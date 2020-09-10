华为王成录：后续华为平板、手表也将搭载鸿蒙系统

在今日下午的 2020 年华为开发者大会上，华为消费者业务软件部总裁王成录表示，除了华为智慧屏，后续华为包括平板、手表在内的产品也将搭载鸿蒙系统。此外，美的、九阳将很快发布搭载鸿蒙系统的家电产品。
9月10日下午，华为2020开发者大会正式举行，在大会上，华为消费者业务CEO余承东上台演讲时表示，华为鸿蒙2.0将在2021年推出，并且会支持手机。
华为官方已经确定， 9 月 10 日将举行 2020 年的 HDC 开发者大会上，将会发布鸿蒙新版。据硅谷分析狮消息，本次发布的鸿蒙新系统可以称之为鸿蒙 2.0，相较于鸿蒙 1. 0 来说（只是用在了智慧屏上），其会应用在华为的国产 PC、手表/手环、车机产品上。针对外界传闻多时的鸿蒙系统手机，余承东在最新接受采访时承认了它的存在，并表示最快会在明年推出。
在8月29日举行的亚布力中国企业家论坛上，对于鸿蒙OS(HarmonyOS)使用在手机上的时间点，华为消费者业务CEO余承东表示，今年先不发布这个计划，明年有可能。
据财联社报道，华为智能汽车解决方案BU总裁王军在 2020 中国汽车论坛上公布了华为鸿蒙车载系统：鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS。其中，HOS、AOS操作系统已经有大量的合作伙伴在进行开发；VOS可支持包括恩智浦等在内的芯片供应商。上述三大系统由跨域集成软件框架Vehicle Stack控制管理。
华为曾在去年发布了鸿蒙系统，获得很多用户的关注，有关安装鸿蒙系统的手机也有很多人在关注。最近有供应链消息称，随着 HMS 生态高速增长，以及外部环境压力，华为已经开始考虑更多的自主终端计划，比如搭载鸿蒙系统的手机。
在今天的2020中国汽车论坛上，华为公布了三大鸿蒙车载OS系统，同时还宣布已经有大量合作伙伴基于鸿蒙OS进行开发。根据智能汽车解决方案BU总裁王军所说，这三大鸿蒙OS分别是——鸿蒙
今天下午，华为开发者大会正式在东莞松山湖举行。会上，华为宣布推出鸿蒙OS 2.0，并正式面向应用开发者发布Beta版本。华为消费者业务CEO余承东表示， 12 月份将会发布鸿蒙手机版本，提供有SDK、文档、工具和模拟器。这意味着明年华为的智能手机将全面升级支持鸿蒙OS2.0。
去年，美国将华为列入“实体清单”后，包括谷歌在内的企业获得了为期一年的临时延长令，但已经在最近过期。对于Android断供的担忧，华为方面澄清，有无GMS的设备，都能正常更新，没有
近日有消息称，随着HMS(华为移动服务)生态的高速增长、外部环境压力的不断加大，华为已经在考虑更多的自主终端计划，比如搭载鸿蒙系统的智能手机。但是期待已久的鸿蒙手机，可能还要继续再等等
DoNews 8月16日消息（记者 丁凡）今日，供应链最新消息称，随着HMS生态高速增长，以及外部环境压力，华为已经开始考虑更多的自主终端计划，比如搭载鸿蒙系统的手机。上周华为董事、战略研究院院长徐文伟公开表示，华为对Hi AI，华为从云、端、芯三层能力开放，助力开发者商业成功，当前AI合作伙伴已经超过4000家，HMS（华为移动服务）生态加速走向海外，全球月活用户超过7亿，注册的开发者已经达到160万，超过8万个应用已经集成了?
自华为受到美国制裁以来，该公司的一举一动都更受关注。据媒体报道，华为消费者业务CEO余承东近日宣称华为鸿蒙系统已投入上亿元，体验一直在改善。该系统现在能达到安卓70%-80%水平，但是每天、每周、每月都在改进。
此前，有分析师预测，HMS发展迅速，华为有望最快今年底前就推出搭载鸿蒙OS的智能手机产品。华为官方是否有推出鸿蒙OS手机的计划和时间点？对此，华为消费者业务CEO余承东在亚布力中国企业家论
据华为官网消息，2020 华为开发者大会将于 9 月 10 日至 9 月 12 日在东莞松山湖举办。据了解，此次会议包含三大重点主题：鸿蒙系统、HMS Core 5. 0 及 EMUI 11。
据华为官网消息，2020 华为开发者大会将于 9 月 10 日至 9 月 12 日在东莞松山湖举办。据悉，在 9 月 10 日当天，华为消费者业务CEO余承东、华为消费者业务软件部总裁王成录、华为消费者业务云服务总裁张平安、华为消费者业务首席战略官邵洋、华为消费者业务手机产品线总裁何刚、华为消费者业务全球生态发展部总裁汪严旻将悉数登场。
近日，华为消费者业务CEO余承东谈到华为目前情况表示，美国制裁现在带来的影响主要是，新手机没法发布，安卓生态很多没法用，华为开始构筑自己的生态，把生态干起来，鸿蒙系统已经投入上亿，体验一直在改善，现在能达到安卓70-80%水平。
在今日下午的华为开发者大会上，余承东公布数据称，华为HMS已经集成应用9.6万款，开发者达180万，活跃用户达4.9亿，全球第三大移动应用生态正在破土而出。
华为此前已经宣布9月10日将举行2020年的HDC开发者大会，官网上已经公布的会议日程显示，这次大会主题有三大重点——鸿蒙系统、HMS服务及EMUI 11系统。HDC开发者大会时针对华为生态系
“我们已经开始构建自己的生态，把生态干起来，鸿蒙OS系统已经投入上亿，体验一直在改善，现在能达到安卓70%-80%的水平，但是每天每周每个月都在改进。”近期，华为消费者业务CEO余承东谈论了鸿蒙OS目前的状态。
距离9月15日已经不足10天，过了那一天后华为的很多产品都要面临断供危机，麒麟9000芯片也要绝版了。在上周末的IFA展会上，华为以往的惯例会发布新一代麒麟芯片，如果没有这些意外，今年应该会
2020华为开发者大会将于 9 月 10 日至 9 月 12 日在东莞松山湖举办，本次大会最引人注意的三项重点主题分别为：鸿蒙系统、HMS Core 5. 0 及EMUI 11。
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