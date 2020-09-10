华为EMUI11系统发布 10款机型BETA升级启动

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华为EMUI11系统发布 10款机型BETA升级启动

2020-09-10 16:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息：今日，华为消费者业务软件部总裁王成录正式公布华为EMUI11系统，9月10日，EMUI11正式开启BETA，P40、Mate 30、MatePad Pro系列等10款机型升级启动。

据介绍，EMUI11 充分借鉴了鸿蒙2. 0 的分布式技术，能够实现更多不同设备的互联互通。同时，EMUI11具备全局声音转文字功能，能够把在线直播视频中的英文实时转成文字并翻译成中文，创新全场景应用，可实现多屏互动。

王成录预计，EMUI11 升级率将达到90%，用户规模届时将达到 2 亿。

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此外，在会上，谈及应用市场时，华为消费者云总裁张平安表示，HMS Core 5.0 面向全球发布，全面开放 7 个领域。目前华为应用市场已是全球 top3 的应用市场，全球用户达 7 亿人，海外精品应用数量增长 3 倍，2020 年 1 ~ 8 月应用累计分发量达 2610 亿次。

谈及搜索引擎时，张平安公布数据称，华为搜索主要面向海外移动终端所准备，目前已经触及超 170 个海外国家及区域，支持超 50 种语言，涉及垂直行业超 20 种。

其他数据方面，华为支付服务覆盖全球 170 多个国家和地区，华为浏览器在全球有3. 3 亿月活用户。

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