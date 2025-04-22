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售价6499元起！vivo X200 Ultra发布

2025-04-22 08:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月22日 消息:vivo正式推出年度旗舰机型X200Ultra，以6499元起售价开启预售通道。这款被网友戏称为“能打电话的V单”的影像旗舰，凭借硬核配置与创新技术，为移动摄影领域树立新标杆。

能打电话的V单！vivo X200 Ultra发布： 6499 元起

核心硬件层面，vivo X200Ultra搭载6.82英寸2K等深微曲屏，配合高通骁龙8至尊版处理器，性能表现强劲。影像系统堪称最大亮点:前置5000万像素镜头，后置三摄组合包含5000万主摄、5000万超广角及2亿像素长焦，其中超广角与长焦均采用1/1.28英寸大底传感器，超广角更以行业领先规格媲美主摄画质。搭配VS1、V3双自研影像芯片，处理速度提升20%，为创作提供强大算力支持。

vivo在光学技术上的突破同样值得关注。该机全球首发深吸收蓝玻璃，红外吸收率从83%提升至95%，有效抑制花瓣、鬼影等光学缺陷，配合天文级高透镀膜技术，可见光反射率低于0.1%，画质纯净度显著提升。85mm蔡司APO超级长焦镜头II搭载开普勒结构3组13片高透玻璃，通过3片超低色散玻璃降低色差，实现2亿像素85mm长焦升级为等效200mm、f/2.3大光圈长焦的突破，搭配vivo蔡司2.35x长焦增距镜，远摄能力再攀高峰。

能打电话的V单！vivo X200 Ultra发布： 6499 元起

视频拍摄方面，vivo X200Ultra实现全焦段OIS光学防抖，支持4K60fps10bit Log视频、4K120fps电影慢动作及4K延时录像，全面超越苹果同类机型。更独创行业首个“一键拍好4K日转星空”功能，通过70000余组曝光参数智能匹配复杂光线场景，轻松捕捉星河流转的震撼画面。

售价方面，12GB+256GB版本定价6499元，16GB+512GB版本6999元，16GB+1TB（支持卫星通信）版本7999元。这款集影像创新与旗舰性能于一身的机型，或将重新定义移动影像天花板

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