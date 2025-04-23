售价449元！真我AI翻译耳机 Buds Air7 Pro 正式发布

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息:4 月 23 日下午，Realme真我举行了旗舰新品发布会，真我GT7、真我Buds Air7 Pro 等新品正式发布。其中，真我Buds Air7 Pro 作为新款全金属航空铝材设计的耳机，它在质感上已经达到了一个新的高度。全金属的机身不仅带来了更加坚固耐用的使用体验，更在视觉上呈现出一种旗舰级的质感，让每一次佩戴都成为一种享受。在这款耳机产品上，我们看到了realme对于旗舰级体验的不懈追求。

在降噪方面，真我Buds Air7 Pro搭载了realme比较强的53dB深海降噪技术，这在同价位段的产品中是比较罕见的。53dB的降噪深度意味着它能够有效隔绝外界的噪音，为用户提供一个更加安静的听音环境。无论是通勤、旅行还是工作，真我Buds Air7 Pro都能提供一个静谧的空间，让用户专注于自己的世界。

音质上，真我Buds Air7 Pro采用了11+6mm同轴分频双单元设计，这种设计可以更好地分离高音和低音，使得高音更加细致，低音更加动听。这种音质的提升，让用户在听音乐时能够更加清晰地感受到每一个音符的细节，享受更加丰富的音乐体验。

除了在降噪和音质上的升级，真我Buds Air7 Pro还带来了AI智慧翻译功能。它支持AI同声传译和AI面对面翻译，可以支持中文与 32 种语言的互译。这个功能对于经常需要与不同语言的人交流的用户来说，无疑是一个非常实用的工具。

在续航、防水防尘以及延迟方面，真我Buds Air7 Pro也做到了全面保障。它拥有 48 小时的超长续航能力，IP55 的防尘防水等级，以及45ms的超低延迟。这些特性确保了用户在各种使用场景下都能获得稳定而持久的体验。

真我Buds Air7 Pro共有银石灰、风驰绿、速沙白、炽焰红四款全新配色，售价 449 元， 4 月 23 日 17 点正式开售。对于追求旗舰级体验的用户来说，真我Buds Air7 Pro无疑是一个值得入手的选择。

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