple 设备。

iPhone/iPod Touch：

iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE (第一代) iPhone SE (第二代) iPod touch (第七代)

iPad：