爱奇艺回应美国证监会调查：已聘请顾问 无法预判调查结果

8月14日消息，在第二季度财报电话会议上，爱奇艺CFO王晓东对该公司遭美国证券交易委员会（SEC）调查一事作出回应。王晓东表示，“对于SEC调查的评估，你说的没错，确实是已经过去了四个月。但是要说明的是，这是内部的独立调查，所以我们目前也不清楚具体的调查结果是什么状态。我能告诉大家的是，我们主动披露调查正说明公司管理层对这次内部调查的结果十分有信心。我们相信，基于严格的内部控制流程，过去十年来我们