爱奇艺回应美国证监会调查：已聘请顾问 无法预判调查结果

今日，针对“遭美国证监会调查”一事，爱奇艺回应称，已经针对做空者WolfPack的指控聘请了顾问，无法预判SEC调查的持续时间和结果。
今日，针对“遭美国证监会调查”一事，爱奇艺回应称，已经针对做空者WolfPack的指控聘请了顾问，无法预判SEC调查的持续时间和结果。
7月15日消息，曾因超前点播案起诉爱奇艺的律师@吴声威wsw宣布二度起诉爱奇艺。吴声威表示，被告爱奇艺在超前点播案诉讼过程中擅自查看本人的爱奇艺登录记录及观影记录，这些属于个人信息，根据
今日，针对“因违法违规被处罚”的报道，优酷爱奇艺优酷方面表示，向有关部门做了深刻检讨并已整改完毕。爱奇艺回应称，积极配合市文化执法总队的调查，已在第一时间下架相关内容，对此造成的影响深表抱歉。未来爱奇艺一定持续加强自查，深入整治，营造风清气正的网络环境。
近期，北京市“扫黄打非”办公室部署文化执法力量集中对视频网站进行专项整治，北京市文化市场综合执法总队对视频平台“优酷”、“爱奇艺”存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为6起，做出行政处罚6件，两家平台分别被处以罚款9万元。对此，优酷方面向媒体回应称，“我们向有关部门做了深刻检讨并已整改完毕。”爱奇艺方面回应称，积极配合相关调查，已在第一时间下架相关内容，对此造成的影响?
日前，北京市文化执法部门通报了优酷、爱奇艺的违法违规行为，并作出相应的行政处罚。据全国扫黄打非办公室官方微博消息，近期，北京市“扫黄打非”办公室部署文化执法力量集中对视
7月28日晚上，爱奇艺尖叫之夜官方微博发布声明，宣布原定于 7 月 31 日举行的爱奇艺尖叫之夜长隆站将会取消，官方表示已购爱奇艺星钻会员礼包和线上观看券的歌迷，进行全额退款。
昨日晚间，爱奇艺尖叫之夜官方发布声明表示，综合目前公共卫生安全管控要求，原定于 7 月 31 日至 8 月 15 日举办的爱奇艺尖叫之夜长隆站(青春有你场、乐队的夏天场、中国新说唱场)将会取消。将为已购爱奇艺星钻会员礼包和线上观看券的歌迷，进行全额退款。
有媒体称，爱奇艺据悉考虑可能在香港上市；正与银行洽谈在港二次上市事宜。爱奇艺对凤凰网科技回应称“不予置评”。
据国家广播电视总局消息，近日，广电总局规划财务司赴北京台、爱奇艺、快手、利亚德等单位进行调研，了解广播电视和网络视听事业产业发展情况、面临的形势和问题及对“十四五”规划的意见建议。
昨日晚间，针对“正在考虑在香港二次上市”的传闻，爱奇艺方面回应称，不予置评。此前，有媒体报道称，爱奇艺正在与瑞信商讨可能在香港第二上市的事宜。商讨仍处于初期阶段，目前没有时间表和交易规模。
有媒体称，爱奇艺据悉考虑可能在香港上市;正与银行洽谈在港二次上市事宜。对此，爱奇艺回复称：不予置评。
今年8月6日，“首都新闻出版”微信公众号发文表示，近日，北京市文化市场综合执法总队对优酷、爱奇艺存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为 6 起，做出行政处罚 6 件，两家平台随后也发布声明回应了该事：已配合整改，未来将加强自查。
8月6日消息，近日，北京市文化市场综合执法总队对视频平台“优酷”“爱奇艺”存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为 6 起，做出行政处罚 6 件。
近日，北京市文化市场综合执法总队对视频平台“优酷”“爱奇艺”存在的违法违规问题开展集中查处，共查处违规行为 6 起，做出行政处罚 6 件。具体情况如下：
有报道称，爱奇艺正在考虑在香港上市，正与银行洽谈在港二次上市事宜。对此，爱奇艺方面不予置评。爱奇艺2019年年报显示，百度持有28.76亿股B类股，793万股A类股，公司总股本为51.36亿股，百度持股占比56.16%，拥有92.7%的表决权。爱奇艺创始人、CEO龚宇持有9930万股A类股，持股占比4.2%。小米持股3.42亿股，持股占比15.1%。高瓴资本持股3.27亿股，持股占比14.5%。
报告称爱奇艺遭到了美国证监会(SEC)调查。SEC要求爱奇艺提供 2018 年 1 月以来的财务记录，并提及空头Wolfpack Research所报告的财务内容。受该消息影响，爱奇艺股价盘后一度大跌19%。截至发稿，爱奇艺盘后股价报 19 美元，跌幅超12%。
8月14日消息，在第二季度财报电话会议上，爱奇艺CFO王晓东对该公司遭美国证券交易委员会（SEC）调查一事作出回应。王晓东表示，“对于SEC调查的评估，你说的没错，确实是已经过去了四个月。但是要说明的是，这是内部的独立调查，所以我们目前也不清楚具体的调查结果是什么状态。我能告诉大家的是，我们主动披露调查正说明公司管理层对这次内部调查的结果十分有信心。我们相信，基于严格的内部控制流程，过去十年来我们
昨日，爱奇艺宣布随刻联合中国科技馆等共同发起“奇知创享官招募计划之科普对我下手了”活动，围绕百科品类向创作者征集包括学科知识、谣言避坑指南、热点趣味科普、DIY科普实验、高能冷知识等在内的优质创作内容。
【TechWeb】7月16日消息，针对超前点播案原告吴某的二次起诉，爱奇艺官方微博回应称，超前点播一案中提交的所有信息，都是根据相关法规和诉讼需要，仅向法庭提供的，便于法官更好地了解事实。6月2日，爱奇艺“《庆余年》超前点播”案一审宣判，法院认定“超前点播” 模式本身并无不妥，但不应损害会员已有权益。因此判定爱奇艺需向原告吴某连续15日提供原告享有的VIP会员权益，并赔偿原告公证费损失1500元。庭审两天后，案件风波?
2019年9月底，林女士看电视剧时无意间发现自家位于宁波慈溪的别墅出现在了该电视剧里。林女士于是将别墅前后期的两个物业公司、开发商宁波相原和景房地产开发有限公司、电视剧出品方爱奇艺平台告上法庭。
今日，针对“超前点播案原告再度起诉爱奇艺”一事，爱奇艺官微回应称，爱奇艺一直注重保护用户隐私并严格落实相关措施。超前点播一案中提交的所有信息，都是根据相关法规和诉讼需要，仅向法庭提供的，便于法官更好地了解事实。为保护当事人隐私，我们也申请了不公开质证，此申请已记入在庭审记录。确保不会发生任何信息泄漏或公开的情形。
现如今,在室内空气污染重,让我们深恶痛绝的就是甲醛,而甲醛不仅对我们的伤害非常大,而且极其顽固,所以大部分的甲醛治理作用都有限。幸好,空气净化..
8月14日,2020全球人工智能产品应用博览会(AIExpo2020)在苏州举行。本次智博会以“万物赋苏·智启未来”为主题,旨在探索AI科技应用创新成果的转化路..
近期，从企业家座谈会到中央政治局会议，“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局备受瞩目。在以国内大循环为主体的新形势下..
2020年8月14日，不少的小伙伴在今天支付宝蚂蚁庄园小课堂抽到的题目是“竹子是生长速度最快的植物，为什么它能长得那么快?”这个问题其实很容易选..
据新流财经公众号报道，从多个信源获悉，蚂蚁集团在重庆申请的消费金融牌照，目前除了个别细节没有最终明确，已经进入到最后决定性阶段，有望于今..
近期，运营全球交易量和用户数量均领先的区块链资产交易平台的全球知名区块链公司币安宣布，其币安合约交易平台正式上线BTC期权。并且这一新功能已..
虽然从传统的二十四节气来看，我们已经「立秋」进入秋季，但"秋老虎"的凶猛程度丝毫不亚于盛夏时期。同时有朋友发现，随着气温的升高，手机电池也..
作为阿里的一个“元老级”业务板块，一直沉浸在制造端的 1688 相对于淘宝、天猫等一系列toC产品，显得更像一个幕后工作者。直至今年疫情期间，顺应..
今日，针对“阿里注册新公司京西”一事，阿里云表示，没想到京西竟然上了热搜，这个名字本来只是同事随口起的，图个简单顺口。既然如此就不用这个..
从家中的红白机到街角的游戏厅，从客厅的游戏主机到商场里VR游戏体验中心，科技的高歌猛进推动着一代代游戏设备的更迭。从“不被理解”到“全民娱..
Amazon.com Inc.的 云部门周四表示，已启动一项商业服务，该服务可让数百万客户试用由三家技术公司生产的量子计算平台。 此次发布是在与学术机构和..
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今日，针对“遭美国证监会调查”的报道，爱奇艺方面回应称：“爱奇艺一直积极配合SEC所有常规问询及调查，与此同时，我们也主动聘请专业顾问进行内..
8月14日下午，红米将会举行Redmi G 超级玩家品玩会，届时将会带来一款游戏本产品，这款红米游戏本的配置以及价格是怎么样的呢，大家可以通过直播来..
2020年8月14日，在今天英雄联盟正式开启了阿卡丽的黑金商店的活动，每个玩家都可以打折购买皮肤，一些小伙伴还不清楚此次阿卡丽的黑金商店的地址，..
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8月14日消息，俞渝发布公开信称，第二次向东城区法院提起人身保护令申请。据俞渝透露，“在8月12日的庭审中，李国庆突然当着法官的面大吼：‘再不..
8月14日哔哩哔哩视频网站宣布，对英雄联盟S10全球总决赛的直播版权进行分销，本次获得授权的直播平台包括企鹅电竞、虎牙、斗鱼，这几大直播平台将..
北京时间8月14日消息，据《彭博社》报道，亚马逊或搬离西雅特的消息屡见不鲜，但据社交媒体网站Reddit爆料，该公司周四已正式向内部员工发送一封办..
最近讨论度最高的话题莫过于热播剧《三十而已》，很多人就算没追剧都能在和朋友的闲聊中赶上热点。随着2020年到来，第一批90后也早已步入了“三十..