马斯克建议其他企业少花点时间在PPT上 多在产品上下功夫

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息：据外媒报道，马斯克最新接受Telanganatoday采访时，抨击了美国工人并赞美了中国劳动者，称他们聪明、勤奋且谦逊。
他建议其他企业家少花时间营销，多在产品上花时间。放下文档和PPT，然后继续改进产品，这样才能让你的产品更好。
其实在这之前，马斯克接受采访时就曾表示，中国令他震撼，中国人非常聪明而且非常勤奋，反观美国自己则太过自满。
站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息：据外媒报道，马斯克最新接受Telanganatoday采访时，抨击了美国工人并赞美了中国劳动者，称他们聪明、勤奋且谦逊。
他建议其他企业家少花时间营销，多在产品上花时间。放下文档和PPT，然后继续改进产品，这样才能让你的产品更好。
其实在这之前，马斯克接受采访时就曾表示，中国令他震撼，中国人非常聪明而且非常勤奋，反观美国自己则太过自满。
7月29日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克今日在社交网络上表示，愿意对外提供动力系统（powertrain）和电池。特斯拉马斯克是在评论一篇文章时，发表上述言论的。这篇文章称，特斯拉在电动汽车领域远远领先对手，大众汽车等竞争对手称赞特斯拉是了不起的汽车制造商。马斯克评论称，特斯拉对软件的授权许可、提供动力系统和电池持开放态度。我们只是想加速可持续能源的发展，而不是压垮竞争对手。除这一句表态外，
在世界人工智能大会上，埃隆·马斯克谈到特斯拉今年能完成L5 级自动驾驶的基本功能。他谈到其挑战不大，只是要处理很多细节问题。目前特斯拉只需要在软件层面进行改进，硬件完全能支撑L5级自动驾驶技术。按照国际自动机工程师学会（简称SAE）提出的自动驾驶技术水平分类，L5级，也就是完全自动化，可以适应任何驾驶场景，目前还是受到法律、技术等限制，还没有机构能够完全实现。
DoNews7月9日消息（记者 翟继茹）9日，马斯克发布推特夸赞特斯拉中国团队，“特斯拉中国团队太棒了！”。8日，乘用车市场信息联席会发布《2020年6月份全国乘用车市场分析》报告显示， 6月特斯拉在纯电动市场销量份额23%，而下半年特斯拉仍是纯增量，下半年的电动车市场会明显高于去年下半年水平。中国市场目标已经成为特斯拉的重点发力对象。此前，特斯拉还向中国用户开放其电动皮卡Cybertruck的预订。特斯拉中国官网显示，Cybertr
据外媒报道，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉推出的第一款龙舌兰酒——Teslaquila，即将上市。
7月6日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO马斯克今日在社交网络上透露，该公司已开始售卖限量版“做空短裤”（short shorts）。图片来自特斯拉官方如图所示，短裤上有特斯拉的标志。另外，据商品描述，短裤后面还有 “S3XY”字母，代表特斯拉推出的电动汽车Model S，Model 3，Model X，Model Y。“做空短裤”缘起于马斯克的一个玩笑。对冲基金绿光资本总裁大卫·爱因霍恩（David Einhorn）是特斯克空头，马斯克和他开玩?
特斯拉Model系列汽车问世以来，行业友商的逆向工程已发生多次，最终无不投以敬佩目光，奥迪最近的表态是，特斯拉技术领先两年时间。同时，大众集团CEO Hebert Diess还提出了“追赶特斯拉
7月8日消息，据国外媒体报道，在很多看来，有着硅谷钢铁侠之称的埃隆·马斯克（Elon Musk）是特别的存在，在社交媒体上异常活跃，很多想法看似天马行空，但却又有实现的可能，并且又在身体力行去实践他的想法，很多已经实现。在马斯克已经提出的大胆的想法中，重复利用火箭和飞船进行商业航天发射的想法已经实现，通过卫星互联网提供宽带服务的星链计划已发射多批，正在按计划推进，移民火星的计划也在推进中。对于马?
【TechWeb】7月8日消息，据国外媒体报道，特斯拉股价大涨，马斯克身家随之大增，也引得外界开始猜想，他何时会套现呢？特斯拉特斯拉股价近日连续上涨。周二，特斯拉涨1.33%至1389.86美元，总市值约2577.85亿美元，已远超丰田汽车。马斯克传记《硅谷钢铁侠》作者阿什利·万斯在社交网络上表示，他知道马斯克希望持有特斯拉的股份，以表明他对公司和事业的投入和承诺，但是总有一天他会减持套现吧？马斯克未直接回应，只是表示持有?
今日，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉推出的第一款龙舌兰酒——Teslaquila，即将上市。据悉，在 2018 年特斯拉就向美国专利商标局提交了“Teslaquila”商标的申请，该商标将用于“蒸馏龙舌兰酒”和“蒸馏蓝色龙舌兰酒”。
马斯克暗示将在亚洲建立新工厂，但具体地点尚未确定，且暂时不会考虑在中国。马斯克表示，有在亚洲建厂的计划，但是首先需要完成柏林工厂和第二家美国工厂的建设。目前，特斯拉正忙于柏林工厂建设和德克萨斯州奥斯汀的筹建工作中。为了完成交付目标，上海工厂也在扩建中。除了电动轿车的生产外，特斯拉Cybertruck的投产也正式提上了日程，这意味着，特斯拉的确需要更多的工厂来支
【TechWeb】7月9日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆?马斯克（Elon Musk）在世界人工智能大会（WAIC）开幕式上表示，该公司已经“非常接近”实现5级自动驾驶技术，有信心在今年开发出这项技术的基本功能。按照自动驾驶技术水平分类，5级自动驾驶也就是全自动驾驶，即在任何场景下遇到任何情况都不需要人为操作。特斯拉致力于使用高度依赖视觉的方式来实现全自动驾驶，它可以利用电动汽车上的摄像?
特斯拉的首席执行官(CEO)埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，在新冠疫情期间，该公司的汽车需求依然强劲。相关机构的数据显示，今年 6 月份，特斯拉Model3 的全球销量为 35854 辆，在全球所售电动汽车中的占比达到了15%，是全球最畅销的电动汽车。
8月2日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，在新冠疫情期间，该公司的汽车需求依然强劲。相关机构的数据显示，今年6月份，特斯拉Model 3的全球销量为35854辆，在全球所售电动汽车中的占比达到了15%，是全球最畅销的电动汽车。特斯拉在上海建了一家工厂，该工厂计划生产Model 3、Model Y和未来的车型，但现在只生产Model 3。此前，有报道称，该工厂可能会在?
在当前美股市场中，特斯拉股票的市值堪称是坐火箭，除了市值突破两千亿美元，超越丰田成为全球市值最高的车企之外，特斯拉的股票的涨幅也同样惊人。据悉，在美国国庆节假期之后的首个交易日，
【TechWeb】8月4日消息，据国外媒体报道，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆?马斯克（Elon Musk）证实，如果其电动皮卡Cybertruck失败，该公司还有一个备用计划，即打造一款传统皮卡。马斯克表示，如果Cybertruck的销量不高，特斯拉将设计并制造一款具有典型皮卡设计的“普通”卡车。特斯拉是在去年11月在美国发布其电动皮卡Cybertruck的，这款皮卡配备有6个座椅，最大续航里程为500英里（约合805公里），起价为3.99万美元（约合28万元
对于特斯拉来说，其在上海建立工厂后，业绩并没有因为疫情受到太大的影响，马斯克也是非常满意。在跟中国团队合作一段时间后，马斯克在接受美国“汽车新闻”网站采访时直言，中国令
7月28日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉去年宣布欧洲的超级工厂将建在德国柏林，并在今年年初动工，很快就完成了进厂道路的建设和工厂所在地森林的清理，在完成土地平整之后就已开始了基础施工，厂房在本月初也已开始建设。特斯拉柏林超级工厂效果图对于柏林超级工厂的建设，特斯拉CEO马斯克当地时间周一在社交媒体上表示，这一工厂将以看似不可能的速度建设。马斯克是在他活跃的社交媒体上，评论一篇“特斯
7月23日消息，据国外媒体报道，特斯拉周三发布第二财季财报后，CEO马斯克(Elon Musk)在与分析师的电话会议上表示，特斯拉下一座超级工厂将建在得州奥斯汀。特斯拉该项目占地约2,000英亩，距离奥斯汀机场约5分钟，距离奥斯汀市中心约15分钟。马斯克表示，该工厂将会是一个生态天堂，并将向公众开放。马斯克表示，该工厂将生产电动皮卡Cybertruck和卡车特斯拉Semi。早在今年2月，马斯克曾在社交媒体上暗示，将在得州建超
【TechWeb】7月14日消息，据国外媒体报道，特斯拉股价最近涨势如虹，引得许多关注。特斯拉股价表现有网友在社交媒体上调侃，冲向月球已经过时了，特斯拉股价要冲向火星。特斯拉CEO马斯克则简单评价称，疯狂的时代（Wild times!）。马斯克对特斯拉股价还是十分在意的，去年12月，特斯拉股价突破420美元，超过了马斯克2018年私有化报价。马斯克曾在社交网络嘚瑟，哇 … 股价真高，哈哈！大约半年过去，特斯拉股价涨了3倍多。周一收?
【TechWeb】7月7日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆?马斯克（Elon Musk）暗示，该公司可能会在亚洲新建一家工厂，但不会在中国。目前，特斯拉正在建设其柏林超级工厂。该工厂是特斯拉的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。据悉，柏林工厂将在2021年投产，第一阶段的重点是生产Model Y，目标是每周生产10000辆。一旦投入运营，该工厂预计将创造约1
去年 7 月 23 日，在光合创作者大会上，快手推出“百万游戏创作者扶持计划“，这通常被看做是快手正式切入游戏直播赛道的开端。..
8月3日，巴西副总统莫朗在视频会议上表示，巴西不担心美方施压，不会阻止华为参与该国的5G建设竞标。莫朗称，如果禁用华为产品，那些已投入使用的..
随着高考与中考成绩的陆续揭晓，毕业生们填报志愿的工作也接近尾声。不少家长开始计划带着孩子们出门旅行，做到「读万卷书，行万里路」，欣赏祖国..
如今品牌商品的防伪营销已经在市场上找到了一席之地，几乎可以应用在所有的产品应用领域，包括电子、食品、饮料、医药、生活用品等。品牌商品的防..
进行远程技术支持的时候，相信绝大多数人经常会遇到，多个客户在同一时段都有问题需要处理的情况。而这时候销售就会在旁边不停地催促，“能不能快..
当下中国教育市场是急剧增长的深耕行业。随着互联网科技的发展，教育机构正在为受众学员带来更加便捷、高效、经济的学习体验。互融云凭借深厚的金..
随着社会经济发展，居民生活质量不断提升，品质、健康成为消费者生活追求的目标，家装行业已经逐渐成为继汽车行业后的第二大个人消费市场。房子是..
作为新发疫情的传染源之一，消费者已经谈海鲜色变。“不管是什么，国内的还是进口，只要是水里养的，一律不吃。”一位创业者向铅笔道记者表示。..
近日，腾讯联合中国上海公司开发了一个名为“游戏宽带”的活动，面向部分区局的SDN网关用户开放体验活动，为用户提供下载和更新游戏的独享通道带宽..
零直播经验的商家抖音开店后两周累计直播销售额达240万元、抖音达人一场直播为小众品牌带货超2500万…… 直播带货无疑是2019年最大的风口之一，随..
北京时间 8 月 5 日凌晨，苹果发布了 iOS 14 第四个开发者测试版，距离第三个测试版相隔两周时间。主要是 Bug 修复和稳定性提升和部分机型的 3D T..
8月5日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，苹果公司宣布为27英寸iMac带来重大更新，其中包括搭载苹果自研的T2安全芯片。据外媒报道，新版27英寸..
据国外媒体报道，自冠状病毒爆发以来，“居家令”激发漏洞找茬员极大的热情，微软漏洞悬赏计划支付的金额在过去一段时间呈爆炸式增长。微软公司当..
最近几年来，随着金融科技在我国呈现出快速发展的态势，一系列传统金融业务也加速拥抱互联网，很多互联网平台开始从事金融业务，并出现许多崭新的..
2020年8月5日中午，多多自走棋的官方微博发布《多多自走棋》停运公告，其中多多自走棋表示经腾讯游戏与开发商友好协商腾讯将于2020年8月5日11点正..
由 2008 年美国次贷危机而引发的美国NFA对金融行业杠杆调整，过去 10 年全球监管机构因全球金融市场风波多次出台政策以应对更多未知风险。 2018 年..
据官方消息，8月5日，北京交管部门“随手拍”正式上线启用，市民群众可通过“随手拍”平台举报交通违法行为，反映交通管理问..
据外媒报道，马斯克最新接受Telanganatoday采访时，抨击了美国工人并赞美了中国劳动者，称他们聪明、勤奋且谦逊。他建议其他企业家少花时间营销，..
8 月 4 日，第 18 届中国国际数码互动娱乐展览会（以下简称“ChinaJoy 2020”）在上海落下帷幕，展会推出全球云游戏产业大会、新增5G云游戏主题展..
企业在登陆科创板时，往往要面临专利无效或专利侵权诉讼等纠纷，IPO可能因此被迫终止。在登陆科创板失败的企业中，约有50%是由于知识产权问题导致..