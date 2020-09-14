微软确认Tiktok拒绝其收购要约 字节跳动正在与甲骨文密切沟通

据CNBC消息，字节跳动正在与甲骨文就出售TikTok北美业务一事进行密切沟通。此前，微软发布声明称，字节跳动不会把TikTok的美国业务卖给微软。
凤凰网科技讯 北京时间9月14日消息，微软公司周日宣布，TikTok母公司字节跳动已经决定不把TikTok美国资产出售给微软。字节跳动的这一决定使得甲骨文成为TikTok美国业务的主要竞标者。(作者/箫雨)
据彭博消息，字节跳动CEO将重新考虑针对TikTok的方案。
据外媒报道，微软有意收购TikTok英国业务。目前，微软正在与字节跳动讨论收购TikTok在美国、新西兰、加拿大、澳大利亚四国的业务。知情人士透露，由于剥离人事部门等较为困难，而且考虑到用户
日前，国家商务部、科技部更新了《中国禁止出口限制出口技术目录》，共涉及53项技术条目，包括删除9项禁止类或者限制类条目、新增23项限制类条目、修改21项条目的控制要点和技术参数。意外的是
8月18日消息，据国外媒体报道，在继微软和推特之后，甲骨文也加入了竞购字节跳动旗下视频分享应用TikTok的队伍。外媒称，甲骨文已经与字节跳动进行了初步谈判，并认真考虑收购TikTok在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。分析师和银行家估计，TikTok美国业务的价值在200亿美元到500亿美元之间，这反映出剥离TikTok美国业务和全球业务的复杂性。在此之前，微软一直是TikTok的主要竞购者，它是少数有可能负担得起Tik
对于字节跳动来说，尽管9月20日最终封杀日要来临，但是他们依然在争取跟美国政府谈判，不希望全面出手TikTok。情人士透露，字节跳动目前正在与美国政府讨论潜在的解决方案，从而允许其保留Tik
当地时间9月10日，据《华尔街日报》报道，TikTok母公司字节跳动正在与美国政府讨论可能的方案，避免TikTok这款广受欢迎的短视频应用出售其全部美国业务。自从中国政府采取措施，抬高TikTok出售业务给微软等美国科技巨头的难度后，围绕TikTok不出售的讨论变得引人注目。此前，特朗普总统发布行政令，要求字节跳动必须出售TikTok美国业务，否则将封杀TikTok。随着地缘政治冲突加剧，特朗普规定的TikTok出售期限逼近，相关讨论越发激?
9月12日，国外媒体援引消息人士报道称，中方反对字节跳动被迫出售TikTok的美国业务，而是宁愿看到这个短视频应用在美国停止运营。消息人士爆料称，如有必要，中方可能会利用8月28日发布的《中
据《华尔街日报》报道，知情人士称，TikTok母公司字节跳动正在与美国政府讨论可能的安排，以允许TikTok避免全面出售其美国业务。自从中国采取措施让微软等美国科技巨头收购TikTok美国业务变得更加艰难后，围绕着这一选项展开的讨论成为了一个重点。不过，还有许多选项摆在台面上，一切尚未敲定，TikTok仍可能完全出售美国业务。即便不是全面出售，最终结果很可能也牵扯到某种形式的TikTok重组，使得TikTok接纳一家美国技术合作伙伴
据路透社报道，知情人士周四称，字节跳动公司已经在本周告诉TikTok工程师要制定应急计划以应对可能需要在美国关闭业务的情况，即便是该公司正努力剥离TikTok。微软和甲骨文等公司目前正在竞购TikTok资产。字节跳动最快将在周五挑选一家竞购者进入排他性谈判环节。消息称，尽管TikTok已经提起诉讼挑战特朗普的行政令，但该公司也在为无法在9月中旬前达成出售协议，被迫关闭的情况作准备。字节跳动还在另外制定计划，在关闭TikTok美?
TikTok已于美国当地时间8月24日正式对美国政府提起诉讼。据国内媒体报道，对于这一诉讼，TikTok母公司字节跳动表示，企业就国际紧急经济权利权利法（IEEPA）上诉美国政府的行为颇为罕见，也几
或许是听到了微软的抱怨，美国政府已经延长了封杀TikTok的时间限制。据美国媒体报道称，美国总统周五发布行政命令，将迫使字节跳动公司在90天内出售或分拆其美国TikTok业务，而这么做的理由是
据外媒appleinsider消息，TikTok母公司字节跳动(ByteDance)正在与美国政府进行谈判，以避免完全出售TikTok。
8月31日消息，字节跳动出售再生变数。8月30日晚，字节跳动发布声明称，公司关注到商务部和科技部于8月28日，联合公布《关于调整发布的公告》，公司将严格遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》，处理关于技术出口的相关业务。8月28日，商务部、科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》（以下简称《目录》）。此次目录调整发布对一些正在进行或正考虑技术出口的企业将产
今日，针对“TikTok首席执行官辞任”的报道，字节跳动方面回应称，尊重凯文的决定，也感谢他为TikTok付出过的努力。同时，字节跳动创始人张一鸣也发布内部信回应称，凯文已经和我聊过，我也明白，无论我们正在应对的这件事情的最终结果如何，它都会对凯文的工作产生重大影响，我感谢凯文为解决这些问题所作的努力，并祝他一切顺利。
【字节跳动:将遵守技术进出口条例】据字节跳动官方账号发布消息称：公司关注到商务部和科技部于 8 月 28 日，联合公布《关于调整发布<中国禁止出口限制出口技术目录>的公告》，公司将严格遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》，处理关于技术出口的相关业务。
北京字节跳动科技有限公司 8 月 30 日晚：公司关注到商务部和科技部于 8 月 28 日，联合公布《关于调整发布<中国禁止出口限制出口技术目录>的公告》，公司将严格遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》，处理关于技术出口的相关业务。
8 月 27 日，TikTok首席执行官Kevin Mayer发布内部信辞职，在内部信中，他表示，“我想澄清的是，这个决定与公司、我对未来的看法，或我对我们正在建设的目标的信念，没有任何关系。一鸣理解我的决定，我感谢他在这方面的支持。”随后，字节跳动确认TikTok首席执行官凯文·梅耶尔辞任，并表示：尊重凯文的决定，也感谢他为TikTok付出过的努力。
据路透社报道，知情人士透露，字节跳动的投资者正在进行谈判，打算使用所持股权为收购短视频应用TikTok筹集资金。字节跳动一直在与包括微软和甲骨文等在内的潜在收购者进行谈判，以期剥离TikTok在北美、澳大利亚和新西兰等市场的业务。出于对TikTok处理个人数据安全方面的担忧，美国总统特朗普已下令字节跳动必须剥离TikTok的美国业务。据悉，包括泛大西洋投资在内的一些字节跳动投资方，正打算争夺TikT
据《金融时报》报道，甲骨文公司已经加入了收购抖音海外版TikTok美国业务的争夺战中，该公司已经与TikTok母公司字节跳动进行了初步磋商，正认真考虑收购TikTok美国、加拿大、澳大利亚以及新西兰业务。
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据路透社报道，知情人士称，字节跳动公司已经就TikTok美国业务与甲骨文公司牵头的财团达成了一项协议。不过，这项协议并没有被安排成出售，而是重..
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