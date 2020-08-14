爱奇艺回应美国证监会调查：已聘请顾问 无法预判调查结果

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爱奇艺回应美国证监会调查：已聘请顾问 无法预判调查结果

2020-08-14 12:00 · 稿源：站长之家

今日，针对“遭美国证监会调查”一事，爱奇艺回应称，已经针对做空者WolfPack的指控聘请了顾问，无法预判SEC调查的持续时间和结果。

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