云鲲鹏手机可绕过光刻机限制？华为回应：谣言

近日，华为云举办线上论坛，深入探讨将华为云技术与合作伙伴解决方案结合促进行业生态可持续发展、向目标市场展示卓越产品和企业实力。玖富集团国际董事总经理陈颖峰作为华为重要战略合作伙伴受邀出席，并在第一阶段以“无处不在的金融服务”为主题的线上活动上，做了30分钟的全英文演讲。华为云携手玖富集团共话智能风控玖富集团国际董事总经理陈颖峰在演讲中提到：“全流程的智能风控管理，以数据模型为驱动，是玖富搭建风控体系