苹果iOS14正式版发布；文旅部重点加强脱口秀相声等节目内容审核；中国信通院删除盗版链接110万条

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重点加强脱口秀相声等节目内容审核

中国信通院2005年至今删除盗版链接110万条

苹果iOS14正式版发布

今日凌晨，苹果官方正式推送了IOS14 正式版。

据官方介绍，ios14 更新了iPhone的核心使用体验，其中包括：重新设计后可在主屏幕上使用的小组件、“App 资源库”这一自动整理App的新方式，以及采用紧凑设计的通话和Siri界面。“信息”带来了置顶对话并改进了群聊和拟我表情。“地图”新增骑车路线，还可让您通过“指南”更轻松找到心仪地点。轻 App可让您快速发现并使用轻巧版 App。新的“隐私”功能提高了App 访问位置、照片、麦克风和相机的方式对用户的透明度，并让用户可更好地控制。

具体支持设备如下：

iPhone/iPod Touch：

iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE (第一代) iPhone SE (第二代) iPod touch (第七代)

iPad：

12.9 英寸 iPad Pro (第四代) 11 英寸 iPad Pro (第二代) 12.9 英寸 iPad Pro (第三代) 11 英寸 iPad Pro (第一代) 12.9 英寸 iPad Pro (第二代) 12.9 英寸 iPad Pro (第一代) 10.5 英寸 iPad Pro 9.7 英寸 iPad Pro iPad (第八代) iPad (第七代) iPad (第六代) iPad (第五代) iPad mini (第五代) iPad mini 4 iPad Air (第四代) iPad Air (第三代) iPad Air 2

重点加强脱口秀相声等节目内容审核

近日，文化和旅游部印发《关于深化“放管服”改革促进演出市场繁荣发展的通知》。

其中，同时指出，强化重点演出类型监管。对音乐节庆类演出活动，要重点对电音类、说唱类节目进行审核把关，加强对演出现场显示屏内容以及互动环节的监督检查。对小剧场演出活动，要重点加强脱口秀、相声以及先锋话剧、实验话剧等语言类节目的内容审核和现场监管。

.此外，通知要求，明确坚持包容审慎监管的理念，建立适应新业态发展特点的监管机制，充分激发市场活力。针对演出活动通过互联网为公众提供实时观看的特点，依据《营业性演出管理条例》《互联网文化管理暂行规定》等有关规定，建立监管规则，提出具体工作要求。完善对演出场所新业态管理和虚拟形象类演出管理，明确这两类应当按照《营业性演出管理条例》的规定办理审批手续，纳入监管视线。

中国信通院2005年至今删除盗版链接110万条

昨日， 2020 中国网络版权保护与发展大会在京召开。中国信息通信研究院副总工程师史德年代表中国信通院发布了《 2019 年中国网络版权保护年度报告》。

报告显示，自 2005 年起，国家版权局联合网信办、工信部、公安部等部门连续 15 年开展打击网络侵权盗版“剑网行动”，取得显著成效，互联网版权环境得到明显改善。“剑网2019”开展媒体融合、院线电影、图片市场、流媒体等多个领域专项整治，删除侵权盗版链接 110 万条，查处网络侵权盗版案件 450 件，其中查办刑事案件 160 件、涉案金额5. 24 亿元。



