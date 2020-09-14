微软确认Tiktok拒绝其收购要约 字节跳动正在与甲骨文密切沟通

8月18日消息，据国外媒体报道，在继微软和推特之后，甲骨文也加入了竞购字节跳动旗下视频分享应用TikTok的队伍。外媒称，甲骨文已经与字节跳动进行了初步谈判，并认真考虑收购TikTok在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。分析师和银行家估计，TikTok美国业务的价值在200亿美元到500亿美元之间，这反映出剥离TikTok美国业务和全球业务的复杂性。在此之前，微软一直是TikTok的主要竞购者，它是少数有可能负担得起Tik