华为高管：1200万台第三方产品支持鸿蒙 一年时间将扩大到几亿台

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华为高管：1200万台第三方产品支持鸿蒙 一年时间将扩大到几亿台

2020-09-11 17:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:在今日的华为开发者大会松湖对话上，华为消费者业务软件部总裁王成录表示，前一天鸿蒙2.0系统开源后，晚上几小时就有500万的访问量，有众筹的开发版也开始了，大家互相借鉴互相激发灵感，

王成录称，目前已经有1200万台第三方产品支持鸿蒙，预计一年左右会有几亿台设备支持鸿蒙系统。京东以及美团已经正在积极的与华为合作。

同时，美的副总裁兼CIO、IoT事业部总裁张小懿也表示，美的已经组建了鸿蒙的开发团队，已经开发出 15 款搭载鸿蒙系统的产品，双 11 就推向市场。

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在昨日的华为开发者大会上，余承东宣布，正式向开发者发布鸿蒙2. 0beta版本，开发者将获得模拟器、SDK包以及IDE工具。今年 12 月份将会发布鸿蒙手机版本，明年华为手机将全面升级支持鸿蒙2.0。

余承东宣布鸿蒙开源路标称：“从 9 月 10 日起，HarmonyOS将面向大屏、手表、车机等128KB-128MB终端设备开源， 2021 年 4 月将面向内存128MB-4GB终端设备开源， 2021 年 10 月以后将面向4GB以上所有设备开源。”

昨日晚些时候，华为鸿蒙OS官网上线，并提供源码下载等服务。

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