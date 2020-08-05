马斯克建议其他企业少花点时间在PPT上 多在产品上下功夫

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息：据外媒报道，马斯克最新接受Telanganatoday采访时，抨击了美国工人并赞美了中国劳动者，称他们聪明、勤奋且谦逊。

他建议其他企业家少花时间营销，多在产品上花时间。放下文档和PPT，然后继续改进产品，这样才能让你的产品更好。

其实在这之前，马斯克接受采访时就曾表示，中国令他震撼，中国人非常聪明而且非常勤奋，反观美国自己则太过自满。