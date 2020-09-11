字节跳动计划未来三年在新加坡投资数十亿美元 用于运营TikTok

8 月 27 日，TikTok首席执行官Kevin Mayer发布内部信辞职，在内部信中，他表示，“我想澄清的是，这个决定与公司、我对未来的看法，或我对我们正在建设的目标的信念，没有任何关系。一鸣理解我的决定，我感谢他在这方面的支持。”随后，字节跳动确认TikTok首席执行官凯文·梅耶尔辞任，并表示：尊重凯文的决定，也感谢他为TikTok付出过的努力。