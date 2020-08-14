​爱奇艺回应美国证监会调查：对公司治理结构充满信心

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​爱奇艺回应美国证监会调查：对公司治理结构充满信心

2020-08-14 14:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息：今日，针对“遭美国证监会调查”的报道，爱奇艺方面回应称：“爱奇艺一直积极配合SEC所有常规问询及调查，与此同时，我们也主动聘请专业顾问进行内部独立审查。我们对过去10年持续建设的稳固、严谨的公司治理结构和内部管控流程充满信心，我们相信调查的结果将再次向所有投资者展示爱奇艺的稳健和担当。爱奇艺将持续为广大的用户带来更优质的内容及服务。”

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同时，在爱奇艺财报电话会议上，爱奇艺CFO王晓东表示：“我们主动披露调查正说明公司管理层对这次内部调查的结果十分有信心。我们相信，基于严格的内部控制流程，过去十年来我们建立的公司治理以及内部的企业文化，调查的结果将会对公司有利。”

昨日晚间，爱奇艺表示，被美国证券交易委员会(SEC)调查。SEC要求该公司提供 2018 年 1 月以来的财务记录，并提及空头Wolfpack Research所报告的财务内容。

受该消息影响，爱奇艺股价盘后一度大跌19%。爱奇艺股价周四收跌2.43%，报21. 68 美元。

今年 4 月，Wolfpack Research发布做空报告称，爱奇艺 2019 年收入被夸大80- 130 亿元。当时，爱奇艺表示，做空报告引用数据与结论严重失实。

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