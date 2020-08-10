郭明錤：如果苹果全球下架微信 iPhone年出货量或减少30%

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郭明錤：如果苹果全球下架微信 iPhone年出货量或减少30%

2020-08-10 17:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息:日前，苹果公司知名分析师郭明錤发布了关于美国政府封杀微信对苹果产品出货影响的分析，预测在Apple硬件产品中对iPhone影响最大。在悲观与乐观情境估计iPhone出货量分别衰退25–30%与3–6%。

在报告中，郭明錤表示乐观情境为Apple仅移除美国App Store上的微信。郭明錤预计在这种情况下，主要对在美国的微信使用者有负面影响，估计iPhone出货量将因此而下修3–6%，其他Apple硬件装置，包括AirPods、iPad、Apple Watch与Mac年出货量则下修低于3%。

苹果商店

如果Apple移除全球App Store上的微信，那么Apple硬件产品在中国市场的出货量将显著衰退。估计iPhone年出货量将因此而下修25–30%，其他Apple硬件装置，包括AirPods、iPad、Apple Watch与Mac年出货量则下修15–25%。

官方投资建议投资人现阶段至少减持特定Apple供应链股票，包括玉晶光与LG Innotek。

当然，由于行政命令中规定的禁令要到 9 月 20 日才生效，因此将会发生什么还有待观察。因此，仍有时间对该命令进行澄清、修改或撤销。

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