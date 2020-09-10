华为王成录：后续华为平板、手表也将搭载鸿蒙系统

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华为王成录：后续华为平板、手表也将搭载鸿蒙系统

2020-09-10 15:51 · 稿源：站长之家

在今日下午的 2020 年华为开发者大会上，华为消费者业务软件部总裁王成录表示，除了华为智慧屏，后续华为包括平板、手表在内的产品也将搭载鸿蒙系统。此外，美的、九阳将很快发布搭载鸿蒙系统的家电产品。

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