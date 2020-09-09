微软正式宣布次时代主机Xbox Series X11月10日发售，499美元

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微软正式宣布次时代主机Xbox Series X11月10日发售，499美元

2020-09-09 22:07 · 稿源：站长之家

9月9日晚上，微软正式宣布下一代主机Xbox Series X将于 11 月 10 日上市，售价为499 美元，同时还发布了配置较低的Xbox Series S，售价为299 美元，9 月 22 日开启预购。

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据微软的介绍，Xbox Series S的特性包括：比Xbox Series X小60%，定制NVME SSD(512GB)，纯数字无光驱，支持1440P/120FPS，支持光线追踪，支持4K直播媒体回放，4K游戏升级，可变帧率着色，可变刷新率，超低延迟等。

微软还宣布了另外一个消息：从 2020 年年末起，EA 订阅服务 EA Play 的权益将加入到微软 Xbox Game Pass Ultimate 订阅服务中，不需要任何额外费用。这意味着，订阅了 XGPU 的微软用户将能在 Xbox One、Xbox Series X/S、Windows 10 上畅玩 EA Play 包含的游戏。

在今天，育碧宣布《刺客信条：英灵殿》改为 11 月 10 日登陆Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox One、PS4、PC等平台，并将于PS5 正式发售后登陆该主机。同时确认 Xbox Series X 主机上游戏可以4K60 帧运行。

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